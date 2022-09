Muerte de la reina Isabel II: entre homenajes por su legado y críticas a la monarquía

Por Andrew Meldrum

CIUDAD DEL CABO, 9 de septiembre (AP).— La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra ha desatado reacciones por todo el mundo y una reflexión acerca del peso histórico de su reinado, sobre su éxito como soberana pese a reinar al final del imperio colonial británico y su forma de adoptar a sus antiguos dominios como naciones independientes.

Su muerte desencadenó una ola de homenajes a su vida, de líderes mundiales a estrellas de rock y personas de a pie, aunque también trajo críticas a la monarquía.

En Ciudad del Cabo en 1947, donde se encontraba celebrando su cumpleaños 21, la entonces princesa Isabel prometió que su “vida entera, ya sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos”.

El imperio británico pronto se desmoronó, pero Isabel logró mantener su postura real, si no es que ceremonial, como jefa de la Mancomunidad de Naciones, integrada por 54 países, la mayoría antiguas colonias británicas.

Como reina, Isabel respaldó el nacimiento de democracias en sus antiguas colonias en África, donde tiempo antes se habían negado los derechos básicos para los ciudadanos negros, incluyendo el derecho a votar. Al bailar con nuevos líderes africanos en la década de 1960 luciendo tiaras brillantes y visitó las capitales, ella pulió las nuevas instituciones.

Cuando finalmente cayó el dominio de la minoría blanca en Sudáfrica, en 1994, Isabel dio la bienvenida a Nelson Mandela como líder mundial. Su cálida y abierta amistad con Mandela era algo que el líder sudafricano gozaba, y que le dio a ella una nueva relevancia.

“Para Madiba [el nombre de clan de Mandela] era importante que el antiguo poder colonial en el sur de África fuera atraído para relaciones cordiales y productivas con la nueva república democrática de Sudáfrica. Por ese mismo motivo, el hecho de que Sudáfrica se convirtiera en un miembro oficial de la Mancomunidad de Naciones nuevamente, tras su larga ausencia en la época del apartheid, tenía un significado especial”.

El luchador radical contra el apartheid, el arzobispo de Ciudad del Cabo Desmond Tutu, también tuvo buenas relaciones con la reina, y su fundación le rindió homenaje.

“Aunque arropada en la pompa, la ceremonia y el estilo de vida de la realeza y un imperio, en un mundo de profunda desigualdad, ella era una reina sirviente”, dijo el viernes la fundación y fideicomiso Tutu.

En contraste, una visión mordaz del reinado de la monarca fue pronunciada por el partido populista de Sudáfrica, Economic Freedom Fighters, para el que la reina rea “jefa de una institución construida, sostenida y mantenida por un legado brutal de deshumanización de millones de personas en el mundo”, dijeron en un comunicado.

Algunos admiradores británicos de fútbol vitorearon estruendosamente tras la muerte de la reina en un partido el jueves por la noche, de acuerdo con videos publicados en internet que molestaron a los simpatizantes de la reina. Los líderes de la República de Irlanda expresaron sus condolencias y admiración por la reina.

Los homenajes para Isabel fueron generalizados, del Presidente estadounidense Joe Biden, al Presidente ruso Vladimir Putin.

Fue una “estadista de una dignidad y constancia sin igual, que profundizó la firme alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos”, afirmaron Biden y la primera dama, Jill Biden, en un comunicado que indicó además que Isabel “definió una era”.

Putin envió un telegrama al rey Carlos III, el hijo de Isabel que automáticamente se convirtió en el nuevo monarca de Gran Bretaña.

“Durante muchas décadas, Isabel II disfrutó legítimamente del amor y el respeto de sus súbditos, así como autoridad en la escena mundial. Le deseo valor y perseverancia ante esta pesada e irreparable pérdida”, escribió el Presidente ruso.

La muerte de la reina se lloró también por toda Europa. En Francia, rival histórica y aliada contemporánea de Gran Bretaña, las banderas del palacio presidencial y de los edificios públicos ondeaban a media asta el viernes.

El Presidente Emmanuel Macron publicó por video un mensaje en inglés en el que expresó su sentir de “vacío” tras su muerte. Al dirigirse al pueblo británico, el Presidente francés dijo: “Para ustedes ella era su reina. Para nosotros ella era LA reina”.

To you, she was your Queen. To us, she was The Queen. She will be with all of us forever. pic.twitter.com/PaL1DRmlHK

Los homenajes llegaron incluso de lugares donde la relación con la monarquía británica era complicada. En India, que en su día fue una colonia británica, el primer ministro, Narendra Modi, dijo que la reina era “una incondicional de nuestro tiempo”.

El deceso de la reina se produjo en un momento en que un creciente número de territorios británicos en el Caribe buscan reemplazar la monarquía con sus propios jefes de Estado, en medio de pedidos para que los británicos se disculpen por los abusos de la era colonial y otorguen reparaciones por esclavitud a sus excolonias.

Aun así, los líderes caribeños, de Jamaica a Bermuda, y más allá, lamentaron la pérdida.

El Primer Ministro jamaicano, Andrew Holness, dijo que, durante mucho tiempo, Isabel visitó la isla cada década.

“Indudablemente, formó un vínculo especial con el pueblo de Jamaica”, dijo. “Nos entristece no volver a ver su luz, pero recordaremos su histórico reinado”.

David Burt, su homólogo de Bermuda, destacó que su reinado “abarcó décadas de grandes cambios para Gran Bretaña y para el mundo”.

Pero no solo Gran Bretaña perdió a su monarca: Isabel era soberana en otros 14 países, incluyendo Jamaica, Canadá, Australia, las Islas Solomon y Nueva Zelanda.

“He aquí una mujer que entregó su vida, totalmente, al servicio de los demás. Y al margen de lo que cada uno piense del papel de las monarquías en el mundo, es innegable, creo, que aquí hay un ejemplo de alguien que lo dio todo en nombre de su pueblo”, dijo la Primera Ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern.

En Canadá, el Primer Ministro, Justin Trudeau, dijo que le costaba creer que había tenido su última conversación con Isabel: “Echaré mucho de menos esas charlas”. Isabel visitó Canadá 22 veces como monarca.

“La mayoría de los canadienses no hemos conocido a otra soberana”, indicó Trudeau. Fue una “presencia constante en nuestras vidas, y su servicio a los canadienses seguirá siendo siempre una parte importante de la historia de nuestro país”.

It was with the heaviest of hearts that we learned of the passing of Canada’s longest-reigning Sovereign, Her Majesty Queen Elizabeth II. She was a constant presence in our lives – and her service to Canadians will forever remain an important part of our country’s history.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 8, 2022