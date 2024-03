Sheinbaum no mete en su lista de 100 puntos los compromisos que AMLO deja a medias

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- En 7 meses, el Presidente Andrés Manuel López Obrador concluirá su sexenio y entregará la banda presidencial a quien gane las elecciones del próximo 2 de junio de 2024: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Máynez. El mandatario federal dejará el gobierno con algunos compromisos pendientes de aquellos 100 que presentó cuando tomó protesta el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo capitalino.

En la lista aparecen compromisos que ya se cumplieron como garantizar becas educativas a los estudiantes de educación básica, la cancelación de la reforma educativa del sexenio de Peña Nieto, bajar los sueldos de altos funcionarios y aumentar la pensión a los adultos mayores; sin embargo, quedan fuera otros pendientes de resolver como llegar a la verdad del caso Ayotzinapa, descentralizar las secretarías del gobierno federal y garantizar un sistema de salud “de primera”.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum, como candidata del mismo partido del presidente López Obrador y la apuesta por la continuidad del actual gobierno, el pasado 1 de marzo, al iniciar su campaña presidencial en el Zócalo, emuló el formato de los 100 compromisos y leyó su propia lista con propuestas que garantizan seguir con los programas sociales y otros principios como el de austeridad; agrega temas como la atención a la violencia contra las mujeres pero deja de lado algunos pendientes actuales.

EL CASO AYOTZINAPA SIN RESOLVERSE

El Presidente Andrés Manuel leyó 100 compromisos el 1 de diciembre de 2018; textualmente, en el número 89 dijo: “se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”. El mismo mandatario ha reconocido en varias ocasiones que es un tema pendiente y que desde el gobierno federal trabajan para avanzar en la investigación y en las acciones de búsqueda para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Llegar a la verdad del caso Ayotzinapa, saber qué pasó con los normalistas hace casi ya 10 años y sancionar a todos los responsables —tanto de la desaparición como funcionarios que en su momento, y actualmente, obstaculizan la investigación—, es un tema que la candidata Claudia Sheinbaum no retomó en su lista de los 100 compromisos. Incluso dejó pasar el plantón que mantenían frente a Palacio Nacional los padres y madres de los normalistas, y que estuvo presente en su arranque de campaña el pasado 1 de marzo en el Zócalo.

“Dentro de los puntos que la candidata presenta, hay un mayor porcentaje de propuestas de infraestructura, tema económico y de inversiones, creo que se está profundizado en la política económica capitalista y el tema de derechos humanos parece marginal. Y bueno, el caso Ayotzinapa que el presidente López Obrador lo enarboló en uno de sus 100 puntos hoy en día aquí no aparece, ya Ayotzinapa dentro de las propuestas de campaña no es tema para ella y es preocupante que una herida abierta de México y una violación grave de derechos humanos ya no aparezca… Hoy vemos ausente el tema”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de las familias, en las recientes protestas en la Ciudad de México.