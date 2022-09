Toda una vida a la sombra de su madre, Isabel II: Carlos se corona rey a los 73 años

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS).- Tras toda una vida a la sombra de su madre, la reina Isabel II, el príncipe Carlos, príncipe de Gales, se corona como rey británico a los 73 años, después de que su predecesora haya fallecido a los 96 años y tras algo más de 70 de reinado.

Carlos, nacido en Londres en noviembre de 1948 bajo el nombre secular de Carlos Felipe Arturo Jorge, acudió con apenas tres años a la coronación de su madre, convirtiéndose inmediatamente en duque de Cornualles, título que la corona británica concede a los herederos al trono.

En 1955, cuando tenía siete años, la reina Isabel II y su marido Felipe, el duque de Edimburgo, acordaron que Carlos acudiera de forma presencial a la escuela, rompiendo así con la tradición de que los herederos al trono tuviesen asignados un tutor personal.

