El Poder Judicial resolverá si es o no constitucional decreto sobre la GN, dice AMLO

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que el Poder Judicial será el encargado de resolver si es constitucional o no que la Guardia Nacional (GN) sea de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ayer por la mañana, el mandatario federal había anunciado que enviaría un acuerdo esta misma semana para que la Guardia Nacional dependa completamente de la Sedena, en cuestiones de seguridad, lo cual desató críticas entre organizaciones civiles y expertos.

Por ello, hoy en su rueda de prensa diaria, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que será el Poder Judicial quien resuelva, en caso de que la oposición presente una controversia constitucional en contra de su propuesta.

Asimismo, explicó que recurrió al decreto presidencial para hacer algo similar a la que hizo con la Ley de la Industria Eléctrica, luego de que su reforma constitucional en la materia fuera rechazada.

“Voy a enviar una iniciativa de Ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la Reforma a la Ley Eléctrica. Como sé que los conservadores no están trabajando, todo lo rechazan, están en huelga, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes […] Van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar al Congreso”, dijo desde el Salón de la Tesorería.

“Va a ser el Poder Judicial el que va a resolver, así fue como sucedió con la Reforma Eléctrica. Sabía yo que estos legisladores conservadores, traidores a la Patria, no iban a defender a las empresas de México, a la Comisión Federal de Electricidad, iban a defender a las empresas, a Iberdrola. No me equivoqué y pensaron ‘ya se resolvió ‘. Se aprobó la ley y fueron a hacer lo mismo con la Suprema Corte, y allá se resolvió que era constitucional”, agregó López Obrador.