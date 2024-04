Industria del alcohol crece a costa de la salud de mexicanos; ONGs exigen regularla

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– En México, donde la Secretaría de Salud estima que 20 millones de personas presentan consumo problemático de alcohol, la industria sigue acaparando festivales, actividades sociales y puntos de venta sin una regulación fuerte, alertan integrantes de la sociedad civil.

Aunque ya existen prohibiciones locales, por ejemplo, contra el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, como lo establece la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, éstas no se cumplen; esto es más evidente en lugares turísticos, destacó.

El también coordinador de la estrategia sobre Alcohol en la organización El Poder del Consumidor recordó que apenas en febrero se registró la venta indiscriminada de alcohol y actos de violencia en el Carnaval de Tepoztlán, Morelos, ello, y la llegada de miles de asistentes, llevó al ayuntamiento a suspenderlo.

Días antes de las trifulcas, el periódico La Jornada reveló que el Gobierno local, encabezado por el pietista David Demesa Barragán, no cuenta con un Padrón Municipal de Distribuidores, Productores y Expendedores de Bebidas Alcohólicas, con lo que violenta el reglamento que desde 2014 regula la venta, distribución y consumo de alcohol en el pueblo mágico.

Por ello habló de la importancia de una regulación fuerte, pues con las normas vigentes las responsabilidades quedan en manos de los gobiernos municipales, por ello hay variaciones en los precios, horarios y puntos de distribución de alcohol.

A ese panorama se suma que la industria del alcohol se ha “adueñado” de actividades como grandes festivales de música que son patrocinados por marcas como las cervezas Tecate, Indio o Corona, además de eventos deportivos.

“Se han apropiado hasta de usos y costumbres del mexicano. Por ejemplo, en el Día de Muertos una cervecera saca la cerveza cempasúchil, ahí hay una apropiación cultural”, destacó Arturo Sabines.

El Poder del Consumidor ha señalado que la industria de las bebidas alcohólicas ha creado una gran disponibilidad y una amplia oferta de productos, facilitando el acceso al multiplicar los puntos de venta, incluso alrededor de los centros escolares, además de impulsar el consumo a través de campañas de publicidad engañosa dirigidas a jóvenes, mujeres y otras comunidades.

“Hoy como nunca tenemos una cantidad de puntos de venta de alcohol que no ha existido en toda la historia de nuestro país. No hay una colonia que no tenga una tienda de conveniencia de 24 horas. Hace 30 años conseguir una bebida alcohólica en la noche era una odisea, hoy la alta disponibilidad es tal que inclusive desde tu propio móvil ya puedes pedir que te lleven el alcohol a domicilio, también la disponibilidad entendida como la poca regulación en horarios de venta”, expuso Sabines.