Shawn Mendes suspende gira para atender su salud mental; alcanzó un “punto crítico”

El intérprete de Señorita se alejará temporalmente de los escenarios para atender y cuidar su salud mental, tras años de giras que lo mantuvieron alejado de sus seres queridos.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- El cantante canadiense Shawn Mendes anunció este sábado que pospondrá las próximas tres semanas de su gira Wonder porque se siente abrumado.

El cantante reconoció que después de los últimos años sin giras, pensó que estaría listo para volver a los escenarios, pero fue una decisión “prematura”, por lo que necesita tomarse un tiempo para cuidarse.

“Me rompe el corazón tener que decir esto, pero desafortunadamente tendré que posponer las próximas tres semanas a través de Uncasville, Connecticut, hasta nuevo aviso”, informó a través de una publicación en sus redes sociales.

Shawn Mendes compartió que para él, estar de gira desde los 15 años, ha sido un camino difícil, lejos de familiares y amigos.

“Desafortunadamente, el peso de la carretera y la presión me alcanzaron y llegué a un punto crítico”, señaló el artista en su mensaje donde informó que después de hablar con su equipo y médicos, necesita tiempo para sanar y cuidar de su salud mental. Finalmente, prometió a sus seguidores que les hará saber cómo va evolucionando.

El canadiense ya había compartido el pasado mes de abril un texto en el que mencionó sus problemas de salud mental y confesó que en ocasiones siente que está fallando: “A veces me pregunto qué es lo que debería estar haciendo con mi vida y lo que siempre escucho a cambio es ‘decir la verdad, ser la verdad’. Sin embargo, siento que es algo difícil de hacer. Me temo que si la gente sabe y ve la verdad, podrían pensar menos de mí. Podrían aburrirse de mí. Entonces, en esos momentos de desánimo, hago un show o me escondo”.

En la misma publicación agregó que es un chico de 23 años que “constantemente siente que está volando o ahogándose”, lo cual podría ser cuestión de la edad.

“Quiero aparecer en el mundo como mi yo único 100 por ciento verdadero y honesto, y no me importa lo que piensen los demás, ¡a veces sí! A veces realmente no me importa lo que piense la gente y me siento libre. La mayoría de las veces es una lucha. Esa es la verdad”, aseguró en sus redes sociales.

El artista confesó en esa ocasión que se sentía inseguro a pesar del éxito que tiene, pues le cuesta creer que no está fallando, lo cual le ocasiona sentirse abrumado y sobreestimado.