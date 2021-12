El último ataque con explosivos “voladores” fue esta semana. Más cárteles los usan

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– El uso de drones cargados de explosivos se ha vuelto una ofensiva cada vez más común a la que recurren los cárteles de la droga. El último episodio se registró la madrugada de este miércoles en Chinicuila, Michoacán, cuando integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron la presidencia municipal de esta localidad en un despliegue en el que también embistieron a pobladores y elementos de la Guardia Nacional.

Las imágenes de esta agresión —que han sido difundidas en la prensa— dan cuenta del uso de estos pequeños vehículos aéreos no tripulados con los cuales se dañó al edificio de Gobierno. Al mismo tiempo, elementos de esta organización criminal irrumpieron y abrieron fuego contra algunas viviendas. Los mismos reportes han dado cuenta que los habitantes de Villa Victoria, cabecera municipal de Chinicuila, lograron resguardarse, en tanto que los enfrentamientos con la Guardia Nacional se extendieron por dos horas.

Este episodio se suma a otros que han demostrado la predilección del crimen organizado para emplear este tipo de tecnología. Si bien, el CJNG es el que se sabe que más ha recurrido a estos dispositivos, hay reportes de que Los Viagras también los han usado en Michoacán y del Cártel Santa Rosa de Lima, en Guanajuato.

Para ese entonces, el uso de esta táctica había sido advertida por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que el CJNG la empleara en abril de ese año en un ataque perpetrado contra elementos de policía ​​del poblado de El Aguaje, del municipio de Aguililla. En esta ofensiva dos agentes resultaron heridos y se mostró la capacidad de fuego del Cártel Jalisco, una organización que ha expandido su poderío a gran parte del territorio nacional.

El General Secretario Luis Cresencio Sandoval precisó el pasado 21 abril que se tenía evidencia de este tipo de ataques en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. La primera entidad es el bastión del cártel de Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, y las otras dos las disputa esta misma organización con los grupos delictivos asentados ahí como el Cártel Santa Rosa de Lima y Los Viagras, respectivamente.

“Son de preocupación, pero no han sido lo efectivos que ellos quisieran. No han tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean dañinas para el personal o para una instalación”, comentó en esa ocasión el Secretario de la Defensa Nacional.