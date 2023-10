Sergio mató a “Benito” en cazo de aceite hirviente; paga 70 mil pesos y se va a casa

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Una Jueza de sentencias de los juzgados penales de Chiconautla en Ecatepec, Estado de México, dictó una pena de prisión por más de cinco años a Sergio Morales Buendía, sujeto que asesinó al perro “Benito” o “Scooby” al arrojarlo a un cazo con aceite hirviendo.

Las Jueza Mónica Mellado determinó, luego de horas de audiencia, una sentencia de cinco años siete meses y 15 días, la más alta contemplada en el Código Penal mexiquense por el delito de maltrato animal, según informó la organización Peludos Desamparados.

Sin embargo, Mellado también otorgó, a pesar de la presentación de las pruebas y de testimonios, al tratarse de un delito menor en el Edomex; así como de tratarse de un primodelincuente, la Jueza dio el beneficio a Sergio Morales la posibilidad de pagar 70 mil pesos de fianza y el uso de un geolocalizador para continuar con su proceso en libertad.

La organización aseguró estar indignada ante las “múltiples consideraciones y beneficios” que le fueron otorgados al sentenciado. Además, exhortó a legisladores y al Poder Judicial de la Federación endurecer las penas; así como capacitar a los juzgadores con perspectiva en los derechos de los animales.

“Si bien es la sentencia más alta a la fecha en el Estado de México, el que le otorgaran beneficios demerita la justicia”, sentenció.

Apenas hace unos días, una Jueza había declarado a Sergio Morales culpable por el delito de maltrato animal.

No hay día en el que no me sienta orgullosa de pertenecer a la lucha contra en defensa de los animales, no hay día que pueda arrepentirme de sumar a esta causa.

Hoy declarado formalmente CULPABLE asesino de #Benito, nos falta mucho más por hacer,hoy se hizo… #JusticiaParaBenito pic.twitter.com/e0HLLNBdB4

— Morenita (@MorenaMia25) October 3, 2023