Médicos de la reina Isabel, preocupados por su salud; la tendrán “bajo supervisión”

MADRID, 8 (EUROPA PRESS).- Los médicos de la reina Isabel II han mostrado este jueves su “preocupación” por el estado de salud de la monarca y han recomendado que permanezca “bajo supervisión médica” en el castillo de Balmoral, en Escocia, según un comunicado publicado por el Palacio de Buckingham.

Tras ello, el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, y la duquesa de Cornualles, Camilla Parker Bowles, se han desplazado a Balmoral, según ha confirmado Clarence House. Asimismo, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, se está desplazando también a la residencial, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica.

Minutos después, la Primera Ministra británica, Liz Truss, ha recalcado que “todo el país está profundamente preocupado por las noticias desde el Palacio de Buckingham”. “Mis pensamientos y los de la gente de todo Reino Unido están con su majestad la reina y su familia en estos momentos”, ha subrayado.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022