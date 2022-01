VIDEOS: Incendio en el Bronx, en NY, deja al menos 19 muertos; 9 de ellos son niños

NUEVA YORK, 9 enero (AP) — Diecinueve personas, incluidos nueve niños, murieron en un incendio en un apartamento en la ciudad de Nueva York, uno de los peores siniestros en la historia reciente, informaron los bomberos el domingo.

Decenas de personas resultaron heridas en el incendio en el Bronx y al menos 32 fueron hospitalizadas. Según el Departamento de Bomberos de la ciudad, aproximadamente 200 elementos acudieron a la escena el domingo en los apartamentos Twin Park, un edificio de 19 pisos en East 181st Street.

