Qué, ¿no es cierto que es candidata de Claudio X y de la derecha?: AMLO sobre Xóchitl

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó una vez más que Xóchitl Gálvez es la candidata de Claudio X. González, así como del bloque opositor, y que asegurar lo anterior no significa ejercer violencia de género en contra de la panista, como ella había acusado.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo Federal comentó que ya no hablará de Gálvez en sus “mañaneras” debido a que la aspirante del Frente Amplio por México presentara una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violencia de género en materia electoral.

En ese sentido, el mandatario federal comentó que esperará la recibir la indicación de las autoridades correspondientes, en las que demuestren que él agredió verbalmente a Xóchitl Gálvez.

“Que van a decidir, que yo no pueda referirme ya la señora. Vamos a esperar, a mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé. Y quiero que me digan, ¿qué fue lo que dije, según lo cual, se trató de un agravio o hay violencia de género, en qué?”, expuso ante los medios.