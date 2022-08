Ashton Kutcher revela que tuvo sordera y ceguera temporales debido a rara enfermedad

Madrid, 9 de agosto (Europa Press).– Tras el final de la serie The Ranch en 2020, Ashton Kutcher no volvió a actuar hasta 2022, cuando reapareció en el thriller Vengeance. Parece que el actor se ha centrado en ese tiempo en su salud, ya que ha revelado que fue diagnosticado de una rara enfermedad autoinmune que casi le deja ciego y sordo.

Kutcher se sinceró durante una aparición en el programa Running Wild With Bear Grylls: The Challenge. “Hace como dos años tuve una forma rara de vasculitis que me dejó sin visión, sin oído y sin equilibrio“, dijo el actor.

Before there are a bunch of rumors/ chatter/ whatever out there. Yes, I had a rare vasculitis episode 3yrs ago. (Autoimmune flair up) I had some impairments hear, vision, balance issues right after. I fully recovered. All good. Moving on. See you at the 2022 NY Marathon w/Thorn

