“Sin complicidades con nadie”: AMLO tras caída de coautor del desfalco en Segalmex

Desde su conferencia matutina, Andrés Manuel aseguró que no habrá “impunidad” en el caso de corrupción al interior de Segalmex y celebró la caída de quien fue su encargado de finanzas, René Gavira Segreste.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana la caída de René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), presunto implicado en el caso de corrupción del organismo, el cual incluye un desfalco de al menos nueve mil millones de pesos.

“Se entregó, se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad. Me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción. Nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quieren aprovechar para decir que en el Gobierno de la Transformación está el caso Segalmex, gritan con eso, pero qué bueno que se entregó, para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad y que no somos iguales”, señaló desde Palacio Nacional durante su conferencia matutina de este viernes.

“No se ha dejado [el caso], le he pedido al Fiscal [Alejandro Gertz Manero], de manera respetuosa por su autonomía, que este caso no quedara pendiente, ente otras cosas por la corrupción que implica, pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra, ya lo hacen, no les quiero dejar ni un banderín, nada, es como lo de Ayotzinapa, son casos que me importan mucho”, reiteró.

Además, pidió que “se vaya al fondo”. “Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder económico y político”, aseguró.

¿Y NOSOTROS QUÉ? RESPONDE A REPORTAJE

Además, el mandatario mexicano cuestionó que ni él ni su hijo Andrés Manuel López Beltrán tienen que ver con que uno de sus amigos haya recibido un contrato en el Gobierno de Quintana Roo, como señaló un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Acaba de salir un reportaje, que el amigo de mi hijo recibe contratos en Quintana Roo, qué barbaridad, pues es amigo de muchísima gente que recibe contratos, yo qué tengo que ver, qué tiene que ver mi hijo”, contestó.

“Si demostraran que es socio, que hay un escrito donde le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, que lo recomienda, o así como Claudio X. González y sus secuaces escuchan, porque hacen espionaje telefónico, que Andrés le pide el favor a un funcionario… pero nada, es porque supuestamente es amigo, y un escándalo mayor, pues no, no somos corruptos, mi hijo Andrés no es como Loret de Mola, con su periodismo mercenario se ha hecho inmensamente rico, es un corrupto”, aseveró.

Y es que, dijo, “están enojadísimos porque se les está cayendo por completo el tinglado, todo el régimen de corrupción se esta desplomando”. “El que llegue aquí [a la tribuna presidencial] debe tener autoridad moral para poder tener autoridad política, porque México no merece ser gobernado por ambiciosos y corruptos, por gente sin ideales in principios, por gente que no le tiene amor al pueblo, México es mucho país para ambicioso vulgares”, sentenció.

CAE “FICHA” DE SEGALMEX

#FGRInforma | René “G” se encuentra en las instalaciones de la #FGR, donde se le practican diversas diligencias. En el momento que el MPF autorice, proporcionaremos más información. pic.twitter.com/QR71FpXVNT — FGR México (@FGRMexico) December 7, 2023

René Gavira Segrestefue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), por su posible implicación en el caso de corrupción del organismo, el cual incluye un desfalco de al menos nueve mil millones de pesos.

De acuerdo con una publicación de la FGR, Gavira se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía, donde “se le practican diversas diligencias”.

Según los primeros reportes, el exfuncionario fue detenido en Miami, Estados Unidos, y fue trasladado a México para que sea investigado por su probable participación del desfalco.

La Fiscalía anunció que una vez que el Ministerio Público federal autorice, dará a conocer más información sobre la detención del exfuncionario de Segalmex.

El exfuncionario, quien estaba prófugo de la justicia, está señalado por las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras en el organismo.

Desde abril de 2022, la Fiscalía ya había advertido que existía una carpeta de investigación por el uso indebido de recursos públicos en Segalmex, que derivó en la vinculación a proceso de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas del organismo, “por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”.

EL CASO DE CORRUPCIÓN

En un comunicado emitido a mediados de ese mes, las autoridades federales indicaron que el exfuncionario habría autorizado —entre el 14 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2020— la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos con recursos públicos asignados a Segalmex.

Siete meses después, en noviembre, la FGR emitió un segundo comunicado informando que Gavira Segreste había sido vinculado a proceso una segunda vez por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, porque “probablemente firmó la renovación de un contrato en calidad de Apoderado Legal y Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, en el que le permitió del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones estimadas ilícitas de contenido económico con recursos públicos”.

Por otro lado, El País publicó apenas el 20 de marzo del año en curso que Segalmex firmó cinco convenios para un total de 73.4 millones de pesos, con los cuales habría de recibir carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, pero solo recibió una parte. Este caso igualmente habría implicado a Gavira Segreste durante su administración en la dependencia.

Los proveedores señalados en el informe al que tuvo acceso el rotativo español, y que serían los beneficiarios de estos convenios, fueron: Wurst Alimentos, Novam Innovación en Alimentos, Synexo, Empacadora La Merced, y Carlos Ovidio Villareal González.