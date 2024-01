BM sube de 1.9 a 2.6% el PIB 2024 de México. En 2023 erró feo: esperaba 0.9 y fue 3.6

–Con información de Associated Press y Europa Press

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– Quizás 2023 no fue el mejor año para los analistas del Banco Mundial (BM), al menos en lo que se refiere a México. Calculó que la economía crecería de 0.9 por ciento, pero el Producto Interno Bruto (PIB) fue de 3.6 por ciento. El margen entre un primer dato y el segundo es enorme. Es errar, y feo. La misma institución ha lanzado una nueva previsión para 2024 y ha hecho un ajuste modesto, pero importante. En junio el año pasado calculaba una expansión de 1.9 por ciento; ahora cree que la economía mexicana crecerá en 2.6 por ciento.

De hecho, el Banco Mundial ha revisado tres décimas al alza sus previsiones de crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe en 2024, llevando la cifra hasta el 2.3 por ciento desde el 2 por ciento que calculaba en junio. Esta mejora de las perspectivas económicas de la región se debe a la demanda externa más fuerte, originaria principalmente de Estados Unidos, donde se espera un mayor crecimiento. Al mismo tiempo, se han revisado a la baja los riesgos que podría suponer para los países latinoamericanos el menor desempeño económico de China, que tendrá un efecto “limitado” en los precios de las materias primas.

La expansión del PIB de América Latina será mayor en 2025, llegando al 2.5 por ciento. No obstante, esta cifra es inferior en una décima a la proyectada en el anterior informe del Banco Mundial del pasado junio de 2023. Una vez cerrado el año 2023, ha concluido que la región habría crecido un 2.2 por ciento, lo que supone siete décimas más de las estimadas en su anterior documento de perspectivas económicas. A diferencia de lo que sucede en otras regiones del mundo, esta cifra es una mejora, debido a la débil base de crecimiento de la que venía Latinoamérica.

En muchos países durante 2023, la alta inflación, las condiciones financieras restrictivas, la debilidad del comercio y los fenómenos meteorológicos adversos frenaron la inversión y el crecimiento. Sin embargo, la revisión al alza en 0.7 puntos porcentuales se debe en gran medida al elevado crecimiento de México y Brasil, las dos principales economías de la región.

Según el Banco Mundial, Argentina y Chile destacarán este año por recuperar la senda de crecimiento, después de experimentar una recesión en el año 2023. En el caso de Argentina, se espera un mejor desempeño del PIB, llegando al 2.7 por ciento de aumento (cuatro décimas más de lo previsto en junio), mientras que Chile se mantendrá en el 1.8 por ciento. Brasil llegará al 1.5 por ciento en 2024, lo que supone una mejora de una décima respecto a los cálculos de junio. Misma cifra se dará en Bolivia, donde se espera un menor crecimiento, tras un reajuste a la baja de cinco décimas.

En el caso de Perú, tras un año 2023 complicado, el país logrará llegar a un crecimiento del 2.5 por ciento. Desde junio del año pasado, el Banco Mundial ha revisado a la baja en 2.6 puntos porcentuales la expansión del PIB peruano para 2023, pronosticando una contracción del 0.4 por ciento. Mientras, Colombia y Uruguay crecerán más que en 2024, alcanzando el 1.8 por ciento y el 3.2 por ciento, respectivamente.

Una buena noticia es el desempeño económico de la región de Centroamérica. El país que menos crecerá será El Salvador con 2.3 por ciento, pero Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica superarán el tres por ciento. Panamá se quedará, incluso, en el 4.6 por ciento.

EL MUNDO MAL, MAL

La economía mundial se encamina a batir un récord de cinco años con el menor crecimiento económico en las últimas tres décadas y las perspectivas para Latinoamérica no son del todo alentadoras: sugieren un magro crecimiento del 2.3 por ciento en 2024, de acuerdo con Banco Mundial. A nivel global, el crecimiento se desacelerará en 2024 por tercer año consecutivo y pasará del 2.6 por ciento registrado en 2023 a un 2.4 por ciento este año, indicó el informe de Perspectivas Económicas Mundiales.

Las perspectivas fueron reveladas en momentos que el riesgo de una recesión mundial pareciera haber disminuido, en gran parte debido a la fortaleza de la economía estadounidense. Sin embargo, las crecientes tensiones geopolíticas presentan amenazas para la economía global en el corto plazo. En el mediano plazo, la situación de las economías en desarrollo se ha ensombrecido por la desaceleración del crecimiento en la mayoría de las economías más avanzadas el mundo, la lentitud del comercio internacional y las condiciones financieras más restrictivas de las últimas décadas.

