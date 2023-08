Consejeros electorales ordenan al Presidente no hablar de Xóchitl: “fue violentada”

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había considerado que sí hay expresiones del Presidente que constituirían violencia política de género en contra de la Senadora panista y fue quien pidió al INE emitir un nuevo acuerdo para reconocer estereotipos de género que se generan en las conferencias matutinas.

Los magistrados del TEPJF, sin citar a sesión pública y por mayoría de votos, revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias de INE por el que se había determinado la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por Gálvez Ruiz en contra de López Obrador y diversos servidores públicos.

El asunto se originó a partir de la queja presentada por Xóchitl Gálvez en contra del Presidente y funcionarios del Ejecutivo federal, como el vocero Jesús Ramírez Cuevas, y de quien resultara responsable de reproducir en redes sociales manifestaciones presuntamente constitutivas de violencia política de género, realizadas por el titular del Ejecutivo en las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 10, 11, 14 y 17 de julio.

En esa queja, la cual el INE desechó, la Senadora panista solicitó medidas cautelares para que se ordenara a los sujetos denunciados el retiro y la no reproducción, en portales oficiales, de las expresiones denunciadas. También pidió medidas, en su vertiente de tutela preventiva, para que el Presidente se abstuviera de emitir mensajes constitutivos de violencia política de género.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó las medidas solicitadas por tres razones fundamentales: 1) ya se habían retirado de los portales oficiales las conferencias matutinas del 3, 4 y 5 de julio, por lo que se habían atendido y, por tanto, se trataban de actos consumados; 2) el resto de las conferencias matutinas denunciadas contenían mensajes aparentemente lícitos, sobre temas de interés público, sin que se refiriera a la denunciante por su condición de mujer; y 3) no se advirtió un contexto que revelara la comisión de conductas ilícitas que podía continuarse o repetirse.

Ante la improcedencia de las medidas solicitadas, Xóchitl Gálvez acudió a la Sala Superior del TEPJF.

Este viernes más temprano, en su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador pidió a los magistrados que le digan en qué momento cometió violencia de género: “Vamos a esperar, a mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé. Y quiero que me digan, ¿qué fue lo que dije, según lo cual, se trató de un agravio o hay violencia de género, en qué?”.

“Porque dije que era la candidata del bloque conservador, pues es cierto, ¿y eso cuál es la violencia de género? ¿qué no es cierto que es la candidata de Claudio X. González hijo y que él fue el que hizo la consulta porque es el gerente del bloque conservador? Son los que integran este grupo, llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción y a partir de ahí, echaron a andar toda una campaña en favor de la señora”, añadió.

Además, reiteró: “¿En donde está la violencia? Esto es política, y es lo más legal que puede haber. La política es si no un arte, una ciencia, un oficio. Pero además es lo que permite que nos organicemos como sociedad, por eso se le llama a la Constitución ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“QUÉ, ¿NO ES CIERTO QUE ES CANDIDATA DE CLAUDIO X. Y LA DERECHA?”

Este viernes más temprano, López Obrador afirmó una vez más que Xóchitl Gálvez es la candidata de Claudio X. González, así como del bloque opositor, y que asegurar lo anterior no significa ejercer violencia de género en contra de la panista, como ella había acusado y como el INE ha sancionado.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo Federal comentó que ya no hablará de Gálvez en sus “mañaneras” debido a que la aspirante del Frente Amplio por México presentara una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violencia de género en materia electoral.

En ese sentido, el mandatario federal comentó que esperará la recibir la indicación de las autoridades correspondientes, en las que demuestren que él agredió verbalmente a Xóchitl Gálvez.

“Que van a decidir, que yo no pueda referirme ya la señora. Vamos a esperar, a mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé. Y quiero que me digan, ¿qué fue lo que dije, según lo cual, se trató de un agravio o hay violencia de género, en qué?”, expuso ante los medios.