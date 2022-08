Macabro regresa a lo presencial con gran cine de terror y homenaje a Enrique Rocha

Las ficciones futuristas distópicas serán el hilo conductor de parte de la programación que será inaugurada con la película El año de la plaga y cerrará con El año de la peste, del mexicano Felipe Cazals.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– Del 17 al 28 de agosto en formato híbrido entre sedes virtuales y físicas, la vigésima primera edición de Macabro se llevará a cabo en la Ciudad de México en un año dedicado a las distopías.

El festival dirigido y fundado por Edna Campos está conformado por 109 películas en exhibición: 54 largometrajes, 21 estrenos nacionales, 5 estrenos latinoamericanos, 6 estrenos internacionales, 55 cortometrajes y 17 proyectos inscritos en Macabro Coven, convocatoria de coproducción de cine horror dirigido por mujeres.

“Quiero destacar que este año tenemos varias películas dirigidas por mujeres, creo que todo este trabajo que se ha hecho, y bueno, el apoyo y la visibilidad que se ha dado a nivel mundial al trabajo de las mujeres en el género se empieza a ver ya en la programación Macabro”, destacó Campos en un encuentro con medios de comunicación.

Las ficciones futuristas distópicas serán el hilo conductor de parte de la programación que será inaugurada con la película El año de la plaga, protagonizada por Ana Serradilla y dirigida por español C. Martín Ferrera, en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. En contraposición, será el filme El año de la peste, del mexicano Felipe Cazals, la que cierre la edición del festival desde la Biblioteca Nacional de México el 27 de agosto.

Tras dos años de pandemia que paralizaron al festival, que no paró de entregar lo mejor del cine de terror, en esta edición reflexiona sobre lo sucedido este tiempo y cómo ha cambiado la realidad en este mundo tocado por el caos, violencia, la guerra, la falta de contacto físico y social, y las películas que este desfilaran en las pantallas tienen estos sellos.

“El género de terror creo que es de los más antiguos y como decía Lovecraft ‘es una de las sensaciones que nació junto con la humanidad’ Muchas de las películas que podemos ver reflejan los miedos, tanto personales como colectivos. Creo que justo este año vamos a ver mucho este de esos miedos colectivos”, señala la directora.

Edna Campos indica que cada año Macabro funciona como un catalizador sobre el género de terror, pues su programación es un reflejo de lo que está desarrollando por el mundo, lo que inquieta a los directores y los miedo de la gente, y que se convierte en una especia de catarsis para los seguidores de este cine.

“A nivel personal yo puedo decir que yo era una persona muy timida e introvertida y una vez que vi películas de terror se me quitó, entonces en lugar que me generara un mayor temor, un mayor miedo a salir o a socializar o a hacer cosas, fue todo lo contrario, entonces ahí es donde se habla de esto, de la catarsis que tiene el género de terror y que produce eso en el público, hay mucha gente que no le gusta justo esta sensación y por eso lo rechaza, otros a lo mejor cuestiones técnicas tampoco le gusta, todo eso es muy valido. Pero creo que los que somos fan del género, porque además creo que eso es bien importante, las personas que hacen festivales de género sí somos muy fans, no es nada más a nivel intelectual o de conocimiento de género, sino que también lo disfrutamos mucho. Creo que ahí es donde radica la importancia, que al generarse estas experiencias catárticas, muchos encontramos una liberación a muchos de nuestros medios”.

HOMENAJE A ENRIQUE ROCHA

Macabro rendirá homenaje al actor Enrique Rocha, quien falleció el pasado 7 de noviembre de 2021. El conocido actor de potente voz con decenas de telenovelas en su haber en las que interpretó a grandes villanos también tiene un larga trayectoria en el cine donde entre muchos géneros también se encuentra el de terror.

La endemoniada (1967), Muñeca reina (1971), Satanás de todos los horrores (1972) y Satánico Pandemonium (1975) serán las películas a proyectar para celebrar el trabajo de este actor.

“Creo que estas cuatro películas representan mucho de lo que él hizo dentro del género porque dentro del cine hizo muchas películas, yo lo recuerdo saliendo con Mauricio Garcés haciendo comedia o películas más dramáticas. La voz que él tenía creo que ayuda mucho a darle una fuerza interpretativa a estos personajes, creo que la selección es muy atinada por parte de Mario [El programador] y creo que va a ser los más interesante. Enrique Rocha es un peonaje muy importante. Creo que todas estas películas son de culto más que nada”, señaló Campos.

INVITADOS

Con esta vuelta más formal a lo presencial, Macabro anuncia a los incitados que serán parte de su edición 21: El actor Nick Stahl, Declan Hannigan, Jimena Monteolivam directora de Bienvenidos al infierno; Ignacio L. Vaca, director de The Nanny’s night; Jay

Kay, director de cortometraje; Qais Pasha, director de documental Exegesis Lovecraft, Jorge Sanders, director de Guardado, Hermano; Vadir Sottelo, director de La lotería; Nestor Sánchez Sotelo, director de Mete miedo, Javier del Cid, Cecilia Parra, director de El ojo y el muro.

EXPOCISICÓN

“Robots, aliens y luchadores. Ciencia ficción y Cine B en México”, es el nombre de la exposición que presentará Macabro en el Museo Panteón de San Fernando, y en donde el crítico José Luis Ortega Torres impartirá una conferencia sobre el “Cine B en México” de los años 50 y 60.

“Yo pensé que el Museo no sólo puede ser museo y tiene que salir y el cine es mucho más que cine, y en ese momento le propuse a Edna hacer algún conjunto, digo sólo seamos sedes, sino seamos participantes”.

PROGRAMACION Y SEDES

Algunas cintas que destacan en esta edición son What Josiah Saw, The Retaliators, She Will, Horrible Movie: the History of Russian Trash Cinema y Los días que (nunca) fueron por mencionar algunas.

Entre algunas ya conocidas sobre salen: La guerra de los mundos, Zardoz, El planeta salvaje y La Jetée.

La sorpresa sin duda es la retrospectiva al director Jordan Peele con sus tres películas Get Out, Us y la nueva Nope, que tendrá un preestreno en el festival.

Las sedes son: El Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, Cineteca Nacional, Biblioteca de México, Museo Panteón de San Fernando, Cinematógrafo del chopo, Casa del cine y Museo Archivo de la Fotografía.

Además de : Circuito de FAROS, Centro Cultural “Xavier Villaurrutia”, Centro Cultural “José Martí”, Centro Cultural “El Rule”, Centro Cultural “La pirámide”, el Circo Volador, Facultad de Cine, Universidad Latinoamericana Campus Del Valle, Facultad de Estudios Superiores Acatlán y Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. La sede en Puebla será la Cinemateca “Luis Buñuel”.

Las sedes virtuales son: FilminLatino, Plataforma Cine y la señal del Canal 22.

