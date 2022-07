Productor explica dónde encaja Spider-Man Freshman Year en el Universo Marvel

MADRID, 29 de julio (EuropaPress).- Uno de los anuncios que más entusiasmo causó en la Comic-Con de San Diego fue el de Spider-Man: Freshman Year, la nueva serie de animación de Disney+ que verá la luz en 2024 y que relatará las aventuras de Peter Parker en su primer año de instituto. Ahora, la gran duda que asalta a los fans, es la de cómo encajará esta nueva ficción dentro del timeline del UCM.

Una intrigante cuestión, teniendo en cuenta, que, además de protagonizar su propia trilogía dentro del spiderverse, el trepamuros de Tom Holland también fue una parte fundamental del Universo Cinematográfico Marvel desde su presentación en Capitán América: Civil War. Y dado que ha interactuado con los Vengadores, ayudado a salvar al mundo de Thanos o que su mentor fue nada más y nada menos que el mismísimo Tony Stark/Iron Man, es lógico pensar que, de algún modo, esta serie pueda encajar dentro de la cronología de Marvel.

Sin embargo, el productor ejecutivo de películas como Thor: Love and Thunder, Brad Winderbaum, ha dado su clara y sorprendente respuesta a los seguidores del Universo Marvel. Lo ha hecho en una reciente entrevista durante la promoción de Yo soy Groot, la serie de cortos basada en el entrañable miembro de Guardianes de la Galaxia que llegará el 1 de agosto a Disney+ donde ha tirado por tierra las teorías y esperanzas de muchos seguidores.

Y es que, según ha explicado, esta nueva ficción protagonizada por Spider-Man, en la que aparecerán héroes como Amadeus Cho o Daredevil al que pondrá voz Charlie Cox, tendrá lugar en una realidad alternativa de un modo similar al de la serie de animación de la “Casa de las Ideas”, ¿Qué pasaría sí…?

“Sigue el patrón que se ve en [Capitán América:] Civil War, hasta que Peter agarra el reproductor de Blu-ray averiado de la basura, y entra en su apartamento para el famoso momento en el que Tony Stark le está esperando ofrecerle prácticas en Stark y llevarle a Berlín”, confesó el productor de Spider-Man: Freshman Year en declaraciones al podcast Phase Zero.

Just announced at #SDCC2022:

Marvel Studios’ Spider-Man: Freshman Year, an Original series, streaming in 2024 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/6h8ccgVIPQ

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 22, 2022