La Ley les prometió vida sin violencia. Pero, no. Mujeres aún lidian con agresiones

– Con información de EFE y AP

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- La criminalización del aborto, el no poder ejercer los derechos políticos, la violencia económica y la persistencia en los feminicidios son sólo algunos asuntos que sigue pendientes en materia de igualdad de género en varias entidades del país, lo que atenta contra los derechos de la mujeres e impiden que las mujeres en México disfruten de una vida libre de violencia.

El 1 de febrero de 2007, se emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, en la que se establecieron cuatro principios rectores: La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres, a través de los cuales, el Estado mexicano se comprometió a elaborar y ejecutar políticas públicas con el propósito de “prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

En el artículo 6 de la misma se identificaron cinco tipos de violencia contra las mujeres: violencia psicológica; violencia física; violencia patrimonial; violencia económica; y violencia sexual. No obstante, a 15 años de la publicación de esta ley, existen aún varios pendientes que impiden que todas las mujeres en México accedan a una vida libre de estos tipos de violencias.

DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SU CUERPO

En materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hasta ahora, sólo seis estados han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, en donde la mujer o persona gestante puede abortar durante las primeras 12 semanas de gestación sin importar las causas o motivos de que la lleven a tomar decisión.

En el resto de las entidades del país, al menos 26, esta práctica continúa siendo criminalizada, por lo que en la mayoría, a excepción de Chiapas, Michoacán y Veracruz, las autoridades locales tienen establecidas sanciones que contemplan penas privativas de libertad, cuando una mujer decide interrumpir su embarazo en cualquiera de sus etapas.

En dichas entidades sólo se permite el aborto cuando el embarazo fue producto de violencia sexual, en algunas cuando el embarazo pone en riesgo vida de la mujer o cuando el producto presenta malformaciones graves, pero en ninguno de estos casos, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es permitida por decisión voluntaria, lo que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), transgrede el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

Asimismo, activistas han reiterado que, pese a los avances en las primeras seis entidades que aprobaron la ILE, aún faltan políticas con las cuales se garanticen espacios e información precisa a las mujeres, niñas y adolescentes que deseen abortar, ya que no sólo se trata de aprobar reformas en este ámbito.

“Desde nuestra experiencia hemos visto que los cambios legislativos no son suficientes si no van acompañados de la implementación de las políticas necesarias para garantizar el acceso a los servicios. Este es un proceso que también requiere capacitación del personal de salud y contar con los insumos de salud necesarios, de todo un proceso necesario también para hacer realidad las leyes”, agregó la abogada.

Durante el 2021, se abrieron un total de 704 carpetas de investigación por el delito de aborto a nivel nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que evidencia que las mujeres en México continúan siendo blanco de criminalización cuando deciden interrumpir su embarazo, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ésta práctica debe ser despenalizada.

Asimismo, los estados que mayor número de carpetas registraron de enero a diciembre del año pasado fueron: Estado de México, con 149; Nuevo León, con 119; Ciudad de México, con 102; Tamaulipas, con 44; Querétaro, con 37; y Baja California, con 34. Las denuncias por aborto recogidas por el SESNSP contemplan en su investigación, la acción penal de las mujeres o personas gestantes, así como de terceros que hayan apoyado, y en los estados en los que la ILE está permitida, la práctica se castiga cuando se lleva a cabo después de las 12 semanas de gestación.

A lo que se suma la negligencia y arbitrariedades que los sistemas de salud en ocasiones ejercen contra quienes buscan acceder al ILE, sin importar las circunstancias particulares del caso. Este martes 7 de marzo de dio a conocer que médicos de Guerrero se negaron por varias semana a interrumpir el embarazo de una víctima de violación de nueve años.

A mediados del pasado mes de febrero, se dio a conocer el caso de una niña de nueve años de la comunidad indígena me’phaa, en la región de la Montaña de Guerrero, que fue presuntamente violada por un primo, también menor de edad. Al quedar embarazada como consecuencia de la violación, la pequeña, que es huérfana de madre, fue llevada por sus abuelos y una tía a la Fiscalía local y posteriormente a un hospital de Chilpancingo para que le practicaran un aborto.

Sin embargo, los médicos se negaron a realizarle el procedimiento alegando que la salud de la niña podrían ponerse en riesgo debido a que tenía más de doce semanas de embarazo, decisión que desató una fuerte polémica en Guerrero y presión por parte de la opinión pública, ante lo que intervinieron dos diputadas estatales y una activista que se reunieron con los médicos y autoridades del hospital, tras lo cual la Secretaría de Salud de Guerrero se pronunció a favor de que a la niña se le practicara un aborto el 16 de febrero luego de tres días de ir de un sitio a otro sin lograr una solución a su situación. En tanto, el presunto agresor en este caso aún permanece libre y tiene abierta una carpeta de investigación, indicaron activistas.

VIOLENCIA FEMINICIDA

Otro aspecto con pocos avances es el combate a la violencia feminicida, ya que durante el 2021, hubo mil seis víctimas de feminicidos a nivel nacional, según datos registrados por el SESNSP. Las entidades con mayor número de estos crímenes la encabeza el Estado de México con 146; le siguen Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México, cada entidad con 70 feminicidios. Mientras que Nuevo León sumó 66 de estos delitos; Chiapas, 48; Chihuahua, 46; Sonora y Oaxaca, 45 cada uno; y Sinaloa, 42.

Ante este panorama de la violencia de género que culmina en femminicidios, y que persiste, particularmente en la entidad mexiquense, el pasado 21 de septiembre, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un informe en el que denunció públicamente que existe una deficiencia en las investigaciones de estos crímenes, con lo que se vulneran los derechos de las mujeres y acusó de negligencia a las autoridades correspondientes.

A través de un comunicado, la organización señaló que “las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género”.

En el informe “Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”, Amnistía refirió que durante el 2020, ninguna entidad en México quedó libre de los feminicidios, los cuales sumaron 940, de un total de tres mil 723 muertes violentas de mujeres que se presentaron en el país.

Asimismo, subrayó que las autoridades del Estado de México en muchos de los homicidios de mujeres no aplican la perspectiva de género en el proceso penal, lo que es contrario a “los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres”.

“El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios”, se indicó en el comunicado, en el que enfatizó que estas deficiencias violan “los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia”.