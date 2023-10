La economía de México crecerá más, pero la global perderá impulso, alerta el Fondo

“Vemos una economía global que avanza renqueante”, dijo a la prensa el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, antes de las reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial que se celebran esta semana en Marrakech, Marruecos.

Washington/Madrid (AP/EuropaPress).— La economía mundial pierde inercia ante unas tasas de interés más altas, la guerra que continúa en Ucrania y las crecientes fracturas geopolíticas, según advirtió el martes el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI estima que el crecimiento económico global perderá velocidad, a un 2.9 por ciento en 2024 en comparación con el tres por ciento de este año. La previsión para el año que viene se redujo ligeramente del tres por ciento previsto en julio.

La desaceleración se produjo en un momento en el que el mundo aún no se recupera por completo de una devastadora, pero breve recesión asociada a la COVID-19 en 2020. Una serie de eventos, como la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, han reducido la producción económica mundial en unos 3.7 billones en los últimos tres años, en comparación con las tendencias previas a la pandemia.

La expectativa del FMI de crecimiento para este año se ha rebajado desde el 3.5 por ciento de 2022, aunque se mantiene desde sus previsiones de julio.

The IMF forecasts global growth to remain slow at 3.0% in 2023 and 2.9% in 2024. Widening divergences among countries and regions is making it harder for some to catch up to higher living standards. https://t.co/pzLIvHg5Ln #WEO pic.twitter.com/ouwBniHbul — IMF (@IMFNews) October 10, 2023

No todo son malas noticias. La economía global ha mostrado una “resiliencia llamativa”, dijo Gourinchas, en un momento en el que la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales han subido de forma agresiva las tasas de interés para combatir un repunte en la inflación.

Los incrementos han ayudado a moderar la presión sobre los precios sin dejar a mucha gente sin trabajo. Esa combinación, explicó, es “cada vez más consistente” con el llamado aterrizaje suave, la idea de que la inflación puede contenerse sin provocar una recesión.

El FMI espera la inflación global de precios al consumo caiga del 8.7 por ciento de 2022 al 6.9 por ciento este año y el 5.8 por ciento en 2024.

Estados Unidos es un caso aparte en la última previsión de la institución. El FMI mejoró su previsión de crecimiento para el país a un 2.1 por ciento este año, la misma cifra que en 2022, y un 1.5 por ciento en 2024, un incremento considerable desde el uno por ciento que había indicado en julio.

NEW: We just released the October 2023 World Economic Outlook full report titled “Navigating Global Divergences.” Read the full report at: https://t.co/pzLIvHgDAV #IMFpublications #WEO pic.twitter.com/Yg3uTU2tAu — IMF (@IMFNews) October 10, 2023

Estados Unidos, un país que exporta energía, no ha sufrido tanto como los países en Europa y otros lugares por los precios más altos del crudo, que se dispararon después de que Rusia invadiera Ucrania el año pasado y de nuevo más recientemente porque Arabia Saudí redujo su producción. Además, los consumidores estadounidenses han estado más dispuestos que la mayoría a gastar los ahorros acumulados durante la pandemia.

El panorama es más sombrío en los 20 países que utilizan el euro, más expuestos a los crecientes costes de la energía. El FMI rebajó la estimación de crecimiento de la eurozona al 0.7 por ciento este año y el 1.2 por ciento en 2024. De hecho prevé que la economía alemana se contraiga en un 0.5 por ciento este año antes de recuperar un crecimiento del 0.9 por ciento el año siguiente.

La economía china, la segunda más grande del mundo, crecería un cinco por ciento este año y un 4.2 por ciento en 2024, dos previsiones por debajo de lo que esperaba el FMI en julio.

Se esperaba que China se recuperase este año después de que el Gobierno comunista retirase los draconianos confinamientos de su política “cero COVID”, que lastraron el crecimiento en 2022. Pero el país está teniendo problemas debido a su endeudado mercado de bienes raíces.

El FMI expresó de nuevo sus preocupaciones porque los países del mundo se están dividiendo en bloques geopolíticos que podrían limitar el comercio internacional y el crecimiento económico en todo el planeta.

Estados Unidos y sus aliados han impuesto sanciones sin precedentes sobre Rusia por su invasión de Ucrania y han pedido reducir la dependencia de las importaciones chinas conforme crecen las tensiones con Beijing.

El FMI señalo que el año pasado, los países impusieron casi tres mil nuevas restricciones al comercio, en comparación con menos de mil en 2019. La organización esperaba que el comercio internacional creciera apenas uno 0.9 por ciento este año y un 3.5 por ciento en 2024, muy por debajo de la media anual del 4.9 por ciento entre 2000 y 2019.

LA MEJORA DE PREVISIONES PARA AL Y MÉXICO

Por otra parte, el Fondo mejoró en cuatro décimas sus previsiones de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina en 2023, desde el 1.9 por ciento que proyectaba el pasado julio al 2.3 por ciento estimado en su último informe divulgado este martes.

Además, para el año 2024, el organismo mantiene esta expansión del PIB del 2.3 por ciento en la región, lo que supone una revisión al alza de una décima respecto a su proyección de julio.

El dato para 2023 obedece a una normalización del crecimiento tras el efecto rebote de la pandemia del año 2022 y al efecto de políticas más estrictas, en un entorno externo más débil y menores precios de los productos básicos. “La revisión al alza para la región refleja unas tasas de crecimiento más fuertes de lo esperado”, afirmó el FMI.

Asimismo, la mejora respecto al informe del FMI publicado en julio tiene a Brasil o México como principales responsables, cuya expansión del PIB prevista para 2023 se ha revisado fuertemente.

Por subregiones, el desempeño económico de Sudamérica será el más bajo, con una previsión de crecimiento del 1.6 por ciento para 2023 y del dos por ciento para 2024. Mientras, Centroamérica llegará a expandirse un 3.8 por ciento y 3.9 por ciento respectivamente, mientras que el Caribe alcanzará el 9.8 por ciento este año y el 8.3 por ciento en 2024.

En lo que se refiere a la inflación, el organismo prevé que la región concluirá el año con un índice de precios en el 13.8 por ciento, lo que supone una revisión a la baja de apenas dos décimas desde la cifra registrada al cierre de 2022. Ya en 2024, la inflación caerá en América Latina al 10.7 por ciento.

RECESIÓN EN ARGENTINA, CHILE Y HAITÍ

Por países, el FMI prevé que las economías de Argentina, Chile y Haití se contraerán en el año 2023, coincidiendo con las previsiones recientes de otros organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Headline inflation continues to decelerate, from 9.2% in 2022 to 5.9% in 2023 and 4.8% in 2024, but most countries aren’t likely to return inflation to target until 2025. Read @pogourinchas blog on the latest #WEO. https://t.co/KqxVZIi5Kn pic.twitter.com/lg0CgwE4O8 — IMF (@IMFNews) October 10, 2023

En concreto, el Fondo espera una recesión del 2.5 por ciento en Argentina, del 0.5 por ciento en Chile y del 1.5 por ciento en Haití. La actividad económica se recuperará en los tres países en 2024.

En el otro lado, la proyección de crecimiento del PIB para Brasil ha sido mejorada en un punto, hasta el 3.1 por ciento atendiendo al buen desempeño del PIB en los dos primeros trimestres del año. Lo mismo sucede en México, donde se ha dado una mejora de seis décimas, hasta el 3.2 por ciento.

Un crecimiento más moderado experimentarán Bolivia (1.8 por ciento), Colombia (1.4 por ciento), Ecuador (1.4 por ciento), Perú (1.1 por ciento) y Uruguay (uno por ciento). Paraguay, frente al bajo desempeño de 2022, crecerá un 4.5 por ciento, según el FMI.

En la región centroamericana, las tasas de crecimiento irán desde el seis por ciento de Panamá hasta el ligero 2.2 por ciento de El Salvador. En esta escala se encuentran Costa Rica (4.4 por ciento), Guatemala (3.4 por ciento) y Honduras (2.9 por ciento).

🆕 The global economic recovery continues but growth remains slow and uneven, with widening divergences. Growth will slow from 3.5% in 2022 to 3.0% in 2023 and 2.9% in 2024. Read our analysis in the World Economic Outlook. https://t.co/pzLIvHg5Ln #WEO pic.twitter.com/sjhr0vQ6s4 — IMF (@IMFNews) October 10, 2023