Primer Ministro de Reino Unido se reúne sin anunciar en Kiev con Presidente Zelenski

Londres, 9 abr (EFE).- El Primer Ministro británico, Boris Johnson, se ha reunido con el Presidente de Ucrania, Volodomír Zelenski, en una visita a Kiev que no había sido anunciada previamente, según una imagen publicada hoy en Twitter por la Embajada de Ucrania en el Reino Unido.

La legación diplomática divulgó una fotografía de ambos líderes sentados frente a frente en un despacho, junto a las banderas de ambos países, y agregó en su mensaje la palabra: “Sorpresa”.

Downing Street, despacho oficial de Johnosn, confirmó poco después el encuentro en la capital ucraniana, un día después de que el Reino Unido anunciara el envío de nuevo material militar por valor de 100 millones de libras (120 millones de euros).

Un portavoz del Primer Ministro indicó que el viaje representa una “muestra de solidaridad con los ucranianos” y que los dos mandatarios se han citado para abordar “el respaldo [británico] a Ucrania a largo plazo”.

Entre otras cuestiones, Johnson expondrá a Zelenski el “nuevo paquete de ayuda financiera y militar” que le ofrece el Reino Unido para que su país continúe haciendo frente a los ataques rusos.

The Ukrainians have the courage of a lion.

President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.

The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.

Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022