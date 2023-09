PARTE 1 | Kissinger y la CIA en Chile: el papel de EU en el golpe de 1973 a Allende

Esta es la primera parte de una entrevista de dos partes entre Marc Cooper y Peter Kornbluh. Entrevista publicada en inglés originalmente en el medio Truthdig. Es una revisión integral del papel de Estados Unidos en el golpe de 1973 que derrocó el Gobierno de Salvador Allende, y sus consecuencias.

Este texto se reproduce con permiso del autor.

Chile, 9 de septiembre (Interferencia).– Sopa y sándwich. Caballo y carruaje. Y en el imaginario popular, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Golpe de Estado de Pinochet en Chile. Una asociación natural, y no incorrecta. El papel de la administración Nixon, encabezada por Henry Kissinger y la CIA, en la desestabilización y eventual derrocamiento del Gobierno chileno del Presidente socialista Salvador Allende ha sido bien conocido, especialmente desde las ahora icónicas audiencias del Senado de mediados de los años 1970.

Pero muchos de los detalles siguen siendo esquivos, engañosos y a veces contradictorios. ¿Cuán estratégica fue la CIA al atacar a Chile? ¿Habría ocurrido el golpe de todos modos? ¿Y qué hay de Kissinger, que recientemente cumplió 100 años y vive en libertad? ¿Dio luz verde a los asesinatos en Chile? ¿Tuvo algún papel en el atentado con coche bomba contra el disidente exiliado Orlando Letelier en Washington, D.C. en 1976? Y una vez que Pinochet estuvo en el poder, ¿cómo trataron con él Estados Unidos y la CIA? ¿La administración Reagan jugó un papel en la destitución de Augusto Pinochet del poder?

Las respuestas a estas y otras preguntas apremiantes sobre Chile se abordan directamente en lo que podría decirse que es la entrevista definitiva sobre este tema, y con la autoridad en el tema: Peter Kornbluh, quien ha trabajado como investigador en la organización sin fines de lucro Archivos de Seguridad Nacional desde 1986. Ha recopilado y analizado muchos de los documentos estadounidenses alguna vez clasificados que cuentan la historia completa y sórdida. También jugó un papel clave en la desclasificación de muchos de esos documentos.

Llamarlo el principal historiador del papel de Estados Unidos en la política chilena durante la era Pinochet no es una exageración. Kornbluh publicó su trabajo en “El expediente Pinochet: un dossier desclasificado sobre atrocidades y rendición de cuentas”, cuya segunda edición se publicó en 2013. Una nueva edición en español del libro se está publicando en Chile con motivo del 50 aniversario del golpe de 1973. Además, la televisión chilena está produciendo actualmente un documental de cuatro partes sobre Kornbluh y su invaluable trabajo para desenterrar este capítulo brutal y sangriento de la historia. Kornbluh fue amable con su tiempo cuando nos reunimos en Santiago a principios de 2023.

Ésta es la entrevista definitiva sobre la CIA y Chile.

—Marc Cooper (MC): Cuando pensamos en la relación entre la CIA y Chile, la tendencia es comenzar en 1970 por la elección de Salvador Allende, un marxista, como Presidente de Chile. Nadie ha elaborado una mirada más completa sobre el papel de Estados Unidos en la política chilena durante la era Pinochet que Peter Kornbluh. Con ese sombrero puesto, Peter, ¿estarías de acuerdo en que 1970 no es el mejor lugar para empezar?

—Peter Kornbluh: Tenemos que remontarnos a 1958, a una carrera presidencial a tres bandas entre Allende, el candidato oligárquico Jorge Alessandri, y el candidato demócrata cristiano, Eduardo Frei. En ese momento, Salvador Allende era un político, un médico muy respetado, un líder del Partido Socialista chileno. En realidad, era un candidato eterno. Cuando ganó la presidencia en 1970, era la cuarta vez que se postulaba. Y en 1958 estuvo muy cerca. Si no fuera por la presencia de un sacerdote popular y progresista que obtuvo alrededor del 4 o 5 por ciento de los votos postulándose como independiente, Allende probablemente habría sido el primer Presidente marxista elegido libremente en el mundo, en el apogeo de la Guerra Fría. a finales de los años cincuenta. Y la historia mundial habría sido diferente porque habría creado un modelo para el cambio social y político en América Latina, un año antes de que Fidel Castro asumiera el poder en Cuba.

—MC: En cambio, Castro tomó el poder mediante una revolución armada y asustó a los formuladores de políticas estadounidenses, quienes aumentaron su enfoque en frustrar cualquier cambio revolucionario en América Latina. Y esto fue en el momento de la transición de Eisenhower a Kennedy.

—PK: Kennedy ganó, pero siguió una interesante política de Guerra Fría hacia Chile. Quería que Chile se convirtiera en el modelo de reforma alternativo al modelo de revolución armada de Castro, que Estados Unidos consideraba procomunista y amenazador. Bajo Kennedy, la Alianza para el Progreso, un plan decenal para fomentar la cooperación económica entre América del Norte y del Sur como baluarte contra la influencia del régimen de Castro, invirtió dinero en Chile para apoyar a un partido centrista de clase media: del Partido Demócrata Cristiano, dirigido por Eduardo Frei. En 1962, Frei vino a Washington para una reunión secreta con Kennedy y fue ungido como la gallina que iba a poner los huevos de oro para la revolución reformista de América Latina. Estados Unidos finalmente abandonaría a las fuerzas oligárquicas, particularmente en América del Sur. No hicieron eso en Centroamérica.

Y esto fue debido a que entendieron que si seguían apoyando a la extrema derecha y a los ricos, iban a perder a las masas ante el atractivo de Fidel Castro, el Che Guevara y otros. Así que invirtieron dinero en el programa de los demócratas cristianos, y la CIA entró en Chile con la autorización de Kennedy y comenzó a financiar a los demócratacristianos en 1963 para las elecciones del 64. Hay toda una historia del caso sobre la operación de la CIA en 1964. Estaban tan orgullosos de ella que escribieron una historia del caso completa.

—MC: Nunca había visto eso.

—PK: Eso es porque más de 50 años después, sigue siendo ultrasecreto. Ni siquiera lo hemos leído, pero sabemos sobre lo que hizo la CIA por otros informes que han surgido, incluido que la agencia financió más del 50 por ciento de la campaña demócrata cristiana de Frei en 1964, con el alquiler de todas las oficinas centrales y oficinas. La CIA también compró las estaciones de radio, pasando dinero a agentes clave del Partido Demócrata Cristiano para que compraran las estaciones de radio. Compraron periódicos. Compraron tiempo de televisión y estaciones de televisión, todo para promover a los demócratacristianos. Funcionó.

—MC: Algunos historiadores chilenos se refieren al impulso propagandístico de la CIA en Chile en 1964 como la “Campaña del Terror”, una descripción verdaderamente aterradora de Chile sucumbiendo al comunismo. ¿Quizás este fue el nacimiento de las noticias falsas?

—PK: Sí, mucha desinformación, mucha manipulación mediática.

En 1964, la CIA tenía estas tácticas básicas de miedo. De la noche a la mañana, enormes carteles aparecían en las paredes de todo Santiago tratando de asustar a la clase media. Mucho estaba dirigido a las mujeres, diciendo que no sólo los comunistas sino también los socialistas de Allende iban a quitarles a sus hijos. Los van a enviar a Cuba. Los van a enviar a Rusia. Y funcionó. Frei ganó por un margen bastante significativo: casi el 10 por ciento. Y luego, durante seis años, Estados Unidos canalizó más de mil millones de dólares en ayuda e inversión a Chile para tratar de reforzar este nuevo modelo político de los demócratas cristianos y, de manera muy explícita, evitar que Allende y su coalición ganaran impulso en el futuro. Eso falló. Las elecciones de 1964 tuvieron éxito en términos de la misión de las operaciones estadounidenses, pero los esfuerzos de 1964 a 1970 para mantener a los demócratas cristianos a flote y populares fracasaron.

—MC: Eso se debió, en parte, a que Chile era parte de un mundo más grande en la década de 1960.

—PK: La década de 1960 (como sabes, porque entonces creciste, y yo también) se trató de sacudir al mundo.

—MC: Chile no estuvo exento.

—PK: Los chilenos tenían un conjunto de intereses básicos. La mayoría de los chilenos quería una Reforma Agrícola. Querían ver un puente entre los extremadamente ricos, que eran dueños de todo, y el resto de la población, que no poseía nada. Querían que el campo se desarrollara para el campesinado. Querían soberanía sobre su principal recurso natural de exportación, el cobre, que era propiedad de dos empresas estadounidenses, Kennecott y Anaconda, ambas intervencionistas. Además, todas las empresas de servicios públicos eran básicamente propiedad de IT&T, que era una corporación monopolista e imperialista bastante infame. Básicamente definieron el imperialismo económico.

Y esas empresas, por cierto, a medida que se acercaban las elecciones de 1970, fueron directamente a Henry Kissinger y Richard Nixon y dijeron: “Queremos que Arturo Alessandri sea el próximo Presidente de Chile, y vamos a empezar a canalizarle dinero, y creemos que debería trabajar con nosotros”. Esto es muy interesante, estas reuniones en las que las corporaciones vienen y dicen: “Usted no vendrá a nosotros para pedirnos que trabajemos con usted. Nosotros queremos que usted trabaje con nosotros”.

—MC: Piénsalo. IT&T, Anaconda y Kennecott: El asombroso poder de los monopolios.

—PK: Y es muy interesante. Kissinger le diría más tarde a Nixon: “Los rechacé. Los rechacé”. El Gobierno de Estados Unidos no estaba muy interesado en que ganara el ultraconservador Alessandri, pero los servicios de inteligencia indicaban que ganaría. Y las corporaciones no querían correr ningún riesgo. Entonces canalizaron dinero a Alessandri, a cuentas de bancos suizos y argentinos.

—MC: Este es el periodo previo a las elecciones de 1970.

—PK: Correcto. Y la historia de esfuerzos en toda regla para socavar a Allende de muchas maneras comienza en el verano de 1970, cuando se acercan las elecciones del 4 de septiembre. Pero las agencias estadounidenses, el Departamento de Estado, la CIA y la Casa Blanca no están de acuerdo sobre qué operaciones llevar a cabo. ¿Deberíamos intervenir directamente y financiar a los demócratas cristianos? ¿Deberíamos realizar una operación de descrédito contra Allende? ¿Deberíamos empezar a hablar con los militares chilenos sobre un golpe de Estado? Y como en realidad no había ningún consenso sobre quién iba a ganar (Alessandri o Allende), al final adoptaron el plan de la CIA con la bendición de Nixon y Kissinger. Pero temían profundamente cualquier revelación pública sobre su papel, lo que por supuesto ayudaría a Allende.

Todo esto era alto secreto. Pero al mismo tiempo querían hacer algo. Entonces comenzaron a comunicarse con algunos congresistas chilenos sobre lo que pasaría si Allende fuera elegido, ganara la pluralidad pero no la mayoría, y luego los congresistas chilenos tuvieran que ratificarlo dos meses después. ¿Cómo se podría manipular eso? Se comunicaron con Frei sobre planes de contingencia. Fue similar a lo que ocurrió cuando Trump amenazaba con un golpe de Estado en Estados Unidos: los militares chilenos entendieron que iban a ser el factor decisivo. Y de manera preventiva antes de las elecciones del 4 de septiembre, el comandante en jefe del Ejército chileno, el general René Schneider –el equivalente chileno del presidente del Estado Mayor Conjunto en los Estados Unidos de América– dijo: “Los militares chilenos no intervendrán en los resultados de esta elección. Somos una fuerza constitucionalista y respetaremos la voluntad del pueblo chileno”. Así que estaba intentando sacar a sus fuerzas militares de la mesa como actor. [Nota del editor: Los presidentes chilenos son elegidos por voto popular directo. En esos años, si ningún candidato obtenía una mayoría absoluta, el Congreso elegía al ganador. Allende ganó la primera mayoría plural del 35 por ciento y fue ratificado por una mayoría en el Congreso después de que dio garantías constitucionales a los demócratacristianos.]

—MC: Dado que Allende sólo necesitaba una pluralidad y tres candidatos importantes se postularon nuevamente en 1970, la administración de Nixon debe haber estado bastante ansiosa.

—PK: Pasaron dos cosas. Una, según muestra un documento desclasificado, es que la cuestión de fomentar un golpe (si Allende ganaba por mayoría) debía considerarse como un plan de contingencia. Y ese primer tema empezó a circular en secreto entre varios funcionarios de alto nivel en agosto de 1970, antes de las elecciones. La otra es que, a medida que se acercaban las elecciones, la CIA llevó a cabo una operación de descrédito, básicamente una campaña de propaganda negra. Y un funcionario estadounidense dijo que básicamente sacaron todos los carteles de propaganda negros que tenían en 1964, cambiaron las fechas y los volvieron a pegar en las paredes. Y por supuesto, hubo propaganda negra contra Allende en los periódicos controlados por la CIA.

Fue en el principal diario del establishment de Chile, El Mercurio; sí, hoy lo llamaríamos “fake new”. La CIA era muy experta en campañas de desinformación. Todo eso estaba sucediendo en el período previo a las elecciones del 4 de septiembre. Y luego, el 4 de septiembre, Allende ganó por 36.000 votos. No son muchos votos, especialmente para el primer presidente marxista elegido libremente de un país democrático. No tenía mayoría. Tenía una pluralidad. Ahora bien, debo señalar que mucha gente dice: “Bueno, no son muchos votos”. Pero debo señalar que si George Bush ganó en el año 2000, fue por 500 votos. Hay elecciones que son decididas por mucho menos que eso.

—MC: Allende obtuvo aproximadamente un tercio de los votos, pero yo diría que eso debe entenderse en un contexto en el que otro tercio de los votos estaba mucho más cerca de las ideas de reforma, más cerca de Allende que de los oligarcas de entonces. El candidato demócrata cristiano, Radomiro Tomic, se había desplazado mucho hacia la izquierda y había adoptado un programa muy similar al de Allende. Así que en realidad era mucho más de un tercio del electorado el que quería una reforma profunda.

—PK: Claro. Los demócratacristianos se habían visto obligados a desplazarse hacia la izquierda para intentar captar a los votantes de Allende. Habían adoptado una posición mucho más radical sobre la nacionalización del cobre y la reforma agraria. Y sí, la mayoría de los chilenos votaron por un cambio significativo. El candidato demócrata cristiano quedó tercero, pero la votación fue la votación. Y tal como Kissinger lo expresaría más tarde en un memorando a Richard Nixon, y estoy parafraseando, “Allende fue elegido legítimamente, y no hay nada que podamos decir o hacer para deslegitimar el hecho de que fue elegido democráticamente. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con este tipo?”.

Entonces Allende es electo y estallan toda una serie de acontecimientos, ya que todavía tiene que ser confirmado por el Congreso chileno y aún faltan dos meses para la toma de posesión. Y una de las ventajas de desclasificar los documentos es que ahora podemos literalmente trazar (día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto) lo que ocurrió en cada una de las oficinas estadounidenses, desde la Casa Blanca en Washington hasta la estación de la CIA en Santiago, Chile: cómo respondieron a esto los responsables políticos y los agentes estadounidenses. Y es una historia extraordinaria. Los estudiosos de la historia de la intervención estadounidense en América Latina tienen suerte porque el público finalmente consiguió los documentos. Finalmente tuvimos revelaciones en The New York Times gracias a la investigación pionera del Senado de 1975 sobre la intervención encubierta de la CIA en todo el mundo, pero particularmente en Chile, incluidos los complots de asesinato de la CIA detallados en Chile. Y finalmente, años más tarde, miles de documentos desclasificados, incluidos registros operativos de la CIA sobre operaciones encubiertas para fomentar un golpe de Estado en Chile, estuvieron a disposición del público en general.

—MC: Llévenos ahora a ese volátil período de dos meses entre el 4 de septiembre de 1970, cuando Allende es elegido presidente, y el 24 de octubre, el día en que la mayoría del Congreso tuvo que apoyarlo o elegir a otro.

—PK: Así es. Él necesitaría los votos en el Congreso para ser ratificado como presidente y luego tomar posesión dos semanas después. Y este período de tiempo, dos meses, de alguna manera en la mente de los políticos imperialistas estadounidenses es: “Oh, tenemos esta oportunidad de bloquearlo de alguna manera, de crear de alguna manera un ‘clima golpista’ en Chile”. ¿Cómo evoluciona todo esto? A las pocas horas de la elección de Allende, Agustín Edwards, uno de los hombres más ricos de Chile, va a hablar con Edward Korry, el embajador de Estados Unidos. Agustín Edwards no sólo era propietario del principal periódico de Chile, El Mercurio, sino de todo un imperio mediático. Edwards es el Rupert Murdoch de Chile. Es el representante de Pepsi en Chile, y muy cercano al jefe de Pepsi, Donald Kendall. Edwards, al ser uno de los tipos más ricos de Chile, es quien más tiene que perder con un presidente socialista recién elegido.

Edwards le dice a Korry: “¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a detener esto?”. Y no obtiene las respuestas que quiere. No recibe dedicación como, “Oh, ya tenemos un plan en marcha, no te preocupes. Nos encargaremos de esto”. Y entonces Edwards llama a su colega, amigo y antiguo jefe, Donald Kendall, director de Pepsi, y le dice: “Tengo que ir a Washington”. Y Kendall lo ayuda organizando una serie de reuniones. El 13 de septiembre, apenas nueve días después de las elecciones, Edwards llega a Washington. Y menos de 24 horas después, el 14 de septiembre, se reunió cara a cara con el director de la CIA, Richard Helms… y a la mañana siguiente, desayunó con el asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, en la Casa Blanca.

—MC: ¿Diría que a estas alturas Kissinger ya es (o está a punto de convertirse) en el mariscal de campo de esta operación?

—PK: Surgieron dos actores clave que posiblemente son los dos individuos fundamentales para crear una historia de intervención estadounidense en Chile y el derrocamiento de Allende, con el advenimiento y consolidación de uno de los regímenes militares más sangrientos de la historia de América Latina. Agustín Edwards –un verdadero traidor a la causa de la democracia en su propio país– y Henry Kissinger, el mariscal de campo, el arquitecto de los esfuerzos por derrocar a Allende y luego abrazar a Augusto Pinochet.

El registro documental es absolutamente claro en cuanto a que el papel de estos dos individuos es fundamental para la forma en que se desarrolla la historia en esas ocho semanas posteriores a la elección de Allende. Y Edwards viene a Washington. Tiene las reuniones de más alto nivel de cualquier civil o militar chileno, y se sienta con el director de la CIA, Helms, no sólo para charlar, sino para pasar montañas de inteligencia humana y análisis sobre quiénes son los potenciales golpistas en Chile, qué poder tienen en sus diversas posiciones políticas y militares, quiénes son los obstáculos para un golpe y cuál es la posición del presidente chileno Eduardo Frei sobre el tema del golpe. Edwards le dice a Helms que Frei se enterará. Se acobardará en el último minuto. Puede que le diga que apoya un golpe de Estado, pero luego recibirá una llamada telefónica de alguien que le dirá que es una mala idea. Y se dará la vuelta, hará un giro de 180 grados y cambiará de opinión. Y el detalle que ofrece en este primer encuentro con el director de la CIA es asombroso.

—MC: Una bonanza para la CIA. Se podría decir, una revelación.

—PK: Una bonanza para la CIA. Y suceden dos cosas. Reúnen toda esta inteligencia y comienzan a procesarla. Al día siguiente, el 15, Nixon llama a Helms y le dice: “Tienes que impedir que Allende tome posesión. Hacer gritar a la economía. No se lo digas a la embajada. 10 millones de dólares más si fuera necesario. Utiliza a los mejores hombres que tengas”. Todo esto está escrito en notas manuscritas que se convirtieron en el principal documento icónico de revelaciones posteriores. Y durante mucho tiempo, muchos años en realidad, fue el único documento que tuvimos por orden de Nixon para impedir preventivamente que Allende llegara a la presidencia. Y esto es muy importante. La generación más moderna de estudiantes de historia de la política exterior conoce la expresión “ataque preventivo” porque eso es lo que George Bush estaba haciendo en Irak después del 11 de septiembre. Bueno, que Nixon introdujera a la CIA en Chile fue un verdadero ataque preventivo porque Allende ni siquiera había asumido el cargo todavía. No había puesto un pie en el Palacio de la Moneda, el equivalente a la Casa Blanca. No había emitido ni una sola directiva política dirigida a Estados Unidos, dirigida a las empresas estadounidenses, nada.

—MC: Además, tenía una historia de varias décadas –no sólo él sino también su coalición– de ser demócrata, de ser presidente del Senado y, para los estándares chilenos, un político totalmente convencional con un historial de 40 años de impecable actividad democrática.

—PK: Moderado y democrático. Se manifestó a favor de la nacionalización de la industria del cobre. Quería buenas relaciones con los Estados Unidos. Entendió lo que había sucedido con la ruptura entre Castro y Estados Unidos. No iba a seguir los pasos de Castro y simplemente romper relaciones con Estados Unidos. Pero también quería negociar la nacionalización del cobre chileno, algo que su predecesor Frei había iniciado y con lo que los demócratacristianos estaban comprometidos y que el público chileno quería. La nacionalización del cobre fue una de las principales razones por las que Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile.

Pero con esta orden del presidente Nixon, Kissinger básicamente se puso su gorra de operaciones encubiertas y se convirtió en un pseudo codirector de la CIA en Chile. Fue Kissinger quien recibió 48 horas después el plan inmediato de la CIA para bloquear la toma de posesión de Allende y, en cierto sentido, supervisó esas operaciones. Se reunía cada pocos días con el máximo representante de la CIA a cargo del esfuerzo por bloquear la toma de posesión de Allende. Hay algunos documentos increíbles. Uno de ellos es sobre el director de la CIA que envía un cable a la estación diciendo básicamente: “Hay que desarrollar estas operaciones psicológicas. Tienes que empezar rumores. Ve a un bar. Haga que su gente plante tres rumores al día durante diez días seguidos de que la economía se está hundiendo”.

Estamos hablando de los mejores ocho, nueve o diez oficiales de la CIA. “Vayan a sentarse en los bares y comiencen a difundir rumores sobre cómo la elección de Allende va a obligar a la Ford Motor Company a abandonar Chile. Ah, y por cierto, ve a hablar con el director de Ford Motor Companies y dile: ‘Deberías irte de Chile y hacer un gran anuncio dramático de que no puedes quedarte aquí y que no habrá más autos y que todo el mundo va a perder su trabajo.» En otras palabras, hay que cambiarlo. Deje en claro que todos van a perder su trabajo.

Es terriblemente interesante. El jefe de la estación de la CIA responde y dice: “No hay manera de que podamos fomentar un golpe de Estado en ocho semanas aquí. Chile es tranquilo”. Dijo: “Aquí no hay agitación. No hay gritos populares sobre la elección de Allende. Todo el mundo conoce a Allende y están de acuerdo con lo que está pasando aquí. No ven la situación como nosotros”. Y la respuesta llega desde la sede de Langley. “No le pedimos su opinión. Estas son órdenes nuestras del presidente, de una autoridad superior”, como se refieren al presidente y a Kissinger en los documentos. “Y no están interesados en sus comentarios ni en su resistencia. Solo tenemos que hacerlo.” Y el complot para derrocar a Allende, el complot para bloquear la toma de posesión de Allende y crear lo que la CIA habitualmente llama un clima golpista en el que hay tanta agitación y agitación, que hay una justificación para que los militares actúen, comienza a centrarse en el entonces… comandante y jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, el general de ejército René Schneider.

—MC: … quien ya había declarado que al Ejército no le interesaba la política.

—PK: Al igual que los líderes militares estadounidenses después de que Trump perdió las elecciones declararon: “Oye, no vamos a ayudar a nadie aquí”. El general Schneider entendió que los militares se verían arrastrados a esta discordia política. Y había anunciado preventivamente que bajo su liderazgo había un Ejército constitucionalista y un Ejército pro democracia, y que iban a respetar la voluntad del pueblo chileno.

—MC: Esto atrajo mucho la atención de la CIA.

—PK: Así fue. Pero no creo que –dada la historia de Chile– él realmente entendiera que había estos grupos bajo su mando que iban a trabajar con la CIA y hacer esto. Y si se leen los documentos con atención, se ve que, de hecho, incluso durante el gobierno de Frei, antes de que Allende tomara posesión, se dieron cuenta de que todos estos estadounidenses de alguna manera estaban llegando repentinamente a Chile. Hubo una afluencia de solicitudes de visa y luego contaron las visas y comenzaron a llamar al embajador y le dijeron: “¿Por qué viene toda esta gente de repente?”. Había muchas sospechas aquí, pero el general Schneider se interpuso en el camino. Si hubiera estado a favor del golpe, entonces habría podido. Él simplemente daría la orden. “Vamos a ocuparnos de esto”.

Habría sido el líder de una conspiración. Más bien, él fue el principal obstáculo a la conspiración. Entonces, ¿qué hace la CIA? Comienza a trabajar con otros grupos extremistas. Encuentra tres grupos. El primero de ellos nunca había sido nombrado. Y es la historia del encuentro con este grupo, que creo que es Patria y Libertad, un grupo militante de violentos luchadores callejeros tipo Proud Boys.

Era una organización neofascista con la que la CIA comienza a reunirse para deshacerse de Schneider. Y de hecho, los documentos de la CIA muestran, aunque en realidad no tenemos los documentos físicos, que este grupo era demasiado extremista para ellos y dejaron de reunirse con ellos. Luego empiezan a reunirse con otros dos grupos que son más fundamentales. Uno es un grupo liderado por el general chileno retirado Roberto Viaux, conocido por estar también del lado fascista y ser muy golpista. Y el otro es un oficial militar en servicio activo y su equipo, Camilo Valenzuela, quien él mismo quiere ascender y convertirse en un líder de mayor rango.

—MC: La CIA se ocupa de estos tres grupos, aunque de uno se retira; esto se refiere específicamente a deshacerse del general Schneider, ¿verdad? Sacarlo de la junta antes de la votación del Congreso del 24 de octubre que confirmará a Allende.

—PK: Deshacerse de él o eliminarlo son las palabras clave aquí. Ahora, el plan que se está desarrollando es secuestrarlo, volarlo a Argentina, desaparecerlo y culpar a las fuerzas de Allende, lo cual es una idea incomprensible y arrogante. ¿Quién en su sano juicio pensaría que alguien creería que las fuerzas de Allende van a eliminar al comandante en jefe pro constitucionalista de las fuerzas armadas?

—MC: Esta iba a ser una verdadera operación de bandera falsa.

—PK: Sí. Y, de hecho, la CIA envió a cuatro hombres a quienes llamaron abanderados falsos. Ahora bien, hay que conocer el juego de las operaciones encubiertas. Muchos agentes de la CIA están bajo cobertura diplomática. Ya están en la embajada haciéndose pasar por agregado agrícola o agregado comercial o funcionarios políticos. Ese fue siempre el regalo. Tenías 10 funcionarios políticos. ¿Por qué se necesitan tantos funcionarios políticos? Porque ocho de ellos eran en realidad agentes de la CIA. Y esas personas tenían inmunidad diplomática y cobertura y todo eso. Y en su mayor parte, los chilenos y otros países descubrirían quiénes eran esas personas.

Pero la CIA también tenía dos tipos diferentes de grupos de agentes. Tenían bandereros falsos, a veces conocidos como NOC (agentes comisionados no oficiales) que no tienen ninguna cobertura diplomática y que ingresan al país haciéndose pasar por hombres de negocios o turistas. Y enviaron un equipo de alertadores falsos liderados por un legendario operador encubierto de la CIA llamado Anthony Sforza. Tenía una larga historia de guerra encubierta contra el Che Guevara, contra los cubanos y contra muchos lugares. Era realmente un ser humano muy indecente y vulgar. Y un par de alertadores falsos más, tres más, todos se reunirán con Valenzuela y otros para hablar sobre este plan. Y los detalles de la CIA, el jefe de las operaciones militares estadounidenses aquí, el agregado de defensa que ya conoce a todos estos militares (es amigo de ellos, monta a caballo con ellos, bebe con ellos) también será un enlace para este complot de operaciones encubiertas.

Suceden un montón de cosas para que esta operación funcione. La CIA acepta proporcionar pólizas de seguro de vida a Viaux y sus amigos. Le enviaron 50.000 dólares a Camilo Valenzuela y un juego de armas imposibles de rastrear.

—MC: Ametralladoras.

—PK: Sí. Fueron enviados en una valija diplomática designada, creo, como arte de pesca. Kissinger fue informado el 15 de octubre sobre esta operación. Y, básicamente, se le informa sobre las conversaciones con Viaux. Recuerden, Viaux es un general retirado. No comanda ninguna tropa. La trama, los altos cargos de la CIA y Kissinger la evalúan y básicamente dicen: “No podemos permitir que Viaux haga esto solo porque un golpe preventivo que fracase será lo peor”. Entonces básicamente deciden: “No, tiene que trabajar con Valenzuela y otros. Así que vamos a decirle: No puedes hacer esto solo y necesitas trabajar con otros porque, de lo contrario, fracasará”.

Ahora, después del asesinato de Schneider, Kissinger diría más tarde: “No tuvimos nada que ver con esto porque lo apagué. Lo apagué en esta reunión el 15 de octubre”. Pero déjenme leerles el mensaje clasificado ultrasecreto de manejo restringido que la CIA envía desde Washington a su estación minutos después de salir de la reunión con Kissinger.

—MC: Donde teóricamente lo ha cerrado.

—PK: Correcto. “Los objetivos y acciones de política fueron revisados a alto nivel del gobierno de Estados Unidos la tarde del 15 de octubre. A continuación se presentan las conclusiones que servirán de guía operativa. Es una política firme y continua que Allende sea derrocado mediante un golpe de Estado. Sería mucho preferible que esto sucediera antes del 24 de octubre, día en que se supone que el Congreso ratificará a Allende. Pero los esfuerzos en este sentido continuarán vigorosamente más allá de esa fecha. Debemos seguir generando la máxima presión hacia este fin, utilizando todos los recursos adecuados. Es imperativo que estas acciones se implementen de forma clandestina y segura para que el Gobierno y las manos estadounidenses queden bien ocultos. Si bien esto impone a Estados Unidos un alto grado de selectividad a la hora de establecer contactos militares y dicta que estos contactos se realicen de la manera más segura, definitivamente no excluye los contactos”.

Continúo. “Después de una cuidadosa consideración, se determinó que un intento de golpe de Viaux llevado a cabo por él solo con las fuerzas ahora a su disposición fracasaría y sería contraproducente. Así que debemos advertirle. Nuestro mensaje es: “Hemos revisado sus planes en función de su información y la nuestra. Hemos llegado a la conclusión de que sus planes de golpe en este momento no pueden tener éxito. Pueden reducir sus capacidades para el futuro. Preserva tus bienes. Nos mantendremos en contacto y llegará el momento en que tú y tus otros amigos puedan hacer algo. Seguirán contando con nuestro apoyo”. Etcétera, etcétera, etcétera.

Y esto es lo que quedó tras la reunión con Kissinger. No es que la cosa esté apagada, sólo que no quieren que este tipo se vuelva rebelde y no colabore con los oficiales militares en servicio activo que la CIA ahora favorecía. Y por cierto, y esto es muy importante, el Comité Church dirigido por el entonces senador. Frank Church, que investigó esto más tarde, no tenía el presupuesto para enviar investigadores a Chile. Y si lo hubieran hecho, habrían visto los documentos judiciales posteriores al asesinato de Schneider, que revelan que Viaux se reunió con Valenzuela. Y el plan está entre ellos dos. Los militares en servicio activo no se van a ensuciar las manos participando directamente en el secuestro. Así que dejarán que Viaux haga eso, pero su momento determinará cómo responderán.

Y se les ocurre un plan. Primero, intentarán interceptar al general Schneider el 19 de octubre cuando salga de un grupo militar en Santiago. Lo secuestrarán y lo enviarán a Argentina, y luego los militares se moverán. Luego, por alguna razón, reprogramaron el día para el 22 de octubre. Y todos están trabajando juntos en esto. Pero en el lado estadounidense, Kissinger básicamente cree que le ha salvado el trasero a él y a la CIA. Después de que todo esto se estropea, inventan la historia de que en realidad solo estaban trabajando con Viaux y que él lo hizo solo, y bla, bla, bla. Y es simplemente una narrativa completamente falsa.

—MC: Porque Kissinger sabía que este elemento “deshonesto” en realidad estaba trabajando con oficiales militares en servicio respaldados por Kissinger.

—PK: Esto es lo que sucede en la mañana del 22 de octubre de 1970. El general Schneider conduce hacia el trabajo con su chofer. Cuatro autos lo interceptan en un cruce de Santiago a pocas cuadras de su casa, le cortan el paso y se acercan a su auto con pistolas y mazos. Y cuando empiezan a golpear la ventana trasera, él toma su revólver y lo matan a balazos. Le disparan y queda herido de muerte.

Ahora bien, se supone que ese no es el plan que debía ser. Se suponía que iba a ser secuestrado. Pero, ¿crees que la CIA luego escribe: “Caray, ¿qué carajo pasó aquí? Ese no era el plan”. Escriben algo completamente diferente. Déjame, simplemente te lo leo.

El cable proviene de la sede de la CIA, de la propia oficina de Richard Helms a la estación de la CIA después de que Schneider muriera a tiros en un hospital. “Hemos revisado el FUBELT” (ese es el nombre clave de este programa) “el 23 de octubre”. Este es el día después del disparo de Schneider. Ahora se está muriendo y muere al día siguiente en el hospital. “Se coincide en que, dado el corto período de tiempo de FUBELT y las circunstancias que prevalecen en Chile, se ha logrado un esfuerzo máximo” – esta es una referencia al tiroteo de Schneider –. “Sólo los propios chilenos pueden lograr un golpe exitoso, pero la estación ha hecho [un] excelente trabajo al guiar a los chilenos hasta [el] punto donde hoy una solución militar es al menos una opción para ellos”.

—MC: Asombroso.

—PK: “Se felicita al jefe de la estación, a los señalizadores falsos y a los demás miembros de la estación por lograr esto en circunstancias extremadamente difíciles y delicadas”.

—MC: El asesinato del Comandante del Ejército de Chile.

—PK: Sí. Esta es la carta de recomendación que llega a la estación de la CIA desde la sede después de que Schneider muere a tiros. Y por eso la documentación es extraordinaria. ¿Y por qué comparto esto contigo? Porque se trata de un complot de asesinato en el que, al final, Henry Kissinger es una autoridad en funcionamiento, si no el autor intelectual.

El rastro documental llega hasta su oficina en términos de su responsabilidad y rendición de cuentas. Y cuando finalmente se publicaron los documentos, yo mismo traje un paquete con ellos a Chile y me reuní con el hijo y el nieto del general René Schneider y les dije: “Esta es la evidencia”. Y dijeron: “¿A quién podemos contratar como abogado en los Estados Unidos para demandar a Henry Kissinger por muerte por negligencia?”. Y contrataron a Michael Tigar y demandaron a Henry Kissinger por muerte por negligencia.

Y el día antes de que se presentara la demanda, 60 Minutes transmitió un segmento completo sobre Kissinger y su papel en el asesinato de Schneider. 60 Minutes envió un equipo aquí. Siguieron el camino de Schneider el día en que fue interceptado. Entrevistaron a Edward Korry. Entrevistaron al tipo que había sido agregado militar estadounidense aquí y que se había reunido con el Ejército chileno sobre esta operación. Revisaron los documentos. Utilizaron el primer capítulo de mi libro, El expediente Pinochet, como base para su informe. Y esa historia durante 48 horas hizo que Kissinger asumiera el papel básicamente de un asesino internacional. Y fue muy, muy poderoso. La historia fue transmitida el domingo 9 de septiembre de 2001. La demanda se presentó el 10 de septiembre de 2001. Y la noticia de la demanda apareció en la mañana del 11 de septiembre de 2001.

—MC: ¿Entonces no apareció? ¿El 11 de septiembre? El segundo 11 de septiembre.

—PK: El mundo había cambiado completa y fundamentalmente esa mañana para siempre para el público estadounidense, y toda la discusión sobre la cuestión del asesinato político fue barrida por esta horrible atrocidad que tuvo lugar en los Estados Unidos, el 11 de septiembre. Chile tuvo su 11 de septiembre en 1973. Estados Unidos tuvo su 11 de septiembre en 2001. Pero estoy agradecido de que al menos el segmento se haya emitido porque si no se hubiera emitido el 9 de septiembre, nunca se habría emitido.

—MC: Supongo que Kissinger todavía debe sentir cierta gratitud hacia los terroristas que distrajeron la atención del público. De regreso a Chile. El complot de la CIA para bloquear a Allende fracasa, Schneider está muerto y Allende asume el cargo. ¿Y ahora qué?

—PK: Bueno, el 22 de octubre de 1970 es asesinado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile. El público chileno no culpa a Allende. Culpan a la fuente lógica: los militares de derecha y el general Viaux. La gente de Viaux acude corriendo a la CIA: “Ayúdennos. Necesitamos salir del país. Nos arrestarán”. Y la CIA decide pagarles 35.000 dólares en dinero para que mantengan su silencio para ayudarlos a ellos y a sus familias a abandonar el país para que no hablen de sus numerosos contactos con la CIA. Comienza toda una operación de encubrimiento. No estoy bromeando. Los documentos muestran cuán frenética estaba la CIA por ocultar todas sus conexiones con el asesinato del comandante en jefe chileno. Y entre otras cosas, envían a un agente especial a reunirse con Camilo Valenzuela quien no quiere devolver los $50.000. Quiere quedarse con ese dinero. Y según un relato, Seymour Hersh informó en su libro sobre Kissinger, El precio del poder, un agente estadounidense tiene que azotar a Valenzuela con una pistola para recuperar los 50.000 dólares. Luego, también recuperan las armas.

—MC: Las ametralladoras enviadas por la CIA.

—PK: Eso no se ha utilizado. Y finalmente, el agregado militar y el jefe de la estación de la CIA van y arrojan las armas al puerto de Valparaíso para esconderlas. Entonces se produce un encubrimiento. Se paga dinero para mantener callados a los conspiradores. Pero, por supuesto, Allende es el ganador en todo esto en cierto sentido. El país está absolutamente indignado de que se haya producido este asesinato político y de que exista esta amenaza a la democracia chilena. Allende fue ratificado abrumadoramente en el Congreso y masas de gente acudieron el 3 de noviembre para su toma de posesión y se convirtió en presidente de Chile. Y todo el esfuerzo inicial cuyo nombre en código es FUBELT y conocido en los documentos de la CIA como “Track II” no sólo fracasa sino que resulta contraproducente.

La estupidez, la arrogancia, la malevolencia, la malicia, el salvajismo, la criminalidad, comenzando con el presidente de los Estados Unidos, pasando por Henry Kissinger, el entonces director de la CIA, Richard Helms, y hasta los agentes que hicieron esto, es nada menos que sorprendente. Y los documentos que tenemos nos lo recuerdan. Y entonces comienza una fase completamente nueva. Allende es presidente. Y estos próximos tres años van a ser diferentes. Y no es que la política de tratar de socavar y frustrar a Allende cambie, sino que cambia el marco temporal y también la estrategia: una estrategia de desestabilización a más largo plazo, de crear un conjunto mucho más amplio de caos y agitación para que se genere un ‘clima golpista’.

—MC: Entonces, una vez que Allende sea elegido o tome posesión, la administración Nixon y la CIA no se retractarán del plan. Simplemente lo modifican.

—PK: El Departamento de Estado de Estados Unidos, que se mantuvo totalmente a oscuras sobre el complot de la CIA y Schneider, redacta una carta para que Nixon la envíe a Chile expresando sus condolencias por una operación que el presidente de Estados Unidos puso en marcha en secreto. Entonces, lo que quiero decir al compartir esto con sus lectores es que mucho de esto era ultrasecreto. No fue compartido en absoluto con otros. Y la posición del Departamento de Estado, en realidad, era: “Allende es presidente. Podemos coexistir con él, y simplemente trabajaremos durante los próximos seis años, simplemente reforzaremos a la Democracia Cristiana de manera abierta y encubierta…”.

—MC: Para las próximas elecciones.

—PK: “…para las próximas elecciones”. “De ninguna manera”, dice Henry Kissinger. “Habrá una reunión del Consejo de Seguridad Nacional sobre Chile programada para el 5 de noviembre”.

—MC: El día después de la toma de posesión de Allende.

—PK: Correcto, decidir cuál será la nueva política. Y el Departamento de Estado le está diciendo a Kissinger, que es el asesor de seguridad nacional del presidente, que se supone que él debe coordinar. Se supone que él no debe establecer la política. Se supone que debe coordinar la política del Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y otras agencias. Básicamente, el Departamento de Estado está diciendo: “Vamos a asistir a esta reunión. Vamos a presentar estos documentos de política y posición que creemos que podemos coexistir con Allende y simplemente trabajar para lograr su derrota en las próximas elecciones”. Kissinger está tan preocupado de que Nixon se deje llevar por estos argumentos que acude al programador de Nixon y le dice: “Retrasar la reunión del Consejo de Seguridad Nacional un día entero. Muévalo del 5 de noviembre al 6 de noviembre. En su lugar, permítanme tener una reunión con el presidente Nixon el 5 de noviembre porque tengo un documento que presentarle”.

Y el organizador mueve la reunión y Kissinger entra, se reúne en privado con el presidente y presenta este documento que se titula “Reunión del NSC, 6 de noviembre, Chile” y fechado el 5 de noviembre de 1970. Es un memorando secreto y sensible para el presidente. en papel membretado de la Casa Blanca. Y sólo quiero compartir con ustedes las páginas iniciales de este documento, algunas de las citas clave, porque este documento es el Santo Grial de las explicaciones sobre por qué a Kissinger le importaba un comino la elección de Allende. Un año antes había dicho que Chile era un puñal apuntado al corazón de la Antártida. Y ahora, le importa lo suficiente su importancia estratégica y geopolítica como para violar literalmente todas las leyes internacionales, violar todos los principios declarados de Estados Unidos con respecto a la democracia, etcétera, y derrocar a un presidente elegido democráticamente.

Y busqué y busqué y busqué este documento. Tomó años y años y años encontrarlo, pero es invaluable. Y le explica a Nixon que la reunión del NSC va a considerar la cuestión de qué estrategia deberíamos adoptar para lidiar con un gobierno de Allende en Chile. Y su primera sección lleva el subtítulo “Dimensiones del problema”. Y enfatizó, subrayó: “La elección de Allende como presidente de Chile plantea para Estados Unidos uno de los desafíos más serios jamás enfrentados en este hemisferio. Su decisión sobre qué hacer al respecto puede ser la decisión de asuntos exteriores más histórica y difícil que tendrá que tomar este año, porque lo que suceda en Chile durante los próximos seis a 12 meses tendrá ramificaciones que irán mucho más allá de Estados Unidos. Relaciones chilenas. Tendrán un efecto sobre lo que suceda en el resto de América Latina y el mundo en desarrollo y sobre cuál será nuestra posición futura en el hemisferio. Y en el panorama mundial más amplio, incluidas nuestras relaciones con la URSS. Incluso afectarán nuestra propia concepción de cuál es nuestro papel en el mundo…”.

—MC: Increíble. Los engaños e ilusiones impulsados por la Guerra Fría son a veces alucinantes.

—PK: Entonces continúa. “La consolidación de Allende y su poder plantearía varias amenazas graves a nuestros intereses y posición en el hemisferio y afectaría el desarrollo de nuestras relaciones con ellos en otras partes del mundo. Se podrían perder inversiones estadounidenses por un total de unos mil millones de dólares”. Ahí está toda la lógica económica. “Chile se convertirá en un líder de [la] oposición a [los] Estados Unidos y al sistema interamericano, la fuente de perturbaciones en el hemisferio”. Y luego esto, que es revelador y que mucha gente imaginaba que era el argumento que Kissinger podría presentar. Pero verlo hacerlo es completamente diferente. “El ejemplo de un gobierno marxista electo exitoso en Chile”, con énfasis en la palabra exitoso, “seguramente tendría un impacto incluso como un precedente para otras partes del mundo, especialmente en Italia”.

—MC: Donde había una gran izquierda en el Partido Comunista Italiano. Y cuando, en la época de Allende, el PC italiano era enorme y fácilmente podría haber entrado en el Gobierno pero no lo hizo.

—PK: Eurocomunismo. “La propagación imitativa de fenómenos similares en otros lugares afectaría a su vez significativamente el equilibrio mundial y nuestra propia posición en él”. Y luego dice: “Si bien los acontecimientos en Chile plantean estas consecuencias potencialmente muy adversas para nosotros, están adoptando una forma que hace extremadamente difícil para Estados Unidos abordarlos o compensarlos, un hecho que plantea algunos dilemas muy dolorosos para nosotros. Allende fue elegido legalmente, siendo el primer gobierno marxista que llegó al poder mediante elecciones libres. Tiene legitimidad ante los ojos de los chilenos y de la mayor parte del mundo. No hay nada que podamos hacer para negarle esa legitimidad o reclamo. Él no lo tiene”.

“Hemos manifestado firmemente nuestro apoyo a la autodeterminación y el respeto a las elecciones libres. Usted, señor presidente, ha dejado constancia firme de su postura de no intervenir en los asuntos internos de este hemisferio y de aceptar a las naciones tal como son. Sería muy costoso para Estados Unidos actuar de maneras que parezcan violar esos principios. Y los latinoamericanos y otros en el mundo verían nuestra política como una prueba de la credibilidad de nuestra retórica. Por otro lado, nuestra falta de reacción ante la situación corre el riesgo de ser percibida en América Latina y Europa como indiferencia o impotencia frente a acontecimientos claramente adversos en la región que durante mucho tiempo ha sido considerada nuestra esfera de influencia”.

Entonces explica: “Allende va a avanzar en líneas que dejen en claro que es un país socialista independiente, no vinculado al gobierno soviético ni a un gobierno comunista”. Y, sin embargo, señala, y esto es muy importante, Kissinger escribe al presidente Nixon: “Un gobierno socialista en América Latina sería mucho más peligroso para [los] Estados Unidos que en Europa precisamente porque puede actuar en contra de nuestras políticas e intereses. más fácil y ambiguamente y porque su efecto modelo puede ser insidioso”. Eso es todo. “Su efecto de modelo puede ser insidioso”. Y ésta fue la motivación que llevó a Kissinger a convencer a Nixon de que tenía que adoptar una postura firme. Y en la reunión del día siguiente, se ve a Nixon (tenemos el memorando de conversación de la reunión del día siguiente con el Consejo de Seguridad Nacional) repitiendo como un loro este mismo lenguaje. Les dice a todos: “Nuestra mayor preocupación es que Allende tenga éxito y su modelo se mueva por todo el mundo”.

—MC: Entonces, lo que estás diciendo es que, si bien algunas personas más bien intencionadas e ingenuas dirían: “Oh, bueno, si tan solo Kissinger y Nixon hubieran entendido que Allende realmente era un demócrata pacífico y que realmente no iba a establecer una terrible dictadura prosoviética, se habrían llevado mejor con ella”. De hecho, es todo lo contrario, ¿verdad? Temen el ejemplo de los socialistas populares que ganan elecciones democráticas, mantienen la democracia pero se oponen a algunas políticas estadounidenses. Asombroso.

—PK: Italia. Italia.

—MC: Les preocupa que realmente pueda haber gobiernos socialistas legítimos, democráticos y pacíficos, no pertenecientes al bloque soviético. Tenían razón. Viví en Italia en 1976 y los comunistas podrían haber formado un gobierno democrático con los socialistas pero optaron por no participar.

—PK: Kissinger es el mejor jugador de ajedrez. Ve el impacto que Chile podría haber tenido en los países de la OTAN, y Kissinger pensaba que Grecia, España, Gran Bretaña, Francia y otros comenzarán a elegir candidatos socialistas progresistas. Y luego se retirarán de la OTAN y la OTAN será destruida. Y toda la estructura de la división del mundo durante la Guerra Fría colapsará. Así que esto es realmente una pesadilla para Nixon y Kissinger.

Bueno, aquí está lo peor de todo. Kissinger tenía razón y estaba equivocado. Los países de la OTAN eligieron primeros ministros socialistas. Pero ninguno de ellos sacó a sus países de la OTAN ni debilitó su compromiso con la alianza de la OTAN. Y así Kissinger se contagió de un conjunto completamente erróneo de teorías del dominó, premisas de la Guerra Fría en las que al final se equivocó por completo, y toma el futuro de Chile en sus propias manos, manipula y presiona al presidente de Estados Unidos, y sus propios asistentes le dicen explícitamente a toda la burocracia que esto es una completa violación del derecho internacional y de todos los principios estadounidenses, y orquesta la política que contribuye al fracaso de la capacidad de Allende para hacer avanzar su agenda y a la agitación que provoca un golpe de Estado y una sangrienta dictadura militar en 1973.

—MC: Lo viví en Chile y no fue nada fácil. ¿Cómo fue la desestabilización de la CIA en Chile?

—PK: Y así, en la reunión de Seguridad Nacional el día después de que Kissinger se reuniera en privado con él, Nixon repitió como un loro este mismo lenguaje: “Nuestra mayor preocupación es que se consolide y que el modelo de su éxito se difunda en todo el mundo”. Años más tarde, existe un memorando de conversación oficial ultrasecreto de esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Pero años después, hace apenas unos años, en realidad, en el 50.º aniversario de esa reunión en 2020, estaba revisando varios documentos que habían aparecido y había más notas escritas a mano por Richard Helms.

Era el director de la CIA, que estuvo en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre. Y Helms anota que Nixon dice algo que en realidad no está en el memorando de conversación, el resumen de la reunión. Y es Nixon quien dice: “Si podemos derrocar a Allende, será mejor que lo hagamos”. Y la CIA siempre ha difundido esta narrativa falsa de que después del asesinato de Schneider, la Vía II fracasó.

—MC: Se dieron por vencidos.

—PK: La política nunca fue derrocar a Allende, sino sólo apoyar las llamadas instituciones “democráticas” – como la “institución democrática” El Mercurio – que pedían, a diario, el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente. Correcto, y para apoyar a los partidos de oposición, pero, por supuesto, la CIA los estaba apoyando para poder realmente influir en ellos para que estuvieran en contra de Allende y a favor de un golpe de Estado. Pero aquí teníamos en la reunión a todo el Consejo de Seguridad Nacional sentado allí, el presidente de los Estados Unidos, una vez más registrado en notas del director de la CIA: “Si podemos derrocar a Allende, será mejor que lo hagamos”. Entonces, el punto es que durante los próximos tres años, el problema para la administración Nixon, que se ve al leer las actas de esta reunión, es, como dijo Kissinger: “Allende tiene legitimidad y no hay nada que podamos hacer para que sea ilegítimo. Y hemos hablado de boquilla sobre la democracia, la soberanía y la no intervención”.

Así que Estados Unidos tuvo que desarrollar la política de Nixon, que pasó a ser conocida como “genial pero correcta”. En realidad fue genial pero incorrecta. Y la idea era que Estados Unidos simplemente se distanciaría silenciosamente de Allende y luego intentaría secretamente socavarlo mediante operaciones encubiertas, mediante algo que llegó a conocerse como el bloqueo invisible de cortar silenciosamente todos los créditos externos de las instituciones crediticias internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, créditos de exportación-importación de Estados Unidos.

—MC: ¿Cómo fue esta subversión encubierta?

—PK: De hecho, hay un memorando de Kissinger a Nixon que detalla los cuatro tipos de componentes de las operaciones encubiertas. La CIA ampliará sus contactos con los líderes militares para influir en ellos y asegurarse de que sepan que todavía queremos el golpe. La CIA inyectaría dinero a los partidos políticos, comprando estaciones de radio y ampliando sus capacidades de comunicación. La CIA crearía una operación de propaganda, que recientemente supimos que se llamaba FUMEN.

Y luego, cualquier palabra que eligieran, y esta operación de propaganda con nombre codificado se centró principalmente en canalizar dinero hacia El Mercurio y el imperio de Augustín Edwards.

Se convirtió en objeto de algún desacuerdo interno en el gobierno de Estados Unidos. Algunos funcionarios estadounidenses pensaron que era un desperdicio de dinero porque pensaban que el periódico iba a hundirse de todos modos, y otros funcionarios estadounidenses pensaron que era una situación en la que todos salían ganando. Si una revista fracasaba, simplemente tendrían otro gran látigo propagandístico para usar contra Allende. Estaba en contra de la prensa libre. Habría destruido el New York Times de Chile. Y de hecho, para resolver este desacuerdo, el propio Nixon, después de una conversación con Kissinger, autorizó este dinero: 1 millón de dólares.

—MC: ¿Y la CIA siguió financiando a los demócratas cristianos?

—PK: Bueno, sí. Canalizaron más dinero hacia los partidos políticos para que pudieran comprar estaciones de radio, alquilar oficinas y ampliar su presencia. Y luego trabajaron muy duro para influir en las elecciones intermedias en Chile, que en realidad fueron en la primavera (en el hemisferio norte) de 1973, en las que los candidatos de la Unidad Popular ganaron más, aumentaron su popularidad en lugar de bajarla.

—MC: Eso fue en marzo de 1973. La derecha pensó que iban a ganar dos tercios del Congreso y poder sacar a Allende mediante un juicio político. Y se llevaron una gran sorpresa cuando la coalición de Allende terminó con un 45% en un momento de catástrofe económica y caos social: un aumento del 10% con respecto a su voto presidencial. Así que debe haber asustado muchísimo a la oposición, que estaba segura de que estaría acabado.

—PK: Bueno, así fue, y de hecho se puede leer el informe de la CIA después de este intento fallido de influir en estas elecciones de 1973, las elecciones al Congreso y a la comunidad. Hubo una serie de memorandos. Básicamente, Allende se está volviendo más popular a pesar de todos nuestros exitosos esfuerzos por crear confusión y agitación aquí, y la discusión comenzó a gravitar cada vez más hacia la actuación militar.

—MC: No más Sr. Buen Chico. Volvamos al remedio de un golpe militar.

—PK: Volvemos a un escenario golpista. Ahora, hay mucha gente que piensa que la CIA estuvo todo el tiempo en contacto con el Ejército chileno y que todo el mundo estuvo planeando un golpe de Estado todo el tiempo. Y no fue así en absoluto como funcionó. Y simplemente debo advertir a las personas que creen saber cuál es la historia, que la historia está en los documentos. De hecho, tienes que leer, ahora tenemos tantos que casi puedes leer un relato del día a día de cómo evolucionó esto. Y es difícil de imaginar, pero aunque hay documentos que muestran que el propio Pinochet hablaba de un golpe de Estado ya en 1972, cuando se reunía con oficiales militares estadounidenses en la zona del Canal de Panamá, estaba en un viaje para comprar armas estadounidenses. Y hubo toda una conversación sobre un golpe, y un militar le dice: “Bueno, cuando estés listo, estaremos contigo”. Y el papel militar de Estados Unidos en Chile ha pasado a un segundo plano frente al papel de la CIA. Y realmente, creo que como historiador, debemos dedicar más tiempo a centrarnos en lo que estaban haciendo los militares.

—MC: Los chilenos estaban bastante conscientes de la intromisión de la CIA. Muchos culparon a la CIA por un costoso paro de transporte en 1972, pero usted me ha dicho que no hay documentación al respecto. ¿Pero había gente de la CIA en terreno organizándose contra Allende?

—PK: En muchos sentidos. Pero en ese momento, una de las técnicas de protesta más simbólicas eran las mujeres de clase media y alta golpeando ollas y sartenes alegando que se morían de hambre. Había un joven agente de la CIA en uno de sus primeros destinos en Chile llamado Jack Devine. Y tenía estos pantalones acampanados y este tipo de cabellera grande. Parecía un hippie. Y en realidad era el recaudador de El Mercurio. Subiría con el efectivo para El Mercurio.

Pero finalmente, hace apenas unos años, publicó las memorias de su legendaria carrera como oficial de la CIA. Y escribió en su capítulo sobre Chile que le había pagado a la primera mujer 350 dólares para que empezara a golpear una olla.

—MC: Yo creo eso. Eso es fantástico. Eso era un montón de dinero en Chile en aquel entonces.

—PK: Y que ella tomó el dinero, siguió adelante y consiguió a sus vecinos, organizó a sus vecinos en un edificio, luego fue al segundo edificio de al lado y luego se fue. Y luego, antes de que te dieras cuenta, todo el mundo estaba, todas estas mujeres estaban golpeando sus ollas y sartenes en las calles.

—MC: Señalaré que cuando lo hicieron estaban flanqueados por columnas de jóvenes fascistas del grupo Patria y Libertad ataviados con cascos, máscaras y nunchakus, quienes procedieron a atacar e incendiar oficinas de izquierda cuando terminó la marcha de las ollas y sartenes.

—PK: Y todo comenzó con esta minúscula inversión de la CIA en esta mujer gruñona, que es una pequeña pepita de la historia de valor incalculable, que la verdadera campaña de ollas y sartenes comenzó con la CIA.

—MC: Regresémonos a aquellas elecciones intermedias de 1973 que la derecha juzgó tan mal. Entonces las aspiraciones de Estados Unidos para las elecciones intermedias fracasan, ¿verdad? ¿Sería justo decir que después de aquellas elecciones de marzo de 1973 en las que ya no existía la posibilidad de derrocar a Allende a través del Congreso mediante un juicio político, se toma la difícil decisión de que tenemos que dar el golpe?

—PK: No, no hay decisiones difíciles. Toda la política fue diseñada para crear este clima golpista a largo plazo, como diría más tarde Kissinger, para crear las mejores condiciones posibles para un golpe. Y para eso trabajaron a lo largo de estos tres años, participando en un golpe y acercándose mucho a los golpistas, muy cerca, proporcionando armas, proporcionando estrategia. La CIA se asustó al hacer eso por dos razones.

Una es que la gente olvida que la CIA realmente se había arriesgado básicamente al asesinar a René Schneider, por supuesto, con la idea de que los líderes militares entenderían que eso era parte del plan, que era su oportunidad y actuarían. Entonces no habían actuado. Y la gente de la CIA que estuvo involucrada en eso un año, dos años, tres años después, todavía estaban en su lugar. David Atlee Phillips seguro que lo era. Fue jefe del grupo de trabajo sobre Chile en 1970, pero era jefe de la división del Hemisferio Occidental en 1973. Y recordó que lo que él pensaba, que los militares chilenos eran débiles y por eso no habían actuado cuando la CIA se arriesgó a crear ese momento. Y básicamente no quería presionar a Chile, ya que la CIA estaba realizando operaciones diseñadas para empujar a los chilenos a las calles a menos que estuviera claro que los militares estaban listos para actuar. Por eso ha establecido una serie de condiciones para una colaboración más estrecha en un golpe. Uno de ellos fue que el sucesor de Schneider, el general Carlos Prats, que al igual que Schneider era pro constitucionalista y a quien Allende incorporó al gabinete, tratando de inocular a su gobierno contra el movimiento militar, tuvo que irse. Ésa fue una de las posiciones de la CIA. Prats tiene que irse para que maduren las condiciones del golpe, pero había una segunda condición: los demócratas cristianos tienen que dejar de negociar con Allende sobre un posible referéndum de plebiscito sobre el futuro. Tienen que declarar que las negociaciones son infructuosas y que sólo una medida militar es la solución.

—MC: Allende incorpora al Gobierno al General Prats como ministro del Interior. Pero seis meses después, unas semanas antes del golpe, se ve obligado a dimitir tras una manifestación aberrante frente a su casa organizada por otros oficiales en servicio activo, incluidos otros generales que querían que se fuera.

—PK: Así es. Y fue entonces exactamente cuando comenzó el impulso hacia el golpe del 11 de septiembre. Prats es expulsado a fines de agosto, y luego los demócratas cristianos declaran, bajo una gran presión de Estados Unidos y la CIA, creo, que están cesando las negociaciones con Allende y justo a fines de agosto de 1973.

—MC: Fue exactamente eso. Bueno, incluso antes de eso, en cierto sentido, los demócratas cristianos habían formado una alianza con el derechista Partido Nacional para esas elecciones de mitad de período. Y sí, los demócratas cristianos hicieron la declaración, quizás sepan la fecha, no lo recuerdo, en algún momento de agosto cuando básicamente dijeron: “Estamos a favor de un golpe militar”. Aparentemente, alguna vez fue un partido de centro izquierda que se había convertido en la zarpa de Nixon.

—PK: Así es.

—MC: ¿La CIA tuvo algo que ver en eso? ¿Sabemos?

—PK: Bueno, creo que sí. Creo que esa fue una de las condiciones que había puesto la CIA.

—MC: ¿Hay documentos sobre eso?

—PK: Bueno, los documentos muestran que la CIA quería que los demócratas cristianos hicieran eso, y esa había sido su posición. Y, por supuesto, uno de los objetivos de canalizar mucho dinero a los demócratas cristianos durante ese período de tres años era poder tener acceso a ellos e influir en sus decisiones.

Lo que quiero desengañar a la gente es la idea de que había una posición sólida en la que estaban promoviendo o fomentando un golpe durante los tres años completos. De hecho, estaban tratando de establecer las condiciones para un golpe de Estado. No sabemos si el golpe se va a dar porque los militares nos fallaron en octubre de 1970 cuando les dimos todas las oportunidades que necesitaban, y estos democristianos siguen hablando con Allende. Y así, la posición de los líderes de la CIA en Washington ante la estación fue que Chile ahora tiene las circunstancias para una agitación.

Queremos tener una nueva campaña de propaganda que convoque a la gente a la calle, a protestas masivas. Haremos que El Mercurio haga esto y aquello. Y los líderes de la CIA dicen: “Mira, no queremos que un grupo de personas salga a las calles y luego sean reprimidas por los mismos militares, las fuerzas policiales que creemos que estamos apoyando”. No hay evidencia todavía de que esos militares y fuerzas policiales no vayan a recibir órdenes de Allende. Así que no queremos ser responsables de enviar a la gente a la calle y luego ser acribillados. Entonces, las condiciones que vemos antes de convocar a la gente a salir a las calles, antes de que nuestros programas comiencen a centrarse en eso, es que los demócratas cristianos dejen de negociar con Allende y que Prats sea destituido del gabinete.

—MC: Hablando de desengañar a la gente de sus ideas. En agosto de 1973 realmente había una camarilla de militares chilenos planeando un golpe de Estado. Tengo entendido que la CIA no estaba en esa mesa de conspiración golpista como conspiradores activos. Pensar que fue la CIA orquestando cada detalle, ese no es el caso en absoluto.

—PK: Ese no es el caso. Tenemos un documento del ex agente de la CIA Ted Shackley que básicamente dice que vamos a aumentar el presupuesto para contactos con el Ejército chileno para que podamos influir en ellos para que actúen. Eso es lo operativo. No fue para que pudiéramos obtener información de ellos, como afirmaría más tarde la CIA: “Sólo estamos recopilando información”. No, él dice específicamente que este dinero es para que podamos influir en ellos para que actúen. Y hubo otro problema. Aquí hubo muchas complejidades sobre el complot golpista de ambos lados. En realidad, el Ejército chileno sospechaba de la CIA.

Y el Ejército chileno es bastante nacionalista y no está realmente dispuesto a compartir sus planes con la CIA. Pero la CIA tenía varias fuentes y varios contactos. De hecho, Estados Unidos, la CIA y el Departamento de Estado se reunieron a principios del verano (en el hemisferio norte) de 1973 y básicamente intentaron resolver la situación. ¿Qué debería hacer Estados Unidos si los militares dijeran: “Bueno, estamos interesados en un golpe de Estado, pero queremos su ayuda”? Y también la posición de la CIA de que sería muy poco probable que adoptaran esa posición. Pero si lo hicieran, nuestra posición es que son capaces de hacerlo por sí solos si así lo desean. La cuestión es que tienen que querer hacerlo, y nuestra experiencia con ellos en 1970 fue que no querían. Y, dicho sea de paso, señalemos que en junio acaba de haber un intento de golpe de Estado. El Tanquetazo, dirigido por Roberto Viaux, no llegó a ninguna parte muy rápido ya que sólo involucró a una pequeña unidad de tanques.

Y así, a los funcionarios estadounidenses les pareció que había llegado el momento, que las estrellas no se habían alineado y que no estaban dadas las circunstancias para que esto sucediera. Y aunque Estados Unidos seguiría trabajando para lograrlo, las piezas no habían encajado. Pero entran en vigor a finales de agosto de 1973, y entonces se ve literalmente la progresión que casi comienza el primer día de septiembre hacia un golpe real.

—MC: ¿Qué detectó en el tráfico de memorandos que comenzó ese primer día de septiembre?

—PK: La propia CIA empieza a informar sobre las fuerzas que se están moviendo, que están empujando al país hacia un golpe de Estado, y todas esas fuerzas están coordinadas. Implican a los sindicatos de camioneros y a los sindicatos de taxis. Involucran a El Mercurio, que según la CIA es el megáfono de la oposición a Allende, e involucran a los militares y a Patria y Libertad. Y es que la CIA señala que estas fuerzas no actúan de forma independiente. Están coordinadas.

El Mercurio está en nómina de la CIA. Entonces, la CIA dirá: “Nuestro apoyo a El Mercurio preparó el escenario para el golpe del 11 de septiembre de 1973”.

—MC: Desde este extremo del telescopio en Chile, ciertamente parecía que el ejército chileno y la derecha estaban coordinados y más que listos para dar un golpe de Estado. Esto se hizo absolutamente obvio a mediados de agosto, cuando el Ejército comenzó a llevar a cabo sus propias operaciones de búsqueda de armas, incluso contra su propio Gobierno. Entonces, ¿es justo decir que, en general, las fuerzas en Chile se habían unido, avanzaban inevitablemente hacia un golpe de Estado, y la CIA se aprovechó de ello y lo alentó? Quiero decir, ese es un lenguaje grosero, pero…

—PK: La CIA siempre fue alentadora…

—MC: Pero la iniciativa operativa real vino de los chilenos, ¿no?

—PK: Oh, absolutamente.

—MC: Llévenos a esa primera semana de septiembre.

—PK: Bueno, se ve una cuenta regresiva día a día hacia un golpe. Si simplemente alineas en orden cronológico los informes de la CIA y el Departamento de Estado, comienzan a mediados de agosto. El jefe de la División del Hemisferio Occidental, David Atlee Phillips, envía a un agente veterano a Santiago para evaluar la situación. Regresa e informa: “En las últimas semanas, nuevamente hemos recibido más informes sobre conspiraciones y hemos visto una variedad de fechas enumeradas para un posible intento de golpe”.

—MC: Supongo que lo que intento decir es que, sin subestimar en absoluto el papel de la CIA, y corrígeme si me equivoco, al menos hasta el día del golpe y probablemente más allá de ese momento, la CIA no estaba dirigiendo la operación golpista.

—PK: La CIA nunca estuvo a cargo del Ejército chileno. El Ejército chileno no era un peón. No era un cliente. No era una marioneta de Estados Unidos. El Ejército chileno tenía como institución una profunda formación prusiana y casi germánica. Los jefes de las agencias militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, se volvieron muy golpistas. La cuestión era que tenían que deshacerse de Prats como su comandante en jefe, lo cual hicieron, y los democristianos tuvieron que ocupar su lugar, lo cual hicieron.

Entonces la conspiración golpista se aceleró mucho. Permítanme citar un documento de inteligencia del 25 de agosto que dice que “la salida de [general] Prats ha eliminado el principal factor atenuante contra un golpe”. Y el 31 de agosto, el Ejército estadounidense tenía fuentes en el Ejército chileno que informaban que “el Ejército está unido detrás de un golpe y comandantes clave del regimiento de Santiago han prometido su apoyo. Se dice que se están realizando esfuerzos para completar la coordinación entre los tres servicios, pero no se ha fijado ninguna fecha para un intento de golpe”.

Básicamente, la conspiración golpista se concreta, literalmente, en los últimos días de agosto de 1973, y luego avanza muy rápidamente. Y para el 8 de septiembre, de hecho, la Agencia de Inteligencia de Defensa informa que hay un golpe programado para el 10 de septiembre, y luego se retrasa 24 horas debido a la coordinación y el movimiento de personas y tanques y todas esas cosas y es programado para el 11 de septiembre. Pero sabes que la CIA en realidad solo informa que era el 10 de septiembre y resulta ser Jack Devine, el mismo tipo que inició las demostraciones de ollas y sartenes, tiene una fuente, que dice “Me voy del país porque el golpe va a ser mañana”.

Pero hay otra cosa, y es que el 10 de septiembre, un militar, un militar chileno, llega a la CIA y dice: “Si las fuerzas de Allende demostraran ser fuertes y resistentes y la lucha se prolonga y prolonga, ¿nos apoyarán a nosotros? ¿Vendrán en nuestra ayuda si lo necesitamos?”. Así que ese memorando, esta solicitud, estaba literalmente en el escritorio de Kissinger.

—MC: En la mañana del 11 de septiembre.

—PK: Sí, la mañana del golpe, el 11 de septiembre. Y por supuesto, al final, como usted sabe mejor que nadie, las fuerzas de Allende no pudieron contener a los militares.

La preocupación que tenían los militares chilenos de encontrar una resistencia real por parte de los trabajadores y de los partidarios de Allende resultó ser innecesaria.

Y sólo quiero leerles el primer informe del jefe del Grupo Militar estadounidense en Valparaíso, del teniente coronel Patrick Ryan.

Él presenta este informe. “El golpe de Estado de Chile fue casi perfecto”. Es muy importante que comprendas la forma en que hablan estos tipos. Esto fue en su primer “sitrep”, que es la abreviatura de “informe de situación”. Informa que a las 8:00 am del 11 de septiembre, la Armada de Chile había asegurado la ciudad portuaria de Valparaíso y anunció que el gobierno de la Unidad Popular estaba siendo derrocado en Santiago, los Carabineros fueron enviados a detener a Allende en su residencia, pero él logró llegar a la Moneda. Informa sobre los aviones que atacan el Palacio de la Moneda.

Más tarde, la CIA consideraría intentar hacer propaganda del hecho de que Allende supuestamente había rechazado el salvoconducto. Pero eso fue una completa farsa y un engaño porque, de hecho, habían sucedido un par de cosas. Una es que había enviado una delegación de sus principales asesores a reunirse con los militares para discutir las condiciones para entregar la Moneda y todos habían sido arrestados. Así que nunca regresarían de este esfuerzo por mantener un diálogo ese día del golpe.

Luego el propio Pinochet fue grabado en una transmisión de radio.

—MC: Por un colega radioaficionado chileno.

—PK: Sí, lo iban a meter en un avión y luego derribarlo. Y ahí tienes la voz áspera y aguda de Pinochet diciendo que el avión nunca aterrizará. “Muerta la perra, se acaba la leva”, dice . Ese era el plan que tenía Pinochet. Y creo que Allende ciertamente entendió esto y en lugar de eso se quitó la vida.

—MC: Usted dijo inicialmente que el Departamento de Estado no estaba involucrado en los primeros complots de la CIA contra Chile. Pero en el momento del derrocamiento de Allende en 1973, el Departamento de Estado de Nixon debió haber tenido una visión igualmente hostil de Allende y haber acogido con satisfacción el golpe.

—PK: El subsecretario de Estado, Jack Kubisch, dice: “Nuestra política sobre Allende funcionó muy bien”, en una reunión con Kissinger y en la primera reunión que Kissinger convoca de este grupo de Acciones Especiales de Washington, que es un grupo diseñado para acelerar una decisión de Estados Unidos. que reacciona a cualquier cosa. Pero en este caso, es la reacción de Estados Unidos al golpe, es decir, tenemos que llevar ayuda al nuevo régimen militar muy rápidamente. Conocemos los complejos burocráticos, así que vamos a hacerlo, abramos los grifos.

Kissinger bromea durante esa reunión, que tiene lugar el día después del golpe, que al presidente Nixon le preocupa que queramos enviar a alguien al funeral de Allende. “Dije que no creía que estuviéramos considerando eso”, dijo Kissinger. Entonces alguien bromea: “No, a menos que quiera ser el Sr. Kissinger”.

Luego, lo que es aún más extraordinario, Nixon levanta el teléfono y llama a Kissinger apenas unos días después del golpe, y le pide información actualizada. Kissinger dice: “Lo de Chile se está consolidando”, refiriéndose al nuevo régimen militar. Kissinger dice: “La prensa liberal bala, bala como un cordero, que el comunista de Allende ha sido derrocado”. Nixon está, por supuesto, totalmente de acuerdo. “¿No es algo? ¿No es algo? Dice que la prensa liberal no les dará crédito. Y Kissinger dice: “Sí. Ya sabes, en los días de Eisenhower, seríamos héroes”. Y los dos se compadecieron.

—MC: Dudo que estuvieran muy consternados por la muerte de la democracia chilena y de varios miles de chilenos.

—PK: Los dos se lamentan por teléfono porque, A) no pueden atribuirse abiertamente el mérito de esta gran victoria de la Guerra Fría por la que han estado trabajando durante tres años y; B) discuten cuál fue realmente el papel de Estados Unidos. A Nixon le preocupa que nuestra mano se muestre, por lo que le pregunta a Kissinger: “Nuestra mano no se muestra, ¿verdad?”. Kissinger dice: “Nosotros no lo hicimos”, es decir, no participamos directamente en el golpe. Luego dice: “Quiero decir, los ayudamos”. “[Palabra faltante]”, que es una referencia a Helms o la CIA, “creó las mejores condiciones posibles”. Y Nixon responde: “Así es”.

NOTA: El próximo 14 de octubre a las 18:00 horas Marc Cooper presentará la versión en español de su libro Memorias Chilenas en la Feria Internacional del Libro del zócalo.

Mar Cooper https://www.sinembargo.mx/author/marc-cooper Marc Cooper es un periodista y escritor que vive en Vancouver, Washington. Ha informado sobre política y cultura durante los últimos 50 años en todo el país y en todo el mundo y su trabajo ha aparecido en docenas de medios de todo el mundo. Es profesor jubilado de Periodismo de la Universidad del Sur de California y autor de tres libros de no ficción, incluido el best-seller de Los Angeles Times: "Pinochet and Me: A Chilean Anti-Memoir". Trabajó como traductor del Presidente Salvador Allende y escapó de Chile ocho días después del golpe de 1973.