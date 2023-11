Xóchitl lleva 2 de 3 partidos. Ahora oficializa su registro como precandidata del PRI

La legisladora hidalguense dijo estar contenta y orgullosa de poder inscribirse al PRI y destacó el papel del partido en la construcción de instituciones en México.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 9 de noviembre (Zeta).- Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz se registró este 8 de noviembre de 2023 ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como su precandidata a la Presidencia de la República, para las elecciones del 2 de junio de 2024.

Desde la sede nacional priista, la legisladora hidalguense se dijo contenta y orgullosa de poder inscribirse en dicho partido. Asimismo, destacó el papel del PRI en la construcción de instituciones en México.

“Es el momento de construir un proyecto basado en la justicia social para todas y todos. Por eso, tengo la intención de ser precandidata del @PRI_Nacional a la Presidencia de la República”, indicó la Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en su cuenta de la red social X.

“Con mucho gusto recibimos a @XochitlGalvez, quien vino a manifestar su intención de participar como precandidata a la Presidencia de la República. Los priistas conocemos su trabajo porque hemos hecho equipo con ella en beneficio de los mexicanos. #ElPRIconXóchitl”, señaló el Partido, también en X.

Con mucho gusto recibimos a @XochitlGalvez, quien vino a manifestar su intención de participar como Precandidata a la Presidencia de la República. Los priistas conocemos su trabajo porque hemos hecho equipo con ella en beneficio de los mexicanos.#ElPRIconXóchitl pic.twitter.com/zlaKyW5Wr1 — PRI (@PRI_Nacional) November 9, 2023

“Recibimos en el @PRI_Nacional a nuestra querida @XochitlGalvez, quien acudió a presentar su carta de intención de registro como precandidata a la Presidencia de México. ¡Vamos con todo, avanzando en equipo, con toda la militancia lista para respaldar este gran proyecto para defender al país!”, dijo Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito” y líder nacional priista.

“Quiero reconocer el papel histórico del PRI en la construcción de instituciones como lo dice su nombre. Son el pilar institucional de este frente. Hoy nos toca defender esos programas e instituciones que han dado tantos frutos. El Poder Judicial, el propio [Instituto Nacional Electoral] INE, y luego han sido otras instituciones que el PRI ha sido fundamental en su construcción”, indicó Gálvez Ruiz, tras su registro.

En su discurso, la legisladora hidalguense dijo estar contenta y orgullosa de inscribirse en el PRI para buscar la candidatura a la Presidencia de la República, reiterando que en el proceso “tenemos que jalar parejo en lo local y en lo nacional, voy con mi corazón y esfuerzo en los siguientes meses y les digo que una buena vez que pondré todo mi corazón y todo mi talento en los próximos seis años”, agregó Galvez Ruiz.

“En ‘Alito’ reconozco un hombre de palabra, y sumamente trabajador. Me encanta tu capacidad de trabajo, mi querido Alejandro, un líder entusiasta con su partido, y con este momento, cuenta con mi aprecio y reconocimiento, por haber construido y respetado nuestra alianza. Primero, en Va por México, y ahora con el Frente Amplio por México”, enfatizó la Senadora panista.

Las y los priistas nos sentimos muy contentos de recibir este día a nuestra amiga @XochitlGalvez, quien vino a presentar su carta de intención para registrarse como precandidata a la Presidencia de la República. En el PRI reconocemos su liderazgo y trabajo comprometido en favor… pic.twitter.com/8Tsgn5DsOF — PRI (@PRI_Nacional) November 9, 2023

Asimismo, aunque no asistieron al registro, la legisladora hidalguense también reconoció a Beatriz Elena Paredes Rangel, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, José Ángel Gurría Treviño, e Ildefonso Guajardo Villarreal, quienes se postularon para encabezar el Frente Amplio por México. “Hoy son pieza fundamental en este proyecto, nos necesitamos fuertes y unidos”, dijo.

“Yo no les voy a fallar. Al priismo, le pido a ustedes su compromiso para que no le fallen a México a ustedes tampoco. Este país no necesita, y nos necesita unidos. Vamos, se los prometo, vamos a conquistar los corazones”, abundó Gálvez Ruiz.

“Se van a sentir orgullosos de ésta, su posible candidata, porque todavía no me aprueban, en cuanto pase los procedimientos, créanme, me han visto, no me canso, no me importa el sol, no me importa la lluvia, no me importa el viento, no me importa el sueño, no me importa la enfermedad”, expresó la legisladora.

Por su parte, el presidente del CEN del PRI sostuvo que Gálvez Ruiz tendría todo el respaldo de dicho partido en el proceso electoral, además de que garantizó que no se regatearían los apoyos del priismo.

Jóvenes: no dejen de soñar con un México mejor y luchar para lograrlo. Cuentan conmigo para trabajar por un futuro con grandeza para todos ustedes. #ConTodoElCorazón#DeCorazónJoven pic.twitter.com/YlnAWbW5J5 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 10, 2023

“Hoy aquí el PRI le reitera todo el apoyo y todo el respaldo. Aquí tienes, querida Xóchitl, a un gran ejército de mujeres y hombres en todo el país. Los priistas estamos organizados, estamos estructurados, estamos comprometidos”, señaló “Alito”.

“Hoy estamos sumando cada día a más mujeres y a más hombres y que tengan claro, muy claro y presente, el PRI va a apoyar con la militancia del PRI con la sociedad. Hay que tener claro que Xóchitl es la que nos encabeza a todos. Aquí no podemos regatear apoyos y hoy le reitero, el PRI está contigo, va contigo y contigo vamos a ganar. Así que arriba el PRI y arriba Xóchitl”, apuntó el dirigente nacional priista.

Aunado a lo anterior, Moreno Cárdenas expuso que no sólo le tenía afecto a Gálvez Ruiz, sino que había respeto y reconocimiento. También expuso que cada militante priista trabajaría por ella a diario.

“Tiene el compromiso de millones de mujeres y hombres del Partido Revolucionario Institucional, que no sólo la hacemos, es nuestra precandidata, será el eje fundamental en el trabajo diario de cada militante de nuestro instituto político de trabajar, de trabajar por ella, de decirle a las y los mexicanos que su aspiración es bien recibida”, insistió el político campechano.

Las y los priistas reiteramos nuestro respaldo absoluto a @XochitlGalvez, quien ha manifestado su intención de registrarse como precandidata a la Presidencia de la República, porque ha demostrado con hechos que es una mujer de trabajo, cercana a la ciudadanía y que sabe dar… pic.twitter.com/alrvqBUY4D — PRI (@PRI_Nacional) November 9, 2023

“Porque es una mujer transparente, es una mujer que tiene carácter, que tiene valores, que tiene principios y algo que coincido con Xóchitl Gálvez, es una mujer que no se echa para atrás, es una mujer que no se dobla, es una mujer de una sola pieza y que va a dejar claro y muy contundentemente en el sentir de la sociedad que va con todo, que va contra todo lo que quiere hacer este Gobierno y que no nos van a doblar y que les vamos a ganar”, destacó el también Diputado federal.

Al registro de Gálvez Ruiz asistieron los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI en el Congreso de la Unión, Rubén Moreira Valdez, en San Lázaro; así como Manuel Añorve Baños en el Senado de la República.

