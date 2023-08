Experta: se quejan porque perdieron negocios; Unión de Padres ve educación socialista

La conservadora Unión Nacional de Padres de Familia ha acusado la supuesta opacidad en los mecanismos bajo los que el Gobierno federal, en colaboración con la Nueva Escuela Mexicana, desarrolló los nuevos libros de texto gratuito que se destinarán a los alumnos de educación básica en México. No obstante, otras voces ven con buenos ojos los nuevos materiales.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– La polémica por la publicación y distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) escaló en las últimas horas.

Al tiempo que la Secretaria Leticia Ramírez dio a conocer que, hasta el momento, no ha sido notificada del requerimiento de amparo contra los materiales que, informó, ya están llegando a los almacenes regionales, zonas escolares, y en breve estarán en los planteles, han surgido más voces que incluso han señalado que buscan imponer una “educación socialista”, como ha señalado la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), o que tratan de esparcir “​​el virus comunista”, como reza una campaña de TV Azteca.

En ese sentido, Violeta Vázquez-Rojas, doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y profesora-investigadora del Colegio de México, explicó en entrevista en Café y Noticias que antes de este sexenio la industria editorial estaba a cargo de la producción de los libros de texto “y eso les redituaba la mitad de sus ganancias, y el hecho de que sea la propia Conaliteg la que se encargue de la producción y distribución de los libros está afectando intereses económicos muy grandes y muy particulares y es por eso que vemos a las grandes televisoras, como consorcios grandísimos, involucrados en una guerra de desinformación al respecto de los libros”.

Vázquez-Rojas indicó que lo mejor que podrían hacer los padres de familia en este caso es conocer de primera mano los libros que le van a entregar a sus hijos en las próximas semanas. “Véanlos por sí mismos, teniendo en cuenta este contexto que antes que cualquier cosa hay un interés económico detrás”.

Descargué el nuevo material *en edición* de la SEP y, como diría Loret, "se van a ir de espaldas" cuando se enteren de que no sólo se habla de "dijistes" y "subir pa'rriba" sino también de "su casa de Pedro" y las contracciones "tons", "pa", "ma":

“Si seguimos el dinero entendemos por qué tanto revuelo, pero eso no quiere decir que no haya también un componente ideológico y que se explote un componente ideológico”, destacó.

La profesora-investigadora del Colegio de México consideró en ese sentido que la campaña de TV Azteca es una muestra de cómo cunde la desinformación. “Yo creo que de comunistas estos libros no tienen nada. Lo que están haciendo es simplemente reflejar un cambio cultural, que no podemos negar que ha habido, por ejemplo el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, o sea ya un libro de texto que no tocara eso sería un libro anacrónico y tiene que haber reformas educativas para incorporar esos contenidos en la educación oficial, entonces va a haber muchas cosas que tienen que incorporarse porque son nuevos tiempos, porque estamos viviendo una nueva época”.

“QUIEREN IMPONER EDUCACIÓN SOCIALISTA”

Desde hace meses, la conservadora Unión Nacional de Padres de Familia ha criticado los nuevos Libros de Texto Gratuito que se otorgan a los alumnos de educación básica debido al señalamiento de que el material educativo contiene errores y deficiencias pedagógicas, además de que supuestamente cuentan con un sesgo ideológico que pudiera favorecer al actual gobierno y su proyecto conocido como la Cuarta Transformación.

Los padres de esta organización conservadora que históricamente se ha opuesto a estos materiales señalaron que para los ejemplares desarrollados por el gobierno federal, en colaboración con la Nueva Escuela Mexicana, no se consultaron tutores ni docentes como lo establece la Ley General de Educación, por lo que en un primer momento impusieron un recurso de amparo para detener la impresión de estos materiales.

La SEP ha sido reservada a este tema por litigios, pero SinEmbargo obtuvo información por parte de fuentes extraoficiales que sostienen que los nuevos libros contaron con la revisión de 925 profesionales de 55 dependencias pertenecientes a los ámbitos educativo, cultural federal y estatal, del gobierno federal, y organismos profesionales independientes.

Israel Sánchez, presidente Unión Nacional Padres de Familia, expresó a De Doce a Una, el otro programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que “el régimen totalitario”, como llamó al actual Gobierno, busca imponer estos materiales. “Es una imposición, porque cuando no hay diálogo, no hay apertura, no hay debate, esas son prácticas que se eliminaron en el pasado”.

“Nosotros vimos nacer la Secretaría de Educación, vimos nacer los libros de textos, vimos lo que en años anteriores como en los 60 hay gente que les decía estamos regresando cuando nos querían imponer en el régimen marxista, lo que se veía en países comunistas como la URSS, esos son elementos que nosotros sí vemos preocupantes porque la realidad del país es otra”, aseguró.

Israel Sánchez sostuvo que los únicos libros que aceptó el Gobierno como material de formación docente son textos que están relacionados con la educación que se hace en Cuba y en Venezuela y están publicados como únicos textos de formación.

“O sea un maestro ya no va a poder tener libertad de cátedra si no lee a Marx y Engels, que por cierto ni Marx ni Engels fueron pedagogos, fueron ideólogos, fueron filósofos, pues sí concuerdo con que quieren implementar una educación socialista, pero estamos aquí los padres de familia puestos a mejorar la educación”, afirmó.

En ese sentido, Violeta Vázquez-Rojas señaló que todo mundo piensa que la educación que recibió es la mejor educación del mundo y no puede concebir otra manera de aprender las cosas.

“De verdad les parte el paradigma pensar que las matemáticas no se tienen que enseñar necesariamente como ellos la aprendieron. Y lo que sucede con estos libros es que cambian todo el paradigma compartimentalizado, modular, de enseñar las materias, y tienen un enfoque muchísimo más dinámico, muchísimo más adaptado a situaciones cotidianas y mucha gente simplemente no lo puede entender y por eso dicen que no enseñan matemáticas, cuando en realidad enseñan matemáticas a través de situaciones cotidianas que los niños pueden reconocer”, precisó.

