Los aspirantes del Frente Amplio seguirán en la lucha electoral sin dejar sus cargos

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó este miércoles que los aspirantes del Frente opositor, conformado por los partidos PAN, PRI y PRD, deban separarse del cargo para poder competir por encabezar esta coalición, que es de forma virtual la selección interna del candidato presidencial rumbo a 2024.

Por lo tanto, aspirantes como los senadores Xóchitl Gálvez (de Acción Nacional), Beatriz Paredes (del PRI), Miguel Ángel Mancera (del PRD) y Santiago Creel –diputado panista– no deberán dejar sus cargos y podrán seguir ejerciéndolos mientras al mismo tiempo buscan la candidatura opositora.

La Sala Superior del TEPJF rechazó el proyecto de la Magistrada Janine Otálora, con cinco votos en contra y apenas dos a favor. La propuesta buscaba que los aspirantes dejaran el cargo al menos 48 horas a partir de la notificación de su aspiración, ya que, según Otálora, seguir en el cargo vulneraba los principios de neutralidad, así como para prevenir el uso de recursos públicos en proceso electorales. Sin embargo, la mayoría del pleno lo rechazó.

Solamente Otálora y Felipe Fuentes Barrera votaron a favor. En contra tumbaron el proyecto los magistrados Felipe de la Mata, Indalfer Infante González, Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez y el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.

La Magistrada Soto incluso consideró que pedirles la separación del cargo era “excesivo”. Vargas Valdez, además, dijo que lastimaría el derecho de los aspirantes a ejercer un cargo público. En ese sentido, el Magistrado Infante indicó que no existe ninguna justificación en las leyes para exigirles a los aspirantes su separación del cargo.

También consideraron que los procesos internos de los partidos son distintos de los procesos electorales, y no se pueden juzgar de la misma manera; por otra parte, el uso de recursos públicos ya está prohibido por el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que no es necesario que se separen del cargo.

MORENA EXIGE A SUS ASPIRANTES DEJAR EL CARGO

Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en junio sus reglas para el proceso interno de selección de candidato presidencial rumbo a las elecciones de 2024. Será por encuesta cómo se defina quién será el abanderado de la candidatura.

Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, dio a conocer que se realizará cinco encuestas —cuatro por casas encuestadoras propuestas por los aspirantes presidenciales y una por Morena— para definir al coordinador nacional, la cual se realizará desde mediados de agosto a principios de septiembre. Los resultados finales se darán a conocer el miércoles 6 de septiembre.

Asimismo, se precisó que los aspirantes a la candidatura deberán renunciar o pedir licencia a sus cargos máximo hasta el viernes 16 de junio, con lo cual podrán iniciar los recorridos por el país desde el 19 de junio. Así lo hicieron los seis aspirantes, tanto de Morena como de los aliados partidos del Trabajo y Verde Ecologista: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

AMLO: MAGISTRADOS DEBERÍAN DISCULPARSE Y RENUNCIAR POR RETORCER MIS PALABRAS

El Presidente López Obrador aseguró esta mañana que las y los integrantes del Tribunal Electoral deberían disculparse con él y renunciar, luego de que alteraran sus declaraciones sobre Xóchitl Gálvez, motivo el que lo sancionaron por violencia política de género.

“Es completamente distinto [lo que dije]. ¿Cómo se atreven? Si fuesen gentes con principios, con ideales, deberían estar renunciando, ofreciendo disculpas y renunciando“, dijo en su conferencia de prensa matutina. “La historia los juzgará, pero hay que ser responsables, porque cuando mentimos, cuando robamos, cuando engañamos, no sólo nos afectamos nosotros, afectamos a nuestras familias”, advirtió López Obrador.

Desde Palacio Nacional, criticó que los ataques de personajes de la oposición en su contra no se califiquen como violencia de género, y que sólo aplique para las mujeres. “¿En todo lo que me dicen a mí no hay violaciones de género o el género es nada más femenino?”, cuestionó.