¿Musk en política? Trump lo invitaría como asesor si regresa a la Casa Blanca: WSJ

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Días antes de haber sido declarado culpable de haber falsificado registros comerciales para influir en las elecciones de 2016, Donald Trump habría considerado contratar a Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX, como asesor político en caso de ganar los próximos comicios presidenciales en Estados Unidos, según informó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

El rotativo apuntó que el puesto que podría ocupar el también propietario de X podría estar relacionado con la seguridad de la frontera, o bien, con la economía, tópicos por los que Musk ha mostrado cierto interés.

Donald Trump se convirtió el jueves en el primer expresidente estadounidense en ser declarado culpable de delitos graves, luego de que un jurado de Nueva York determinó que era culpable de los 34 cargos relacionados con un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante pagos para comprar el silencio de una actriz porno que dijo que había tenido relaciones sexuales con él. El veredicto lo expone a un posible tiempo en prisión y pone a prueba una vez más la disposición de los votantes a aceptar el comportamiento transgresor de Trump en un año en que intenta volver a la Casa Blanca.

Pero, ¿por qué Donald Trump buscaría tener tantas consideraciones con el empresario sudafricano?

A pesar de que en marzo del año en curso, Musk asegurara en su cuenta de X, donde se ha convertido en un crítico del actual Presidente de EU, Joe Biden, y el Partido Demócrata, que “no estoy diciendo que votaría por Trump”, The Wall Street Journal afirmó en el artículo Dentro de la creciente alianza de Donald Trump y Elon Musk que el dueño de Tesla estaría promoviendo una campaña entre círculos elitistas para no votar por Biden.

La noticia de TWSJ toma fuerza después de que The New York Times informara que Donald Trump y Elon Musk se reunieron el pasado 3 de marzo supuestamente porque el ex Presidente de EU habría estado buscando donantes para financiar su campaña.

“Estaba desayunando en casa de un amigo y vino Donald Trump, eso es todo. No voy a pagar sus facturas legales de ninguna manera. Y él no me pidió dinero”, expresó al respecto el magnate al ser cuestionado por Don Lemon para CNN.

De acuerdo con el Índice de multimillonarios de Bloomberg, la fortuna de Elon Musk está estimada en 192 mil millones de dólares por lo que, hasta el momento, no ha figurado como un donante político importante.

Si bien el propietario de X donó en 2009 un millón de dólares a los demócratas, según los registros de la Comisión Federal Electoral, El Financiero destaca que de apoyar al candidato republicano, el magnate podría llegar a dar un impulso significativo a la campaña de Trump.

Aunque en el pasado, ambos demostraron ser, hasta cierto punto, polos opuestos en diferentes aspectos, entre las afirmaciones de The Wall Street Journal se ha dado a conocer que Elon Musk suele hablar varias veces por teléfono con Trump respecto diversos temas que van desde la inmigración, la tecnología, la ciencia, y hasta la Fuerza Espacial estadounidense.

Trump would be 82 at end of term, which is too old to be chief executive of anything, let alone the United States of America.

If DeSantis runs against Biden in 2024, then DeSantis will easily win – he doesn’t even need to campaign.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022