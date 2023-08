“Reverendos falsarios”: AMLO acusa al TEPJF de alterar sus expresiones sobre Xóchitl

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó la mañana de este lunes a las y los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de alterar sus expresiones sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, para sancionarlo por la presunta comisión de violencia política de género en contra de la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

El TEPJF determinó el miércoles pasado que sí existía violencia política de género en los señalamientos del mandatario mexicano, los cuales pretendían transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres.

Al día siguiente, López Obrador cuestionó la decisión del Tribunal Electoral sobre la falta cometida en contra de la precandidata de la alianza opositora, de quien lo “único” que planteó fue que habría recibido contratos a través de sus empresas privadas en los distintos cargos que ha tenido como servidora pública.

“Se me hace un exceso, además de una injusticia y un afán de culparme. Me gustaría hasta repetir lo que dije. Nada más les pido a los del Tribunal que me permitan repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género”, comentó en ese momento.