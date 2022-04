Una muñeca real: Mattel lanza barbie de la reina Isabel II por su cumpleaños 96

LONDRES, 21 de abril (AP).- La Reina Isabel II ya tiene su propia muñeca Barbie en honor a su cumpleaños número 96 y a su próximo Jubileo de Platino.

La empresa Mattel, con sede en California, lanzó la muñeca el jueves, en el cumpleaños de la monarca, para la conmemoración de sus 70 años en el cargo, que serán celebrados a partir del 2 de junio.

La muñeca tiene un vestido de color marfil con una banda azul y una tiara inspirada en la que la reina llevaba el día de su boda.

With 70 years of service, Queen Elizabeth II is the longest serving British monarch, and first to celebrate a Platinum Jubilee. #Barbie observes the landmark occasion with a doll in her likeness, dressed in an ivory gown, blue riband, and a regal crown. https://t.co/nt6KElqjK4 pic.twitter.com/7BkcyCnNE7

