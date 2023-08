“Es un exceso”: AMLO pide a TEPJF aclarar violencia política de género contra Xóchitl

El Tribunal Electoral determinó ayer que sí existe violencia política de género, pues los señalamientos del Presidente pretenden transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres.

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó esta mañana del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual consideró que sí existe violencia política de género contra la Senadora Xóchitl Gálvez en sus conferencias de prensa diaria.

“Nada más lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora [Xóchitl Gálvez] porque me gustaría hasta, no sé si ahora o más adelante, para aclararle a la gente porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije”, señaló.

El mandatario pidió al TEPJF que le permitan repetir lo que fue calificado como violencia política de género, pues según dijo, lo “único” que planteó fue que la Senadora recibió contratos a través de sus empresas privadas en los distintos cargos que ha tenido como servidora pública.

“Se me hace un exceso, además de una injusticia y un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije, nada más les pido a los del tribunal que me permitan repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género”, opinó.

Ayer, la Sala Superior del TEPJF consideró que sí hay expresiones del Presidente que pueden constituir violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez y pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir un nuevo acuerdo para reconocer estereotipos de género que se reproducen en las conferencias matutinas.

El asunto se originó a partir de la queja presentada por Xóchitl Gálvez en contra del Presidente y funcionarios del Ejecutivo federal, como el vocero Jesús Ramírez Cuevas, y de quien resultara responsable de reproducir en redes sociales manifestaciones presuntamente constitutivas de violencia política de género, realizadas por el titular del Ejecutivo en las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 10, 11, 14 y 17 de julio.

#Boletín | El #TEPJF determina que diversas manifestaciones emitidas durante las conferencias mañaneras pudieran constituir violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez. 📰 https://t.co/nxkNI27WAL pic.twitter.com/ygYNRk6yQx — TEPJF (@TEPJF_informa) August 2, 2023

En esa queja, la cual el INE desechó, la Senadora panista solicitó medidas cautelares para que se ordenara a los sujetos denunciados el retiro y la no reproducción, en portales oficiales, de las expresiones denunciadas. También pidió medidas, en su vertiente de tutela preventiva, para que el Presidente se abstuviera de emitir mensajes constitutivos de violencia política de género.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó las medidas solicitadas por tres razones fundamentales: 1) ya se habían retirado de los portales oficiales las conferencias matutinas del 3, 4 y 5 de julio, por lo que se habían atendido y, por tanto, se trataban de actos consumados; 2) el resto de las conferencias matutinas denunciadas contenían mensajes aparentemente lícitos, sobre temas de interés público, sin que se refiriera a la denunciante por su condición de mujer; y 3) no se advirtió un contexto que revelara la comisión de conductas ilícitas que podía continuarse o repetirse.

Ante la improcedencia de las medidas solicitadas, Xóchitl Gálvez acudió a la Sala Superior del TEPJF.

El pleno, a propuesta del Magistrado José Luis Vargas Valdez, revocó la determinación impugnada debido a que de las conferencias matutinas de los días 10, 11, 14 y 17 de julio, sí se advierten expresiones que, de un análisis preliminar, pudieran constituir violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, pues pretenden transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres.

Por tanto, la Sala Superior, con los votos concurrentes del Magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, así como con el voto particular parcial de la magistrada Janine Otálora Malassis, ordenó a la Comisión del INE emitir un nuevo acuerdo en 24 horas, en el que, a partir de reconocer la utilización de estereotipos de género en las conferencias matutinas mencionadas, determinara lo que correspondiera respecto de las medidas solicitadas.

El Magistrado presidente Rodríguez Mondragón y el magistrado De la Mata Pizaña coincidieron con la decisión del pleno, pero estimaron que la determinación impugnada se debió de haber revocado para los efectos de que directamente se determinara la procedencia de las medidas cautelares solicitadas, debido a que advirtieron la existencia de elementos suficientes que permiten, preliminarmente, confirmar la existencia de mensajes posiblemente constitutivos de violencia política de género.

Por su parte, la Magistrada Otálora Malassis coincidió en que las frases emitidas en las conferencias matutinas del 10, 11 y 14 de julio, desde una valoración preliminar, podrían constituir violencia política de género. Pero, no estuvo de acuerdo con que las manifestaciones realizadas en la conferencia del 17 de julio constituyeran alguna infracción, ya que considera que esas frases están amparadas por la libertad de expresión.