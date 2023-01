Los 3 poderes de Brasil se dicen unidos y rechazan el asalto de turba derechista

Madrid, 9 de enero (Europa Press).- El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha emitido este lunes un comunicado conjunto tras reunirse con los líderes de las principales instituciones del país en el que han recalcado su unión para defender la democracia y la Constitución después del ataque de la turba golpista afín a Jair Bolsonaro.

La carta ha sido ratificada por el propio Lula, así como por la presidenta del Tribunal Supremo, Rosa Weber, y los líderes del Congreso, el de la Cámara de Diputados Arthur Lira y del Senado Veneziano Vital do Rego.

“Estamos unidos para que las providencias institucionales sean tomadas en los términos de las leyes brasileñas. Hacemos un llamamiento a la sociedad para mantener la serenidad en defensa de la paz y la democracia”, dice la nota.

El comunicado se da después de la reunión de emergencia convocada por el Presidente Lula tras el asalto a las sedes de los tres poderes: el Congreso, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo. El encuentro ha tenido lugar en el despacho del presidente brasileño, el único espacio que ha evitado ser vandalizado.

En dicho encuentro han estado presentes otros jueces del Supremo como Luís Roberto Barroso y Dias Toffoli, además de varios ministros del gabinete, como el jefe de Casa Civil, Rui Costa, o los titulares de Hacienda, Fernando Haddad; de Justicia, Flávio Dino; y de Defensa, José Múcio, entre otros.

Todas as vezes que eu perdi, eu voltava pra casa, para lamber as feridas e me preparar para outra eleição. Essa gente começou a reivindicar o negacionismo do processo eleitoral. E depois de duvidarem da urna eletrônica, não quiseram acatar o resultado.

— Lula (@LulaOficial) January 9, 2023