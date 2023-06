Luis Miguel comparte, por primera vez, fotos con su novia Paloma Cuevas en París

Luis Miguel sigue pasando tiempo junto a su novia Paloma Cuevas en París, después de que fueron vistos en una boda.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El cantante Luis Miguel, quien ya agotó la mayoría de los boletos para su gira por México, Estados Unidos y América Latina, sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías junto a su pareja, la española Paloma Cuevas.

Los novios, una de las parejas más buscadas por las cámaras, publicó sus primeras imágenes juntos en la cuenta del artista que no suele compartir su vida privada ni sus romances.

La revista Hola! fue la responsable de retratar a la feliz pareja por las calles de París y esta mañana publicó el resultado en su red social.

Luis Miguel y Paloma Cuevas llegaron a la capital francesa desde el pasado viernes 2 de junio para asistir a la boda del hijo de la diseñadora Rosa Clará, Daniel Clará, donde fueron capturados.

Luis Miguel y Paloma Cuevas afianzan su relación paseando juntos por París, tras haber asistido a la boda del hijo de Rosa Clará. ¡Entérate más en #LaHoraHOLA!

A diferencia de las fotografías y videos que muestran a la pareja conviviendo con los invitados, pero al “Sol de México” un poco más delgado, lo cual desató distintos comentarios de sus fanáticos, en la nueva sesión se ve felices y tomados de la mano.

En una de las imágenes, el cantante ve directamente hacia la cámara y posa junto a la diseñadora, a la que agregó la canción “Fly Me to the Moon” de Frank Sinatra.

La pareja no ha hecho oficial su romance, por lo que se cree que esta sesión fotográfica confirman su noviazgo, aunque la Navidad pasada también fueron fotografiados en un centro comercial de Madrid y cenando con amigos en Bilbao.