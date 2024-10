Champions League femenil: El Manchester City sorprende al Barça con triunfo 2-0

AS MÉXICO

Las campeonas defensoras no pudieron ante un conjunto inglés que supo dominar durante la mayoría del encuentro.

Por Aimara G. Gil

Ciudad de México, 9 de octubre (AS México).- El Barcelona mostró su cara más humana en Mánchester. Ante un City que regresaba a Champions tres años después, y lo hizo por la puerta grande: ganando al campeón. Las azulgranas volvieron a perder un partido de Champions en fase de grupos desde su resbalón en Múnich hace dos temporadas, desde el 24 de abril ante el Chelsea en semifinales (0-1) del año pasado entre todas las competiciones. El Barça nunca fue el Barça. Y gran parte del mérito fue de un gran City.

El Barcelona se estrenó en Champions con su 11 de lujo. Alexia como falsa extremo y Engen en lugar de una Irene Paredes que acaba de salir de lesión. El City apostó con Miedema de interior y Fowler acompañando a Hemp y Shaw arriba. Las azulgranas salieron bien y Graham, a los tres minutos, pudo poner el primero, pero entre Yamashita y el palo evitaron el gol. El City proponía lo mismo que el Barcelona: tener el balón, arriesgar en la salida y acelerar en los últimos metros. Y les funcionó. Con una presión alta y mucha intensidad, las “citiziens” empezaron a meter en problemas a las barcelonistas. Primero probaron el juego de pies de Cata Coll, pero su recorte ante Park demostró su sangre fría en este tipo de jugadas. Le costaba salir y el City generaba. De hecho, la madera salvó el gol de Hemp tras una gran jugada que Shaw no pudo rematar en el centro del área. La presión, en el área contraria, también podía dar sus frutos y a punto estuvo Pajor de aprovechar un mal pase de Miedema a Yasmishita que la polaca robó, pero su tiro a puerta vacía lo sacó Aleixandri bajo palos. Pero el City estaba muy bien y seguía presionando y acosando al Barça. Shaw lo intentó de cabeza. Mapi, poco después, tuvo que parar a la jamaicana con su consecuente amarilla.

En el minuto 35, una gran jugada de toque del conjunto inglés, sacando el balón desde atrás, acabó en los pies de Park que remató desde dentro del área en muy buena posición, pero la mano salvadora de Cata evitó el gol. En el córner, sin embargo, el balón al segundo palo lo volvió a meter centro Shaw y apareció Layzell, más rápida que Ona, para mandar el balón al fondo de la red. El City conseguía su premio, merecido. El balón seguía sin durarle nada al Barça, sin conectar con las de arriba y muy espeso. Graham lo intentó con un tiro flojo que paró la meta japonesa. El Barcelona necesitaba reencontrarse y qué mejor que el descanso para resetear.

Tras la reanudación, el City siguió apostando por esa presión alta y mucha intensidad. Tuvo el segundo Miedema en un remate de cabeza que, totalmente sola, mandó fuera. Otro córner que sacó el Barça con dificultades. Pero el Barça despertó. Primera vez que conseguía hilar una jugada, circulando rápido para que Graham encontrase a Alexia en el área, pero la capitana se encontró con Aleixandri, otra vez, en su remate. La ocasión animó al Barcelona y el City se tomó un respiro en su presión. Imposible aguantar tal intensidad 90 minutos. Así, fue ganando confianza con el balón y probando a la meta japonesa. Tuvo que aparecer en un tiro de Aitana tras una mala salida inglesa.

Era la misma receta del City. Presionar y aprovechar los errores del rival, no dejarle salir y asfixiarlo. Funcionaba, porque el City dejó de ver de cerca a Cata Coll. Un córner, un tiro de Pina, que salió por Engen, que se fue fuera por poco, Walsh se encontró con Yamashita tras una buena jugada dentro del área… el Barça apretaba. El City intentaba coger aire con posesiones lo más largas que la presión del Barça le permitía. Y cuando mejor estaba el Barcelona, generando y dominando, llegó el segundo. Layzell encontró a Shaw ganando la espalda de Patri, que no llegó, y en el mano a mano se fue de Cata y marcó a puerta vacía. Quedaban 10 minutos para una remontada que parecía imposible. Lo intentó, siguió probando a Yamashita. Pero no hubo manera. El campeón cae a la lona en su estreno.

