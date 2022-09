Operación London Bridge: así se vivirán los próximos 10 días tras muerte de Isabel II

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– “El Puente de Londres

[London Bridge] ha caído”, escuchó este jueves la Primera Ministra Elizabeth Truss. Fue el primer paso de una serie de planes detallados hasta la menor minucia una vez que la reina de Inglaterra, Isabel II, ha muerto con 96 años, 70 de ellos en el trono. Se trata de la Operación London Bridge, y de la Operación Unicornio (Operation Unicorn), adaptada al fallecimiento de la mandataria en tierras escocesas, como acabó sucediendo hoy.

La adaptación de la Operación London Bridge a la muerte de Isabel II en Escocia, a donde viajó para hospedarse en el Castillo de Balmoral, se codificó con el nombre de Operación Unicornio, una pequeña desviación del proceso de los primeros 10 días posteriores a su fallecimiento.

Este jueves es calificado como el “D Day” y los días posteriores tomarán los números tras su muerte: “D+1” será el día siguiente a su fallecimiento, es decir, este viernes, y así hasta el “D+10”, cuando se ejecutará el funeral de estado. La planeación es detallada y las instrucciones son minuciosas para estas jornadas.

De acuerdo con el diario The Guardian, los planes variarían sobre el reposo de su cuerpo en las primeras horas. Luego de su fallecimiento, será llevada primero al Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo, a donde deberá ser trasladada por tierra en los primeros dos días tras su muerte, entre el viernes y sábado.

Después de esas primeras jornadas, el ataúd será enviado a Londres, si es posible, en el tren real, pero en caso de tener que ser enviado por aire, se activará la Operación Overstudy. El féretro será recibido en el Palacio de Buckingham antes de la procesión más grande planeada para la capital, que deberá ocurrir a cinco días de su muerte, es decir, el próximo martes 13 de septiembre (D+5).

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022