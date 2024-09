Kate Middleton confirma el fin del tratamiento de quimioterapia tras “duros” 9 meses

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) – La princesa Catalina de Gales anunció que ha completado el tratamiento de quimioterapia al que se estaba sometiendo para hacer frente a un cáncer, un “alivio” que llega después de “nueve meses increíblemente duros” y que ha querido poner en valor con un video de momentos íntimos junto a su familia.

El objetivo es ahora estar “libre de cáncer”, ya que aunque ha concluido el tratamiento, Kate Middleton apuntó en su mensaje que avanzar hacia la “plena recuperación” aún será un camino “largo”. Espera poder volver a trabajar y participar en “algunos actos públicos más” en los próximos meses.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024