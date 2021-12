La FDA autoriza aplicación de tercera dosis de la vacuna Pfizer en jóvenes de 16 y 17

Por Lauran Neergaard y Matthew Perrone

Ciudad de México, 9 de diciembre (AP).- Estados Unidos amplió este jueves la campaña de vacunas de refuerzo contra la COVID–19 al anunciar que los jóvenes de 16 y 17 años pueden recibir la tercera dosis de la vacuna de Pfizer.

Estados Unidos y muchos otros países de ya están exhortando a los adultos a recibir las inyecciones de refuerzo para incrementar la inmunidad que puede declinar meses después de la vacunación, llamados que se intensificaron con el descubrimiento de la variante Ómicron del coronavirus.

El jueves, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) otorgó una autorización de emergencia para que los jóvenes de dicho rango de edad reciban una tercera dosis de la vacuna fabricada por Pfizer y su socio BioNTech, si han pasado seis meses desde la última inyección.

“La vacunación y recibir el refuerzo cuando sea elegible, junto con otras medidas preventivas como mascarillas y evitar multitudes y espacios mal ventilados, siguen siendo nuestros métodos más efectivos para combatir la COVID-19”, señaló la doctora Janet Woodcock, la presidenta interina de la FDA, en un comunicado.

Hay otro paso más: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) deben recomendar formalmente las dosis de refuerzo para este grupo de edad y se espera una decisión pronto.

La vacuna de Pfizer es la única opción en Estados Unidos para la población de 18 años o menos, ya sea para la vacunación inicial o para su uso como refuerzo. Todavía se desconoce si los adolescentes menores de 16 años necesitarán una tercera dosis de Pfizer, ni cuándo la necesitarán.

La vacunación para niños de cinco años en adelante recién inició el mes pasado, usando dosis bajas especiales de la inyección de Pfizer. Para esta semana, alrededor de cinco millones de niños de entre cinco y 11 años habían recibido una primera dosis.

