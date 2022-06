Alimentos empujan la inflación: el aguacate suma 5 meses seguidos a la alza

Al menos desde enero de 2022 se ha revisado una tendencia al alza en los productos agropecuarios. Algunos de los más afectados son el aguacate, el jitomate y el pollo. Resalta además que la tortilla de maíz rompió su racha de tres meses consecutivos al alza, ya que esta vez no estuvo dentro de los productos de mayor carestía.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- La inflación en México nuevamente se vio reflejada en los precios de los productos alimenticios en el quinto mes de 2022, especialmente en aquellos traídos del campo.

De acuerdo con el reporte más reciente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el aguacate y las loncherías y fondas fueron los de mayor carestía, y sólo dos de los 10 productos que subieron sus precios no fueron de esta categoría.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el aguacate tuvo una variación mensual de 19.13 por ciento, y una incidencia inflacionaria de 0.071 puntos porcentuales, con lo cual este producto acumuló cinco meses consecutivos al alza.

En segundo lugar se posicionaron las loncherías, fondas, torterías y taquerías con una variación a un mes de 1.07 por ciento, pero con una aportación al INPC de 0.052 por ciento. En el caso de éstas, desde diciembre se encuentra entre los principales productos encarecidos, y únicamente en el mes de marzo no aparecieron en la lista.

En tercer lugar de la lista se posicionó el jitomate, con su tercer mes seguido al alza, el cual tuvo un cambio mensual de 8.41 por ciento y una incidencia inflacionaria de 0.046 por ciento. Le sigue la papa y otros tubérculos (variación de 12.09 por ciento e incidencia de 0.038 puntos porcentuales) y el pollo (variación de 1.79 por ciento e incidencia de 0.033 puntos porcentuales) , el cual tuvo el mismo comportamiento que las loncherías, pues sólo en el tercer mes del año en curso no fue incluido en la lista de productos al alza.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

La gasolina de bajo octanaje fue el sexto producto con una revisión al alza en mayo, con una variación frente al mes anterior de 0.58 por ciento y una incidencia mensual de 0.029 por ciento. Este es el producto que lleva una revisión al alza en todos los reportes inflacionarios registrados desde diciembre de 2021, es decir, lleva seis meses consecutivos como uno de los 10 productos de más altos precios.

Esta vez la naranja entró a la lista con una subida mensual de 19.93 por ciento, lo que significó una aportación inflacionaria de 0.029 puntos porcentuales.

La vivienda propia, restaurantes y similares y el huevo fueron los tres últimos productos de la lista de mayores precios, con incidencias mensuales de 0.027, 0.025 y 0.024 por ciento, respectivamente.

En el caso de la vivienda, ha estado al alza en los meses de diciembre 2021, febrero, abril y mayo del año en curso. Por su parte, los restaurantes tuvieron una revisión al alza en el último mes de 2021 y en el primero de este 2022; mientras que el huevo acumuló tres meses consecutivos de precio elevado.

Finalmente, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo disminuyó a tasa mensual 0.05 por ciento y anual aumentó 8.22 por ciento. En el mismo periodo de 2021, las cifras correspondientes fueron de 0.03 y 7.21 por ciento, en ese orden.

INFLACIÓN SUBE A 7.65 POR CIENTO

La inflación de mayo de 2022 creció 0.18 por ciento respecto al mes inmediato anterior, con lo que la inflación anual general se ubicó en 7.65 por ciento, informó el Inegi.

A través de un comunicado, el Instituto a cargo de Graciela Márquez Colín dio a conocer esta mañana que en el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 0.20 por ciento y la anual de 5.89 por ciento.

Por componentes, el índice de precios subyacente presentó un aumento mensual de 0.59 por ciento y de 7.28 por ciento a tasa anual. Por su parte, el índice de precios no subyacente retrocedió 1.02 por ciento a tasa mensual y a tasa anual aumentó 8.77 por ciento. En comparación, en el quinto mes de 2021, fue de 0.53 y -0.75 por ciento.

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías crecieron 0.81 por ciento y los de los servicios 0.33 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó en mayo de 2022 una variación de 0.18% respecto al mes inmediato anterior. La inflación anual se ubicó en 7.65%. En el mismo mes de 2021 la inflación mensual fue de 0.20% y anual de 5.89%. https://t.co/7HPqtTQZ9M #INEGI pic.twitter.com/v0fOkdGd6s — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 9, 2022

Dentro del índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.78 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno disminuyeron 2.47 por ciento. El Inegi destacó que esto se debe principalmente a los ajustes en las tarifas eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 11 ciudades del país.

En mayo de 2022, la variación anual del INPC fue de 7.65 por ciento y la de los índices subyacente y no subyacente fue de 7.28 y de 8.77 por ciento, respectivamente. En el mismo periodo del año anterior, el INPC creció 5.89 por ciento y sus índices componentes aumentaron 4.37 y 10.76 por ciento, en ese orden.

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.