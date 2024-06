Bukele asume segundo mandato como Presidente de El Salvador tras ser reelegido

El Salvador, 1 de junio (EuropaPress).- Nayib Bukele ha tomado este sábado posesión para un segundo mandato como Presidente de El Salvador en una ceremonia frente al Palacio Nacional de San Salvador en la que se le ha impuesto la banda presidencial. Tras la jura del cargo ha pronunciado un discurso en el que ha comparado a las pandillas con un “cáncer” ahora erradicado.

“La sociedad salvavareña es como una persona enferma aún. Ha tenido múltiples enfermedades desde que nació (…), pero hace más de 30 años apareció una enfermedad más grave y más urgente, el cáncer de las pandillas, que se volvió en ese momento lo más urgente de resolver. Y todos recordamos eso.

“Ningún gobierno pudo combatirlo (…). Hace cinco años, aquí en esta misma plaza, les pedí que confiaran y que defendieran nuestras decisiones que íbamos a tomar, aunque algunas sonaran a medicina amarga (…) y juntos nos libramos del cáncer de las pandillas, juntos nos libramos de la inseguridad”, ha argumentado.

En cambio, la oposición que es “numéricamente insignificante pero rabiosa, sigue defendiendo una institucionalidad, una democracia como le llaman ellos, que sólo nos dejó hijos, madres, abuelos, amigos y hermanos asesinados impunemente”.

Ahora Bukele ha prometido acometer otra enfermedad que afecta a El Salvador, la “mala economía”. “Así como lo hicimos con la inseguridad, exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacer este país próspero”, ha planteado, pero para ello ha pedido “defender al pie de la letra todas las decisiones que se tomen”.

También ha tomado posesión Félix Ulloa como vicepresidente de El Salvador para un mandato de cinco años durante un acto al que han asistido representantes de las altas instituciones salvadoreñas, así como representantes extranjeros, como el Rey Felipe VI o el Presidente argentino, Javier Milei.

