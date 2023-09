Tribunal revoca la queja de Hernández contra Salinas Pliego por violencia de género

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández Mora, lo denunciara por violencia política de género.

A través de un comunicado, la instancia judicial revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió a favor de Citlalli Hernández, donde ordenaba al dueño de Grupo Salinas a retirar publicaciones y comentarios en su cuenta de la red social X, antes Twitter; así como la abstención de realizar manifestaciones que pudieran constituir violencia política de género, sin la necesidad de la convocatoria a una sesión pública y con mayoría de votos por la Sala del TEPJF.

A propuesta de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, la resolución fue desechada y la dejó sin efectos debido “a la falta de competencia de la autoridad responsable”.

Las y los magistrados que votaron a favor de la suspensión de la medida fueron la mencionada Mónica Soto Fregoso, José Luis Vargas, Felipe Fuentes e Indalfer Infante; mientras que Felipe de la Mata Pizaña, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrado presidente, votaron en contra.

Luego de lo anunciado, Citlalli Hernández lamentó la determinación del Tribunal Electoral, a lo que señaló como un “retroceso en materia de combate a la violencia política de género”.

“Según su razonamiento, las mujeres tenemos que aguantar que se nos violente al grado de la deshumanización porque las autoridades judiciales electorales le tienen miedo a oligarcas como Ricardo Salinas Pliego”, comentó.

Aseguró no temerla a ningún “oligarca”, quien se ha expresado en múltiples ocasiones en contra de su físico. “En realidad siento lástima por él que está obsesionado y no puede ‘disfrutar’ de su aparente vida ‘perfecta’ de millonario”.

“Seguiremos haciendo política con más fuerza, porque nada puede detener la transformación ni la participación de las mujeres”, finalizó.

LOS ATAQUES DE SALINAS PLIEGO

El pasado 12 de agosto, el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego lanzó un abierto desafío no sólo al Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador sino también a los consejeros del INE, a quienes llamó “pendejos” por haberle ordenado detener su ataque de odio contra Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, el partido del Presidente de México.

“Se les va a aparecer el diablo hdspm [acrónimo de ‘Hijos de su Puta Madre’], debieron haberse medido. Están queriendo cambiar la conversación porque evidenciar su plan COMUNISTA para el país les abrió un pozo en su armadura propagandística y no saben cómo salirse de ella, ya vimos donde les duele y donde NO HAY QUE AFLOJAR, ¿que me van a hacer los pendęjos del @INEMexico, va a venir a detenerme por cuestionar a una cerdidora pública?”, se burló en un tuit en el que anexa un video retador: “Voy a usar todos los recursos que tengo para triunfar, y no me van a ganar”, dice de viva voz.