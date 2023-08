“Salinas Pliego no es enemigo”: AMLO. El PAN pide arrancar páginas a Libros de Texto

Dese hace unas semanas, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado una serie de críticas y cuestionamientos por el contenido que presenta la nueva edición de los Libros de Texto Gratuitos.

Ciudad de México, 3 de agoto (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) llamó a arrancar páginas a los Libros de Texto Gratuitos mientras que Televisión Azteca utilizó sus espacios informativos, de día y de noche, para acusar al Presidente Andrés Manuel López Obrador –sin llamarlo por su nombre– de “adoctrinar” a los niños con una “educación comunista”, una consigna de la ultraderechista Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organismo que ha servido por más de un siglo (se fundó en 1917) al pensamiento conservador mexicano.

En octubre de 2009, panistas quemaron textos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) porque no les gustó el libro de Biología que hablaba de educación sexual. Miembros de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Suma tu Voz y Coalición Ciudadana por la Familia y la Vida, ligadas a la ultraderecha, deshojaron ejemplares de libros, los arrojaron a una tina de metal y les prendieron fuego. Entonces era Presidente Felipe Calderón, de derechas; ahora, con un mandatario de izquierda, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, pidió mutilar los ejemplares antes de entregarlos a las escuelas.

TV Azteca arreció las críticas contra López Obrador, pero el mandatario trató esta mañana con suavidad al dueño, Ricardo Salinas Pliego, quien suele llamar “gobiernícolas” a los funcionarios federales; se niega a pagar impuestos; recurre al Poder Judicial para enfrentar al Gobierno en temas fiscales; es un abierto opositor de los programas sociales de esta administración y usa la red social X –antes llamada Twitter– para personalizar sus ataques a servidores públicos o a directivos de Morena, el partido del Presidente. “No lo vemos como enemigo”, dijo AMLO de Salinas Pliego. También ofreció disculpas por criticar al conductor Javier Alatorre, quien encabeza la ofensiva contra él por los Libros Gratuitos de Texto.

El martes en la noche, Alatorre dijo en su noticiero: “El virus comunista, su resurgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados como el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el Subsecretario Luciano Concheiro, el Marx mexicano, sí, Marx, quien incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sady Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros para la educación de los niños están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética…”.

El Presidente no comentó nada al respecto ayer, y hoy señaló: “Nosotros podemos enfrentar la campaña de desprestigio en los medios de información. Le ofrezco disculpas a mi amigo [Javier] Alatorre por lo que dije, pero es que se están pasando con eso del comunismo y los Libros de Texto. En la mayoría de los casos ni siquiera los han leído. Es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. Es mucho el conservadurismo de algunas personas, mucho, mucho, mucho. Los obnubila. Entonces ven comunistas por todos lados, así como los OVNIS”, y puso una canción.

Agregó: “[Los de TV Azteca] Son nuestros amigos. Nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Tenemos adversarios, que tienen un pensamiento conservador”. Y luego dijo sobre Salinas Pliego: “Decirle a la gente que no hay nada qué temer, no preocuparse. Están muy bien hechos los libros, por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso. Se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros, y hay que esperar a que se conozcan porque hasta se anticiparon con esta campaña. No es nada nuevo”.

Ahora resulta que “México está en peligro por el virus comunista”, que su “resurgimiento está en la SEP” y que todo es una “conspiración de comunistas” No sorprende ni poquito que Javier Alatorre diga eso, nada más hay que ver quién es su jefe pic.twitter.com/5sCtkistct — Tania (@tania__rd) August 2, 2023

“Nosotros vamos a distribuir los libros. Hay diferencias. Son dos proyectos distintos y contrapuestos de Nación para mi ver y entender. Ellos están defendiendo una postura conservadora y también aprovechando para hacer propaganda o politiquería. Esto es una diferencia de criterio. Nosotros no vemos a Ricardo Salinas como enemigo. Sí tenemos diferencias en lo político, en lo ideológico, pero esto es normal en una democracia. No puede haber pensamiento único. Somos libres. Entonces nosotros vamos a estar defendiendo nuestros ideales, nuestros principios”, aseguró el mandatario de izquierda.

“Esto sucedió cuando se entregaron por primera vez los libros de texto en la época del Presidente Adolfo López Mateos. En ese entonces hubo manifestaciones en contra y hubo estados en donde no se querían distribuir los libros. Fue en la época de [Jaime] Torres Bodet, Secretario de Educación, y Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión de Libros de Texto que ya lleva más de 60 años, creo que 65 años. Hubo protestas, y las encabezó el PAN y era lo mismo o algo parecido. Ahora el del PAN salió a decir que arranquen las hojas. Ni siquiera los han visto y cuáles son las hojas que van a arrancar. Es mucho el atraso, mucho, mucho”, agregó López Obrador.

“Nada más imagínense los contenidos del primer grado, segundo grado, tercer grado, ni modo que se hable, como dicen, del comunismo. Son exageraciones y hay un libro para maestros que habla de la historia de los movimientos sociales en México que antes se ocultaba y ahora se habla de la Guerra Sucia, de la represión del 68, pero es para maestros y además por qué ocultar la realidad, ni que viviéramos en ese entonces, cuando el régimen autoritario tenía el control de todos los medios de información”, afirmó.

“La única cosa es que se está cuidando porque no quieren que se distribuyan los libros en tanto no se dé a conocer el documento sobre las estrategias que se llevaron a cabo para su elaboración, los lineamientos generales”, sostuvo el Presidente. “Entonces si se incumple con eso, si se distribuyen, si se entregan, entonces es un motivo para que puedan ampararse. O sea, los abogados de la Secretaría de Educación Pública están cuidando todo eso”.

PAN: ARRANQUEN PÁGINAS

Ayer por la mañana, Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), hizo un exhorto a las madres y los padres de familia del país para que “ante el probable desacato de López Obrador, desechen los libros de texto que den a sus hijos o, al menos, les quiten las hojas que consideren que no son convenientes para la educación de sus niños”.

“México está viviendo una de las mayores tragedias de su historia, no sólo por la violencia que impera en todo el país, me refiero a la tragedia de educación básica, provocada por un Gobierno que no quiere un pueblo preparado, pero sí adoctrinado para poderlo manipular, un Gobierno que aborrece la ciencia y la cultura”, acusó.

En un video compartido a través de sus redes sociales, el panista consideró que “la educación es el verdadero motor para lograr un cambio positivo” y “la vía para romper el círculo de la miseria”, sin embargo, alertó que “el Gobierno no quiere que los estudiantes aprendan las cosas que necesitan para saber superarse en su vida profesional”.

México está viviendo una de las mayores tragedias de su historia en la educación básica, provocada por un gobierno que aborrece la ciencia y la cultura, que no quiere un pueblo preparado, pero sí adoctrinado para poderlo manipular. pic.twitter.com/S96948pQ2L — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 2, 2023