“Es momento de profunda tristeza”: Carlos lamenta, ya como rey, la muerte de Isabel

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) – El rey Carlos de Inglaterra lamentó en un comunicado el fallecimiento de su madre, Isabel II, “un momento de profunda tristeza” que ha sentido como propio y que también extendió a todo el conjunto de ciudadanos de Reino Unido y de la Commonwealth.

“Durante este periodo de luto y cambio”, el rey ha dicho que tanto él como su familia se sentirán arropados por “el respeto y el profundo afecto” que los ciudadanos siempre han profesado hacia su difunta madre, fallecida a los 96 años.

“Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los reinos, la Commonwealth, y en innumerables personas en todo el mundo”.

EL PRÍNCIPE CARLOS Y SU ASCENSO AL TRONO

Tras toda una vida a la sombra de su madre, Isabel II, el príncipe Carlos se ha convertido este jueves en el nuevo rey británico y gobernará bajo el nombre de Carlos III, después de que la hasta ahora monarca haya fallecido a los 96 años y tras algo más de 70 de reinado.

Carlos, nacido en Londres en noviembre de 1948 bajo el nombre secular de Carlos Felipe Arturo Jorge, acudió con apenas tres años a la coronación de su madre, convirtiéndose inmediatamente en duque de Cornualles, título que la corona británica concede a los herederos al trono.

En 1955, cuando tenía siete años, la reina Isabel II y su marido Felipe, el duque de Edimburgo, acordaron que Carlos acudiera de forma presencial a la escuela, rompiendo así con la tradición de que los herederos al trono tuviesen asignados un tutor personal.

Formado en Inglaterra y Escocia, el príncipe de Gales también estuvo de intercambio en 1966 en Timbertop, un centro educativo de Melbourne, en Australia. Más tarde, en 1967 ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar arqueología y antropología, cambiando a historia dos años más tarde.

