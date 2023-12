Aspirantes del SNTE, ligados a partidos, juntan firmas para buscar llegar al Congreso

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Sólo 11 de los 59 aspirantes que solicitaron su registro para acceder a candidaturas independientes —nueve para la Presidencia de la República, seis para el Senado y 44 para la Cámara Baja— lograron recabar las firmas necesarias para aparecer en las boletas de 2024. Todos ellos buscan un lugar en la Cámara de Diputados federal y, aunque han decidido no contender bajo el siglo de un partido, están cobijados en la mayoría de los casos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en otros tienen un pasado partidista.

Entre los aspirantes se encuentra, incluso, el Diputado federal con licencia de la bancada de Morena, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, de Michoacán, quien busca ser candidato independiente al Senado.

La implementación de las candidaturas independientes ha buscado renovar la política mexicana, pero hasta la fecha, su avance ha sido marginal y no ha permitido su paso significativo. Jorge David Aljovín, abogado y consultor especializado en derecho constitucional, electoral y parlamentario, así como catedrático de la Universidad Iberoamericana, explicó que la limitación en el acceso a financiamiento, tanto público como privado, es uno de los principales obstáculos.

“El principal obstáculo que tienen es que no cuentan con la misma fuerza y financiamiento que les da la estructura de los partidos políticos. Obviamente esto fue parte de una reforma en el año 2014 que se ha ido implementando y que efectivamente, en el caso de senadores y diputados, pues no hemos tenido un Congreso de la Unión que haya permitido el paso y la integración de las candidaturas independientes”, señaló el analista en entrevista con SinEmbargo .

El pasado miércoles 29 de noviembre de 2023 se venció el plazo de 60 días que tenían los aspirantes a candidaturas para diputados federales para obtener las firmas necesarias y ser inscritos por el INE. En conjunto, lograron al menos 207 mil 975 apoyos, de los cuales 30 mil 754 resultaron no válidos; no obstante, solo 11 de ellos consiguieron las firmas necesarias para figurar en la boleta el domingo 2 de junio de 2024, según el registro del Instituto Nacional Electoral (INE).

Siete de los aspirantes que estarán en las boletas son del estado de Hidalgo; seis de ellos son miembros del comité directivo de la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE): Jorge Argüelles Salazar, Francisca Berenice Reséndiz Labra, José María Alejandro Pérez Ramírez, María Magdalena Zavala Guzmán, Francisco Javier Pérez Salinas y Mirna María de la Luz Rubio Sánchez.

Deniss Martínez Romero, otra aspirante de Hidalgo, no cuenta con antecedentes conocidos en actividades públicas.

Los demás aspirantes a diputados federales que lograron reunir las firmas necesarias son: Jorge Amin Siman Estefan, quien en 2021 buscó la diputación local por el Distrito II con cabecera Tuxtla Poniente a través de Movimiento Ciudadano; Guadalupe Araceli Mendoza Arias, originaria de Michoacán y fundadora de la asociación “Revolucionando Uruapan”, que intentó sin éxito ser Diputada en 2021 por el PVEM; por Morelos, Teresita Johalin Meza Gómez, expresidenta del DIF Municipal de Yautepec; y el deportista José Enrique Guerrero Colmero, de Sinaloa.

En cuanto a los seis aspirantes a candidaturas independientes para el Senado sólo cinco siguen en la contienda, ya que el aspirante Ernesto Fidel Payan Cortinas de Guerrero desistió. Hasta la fecha, ninguno de los restantes ha logrado recabar el 100 por ciento de las firmas. Los aspirantes a senadores tienen hasta el 21 de diciembre de 2023 para reunir firmas y buscar el respaldo suficiente que les permita registrarse en un plazo de 90 días.

Dicho respaldo, según la convocatoria, debe ser al menos el 2 por ciento de la lista nominal del distrito electoral federal correspondiente y, como mínimo, la mitad de las secciones electorales que sumen al menos el 1 por ciento de la ciudadanía que figure en la lista nominal en cada una de ellas.

Los aspirantes a candidatos independientes para la Presidencia de la República tienen hasta el 6 de enero para reunir al menos el 1 por ciento de la lista nominal del país, es decir, 961 mil 405 firmas, distribuidas en al menos 17 entidades federativas que sumen al menos el 1 por ciento de la ciudadanía que figure en la lista nominal en cada una de ellas.

Sin embargo, hasta la fecha ninguno de ellos supera siquiera el 11 por ciento de las firmas.

El actor y ultraderechista Eduardo Verástegui, quien ha logrado recolectar la mayor cantidad de firmas, cuenta con 97 mil 445, es decir, apenas el 10.14 por ciento del total requerido.

Las candidaturas independientes en México fueron planteadas en el año 2012 mediante reformas a los artículos 35, fracción II, y 116 de la Constitución federal. Estas reformas tenían como objetivo principal proporcionar un mecanismo de participación ciudadana para que los partidos políticos dejaran de tener el monopolio en la postulación de candidatos a cargos de elección popular.

Sin embargo, en ese momento, las reformas presentaban incongruencias que hacían inoperante este mecanismo. El artículo 116 constitucional establecía que solo los partidos tenían derecho a solicitar el registro de candidatos, en lugar de reconocer expresamente que también los ciudadanos podían hacerlo, como explica el politólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Said Hernández Quintana, en su trabajo de investigación titulado “Las candidaturas independientes en las elecciones federales y locales de México”.

Fue en 2014 cuando se revisaron estas incongruencias, siendo replanteadas a través de la Reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, la cual también estableció la obligación para las entidades federativas de armonizar sus legislaciones en la materia. Este cambio posibilitó que Coahuila y Nayarit fueran los primeros estados en celebrar elecciones locales en las que participaron candidatos independientes.

En las elecciones de 2018 en México, se presentaron por primera vez candidatos independientes a la presidencia. El periodista Pedro Ferriz de Con fue el primero en registrarse como aspirante a candidato presidencial por la vía independiente, pero no logró las firmas de respaldo requeridas. No obstante, hubo aspirantes que sí obtuvieron la candidatura independiente: Jaime Rodríguez Calderón, conocido como ‘El Bronco’, y Margarita Zavala.

“El Bronco”, entonces Gobernador de Nuevo León con licencia, fue el caso más destacado al capturar el 5.13 por ciento de los votos a nivel federal. En el caso de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, renunció a la contienda en mayo de 2018.

En esa elección federal, también se presentaron aspirantes independientes para gubernaturas, el Senado y diputaciones. Algunos candidatos notables fueron Pedro Kumamoto y Manuel Clouthier Carrillo, aspirantes al Senado por Jalisco y Sinaloa, y Lorena Osornio a la Jefatura de la Ciudad de México. Sin embargo, no lograron los votos suficientes para asegurar sus respectivos cargos.

Además, en la elección federal pasada, hubo 18 mil 596 presidencias municipales en disputa, de las cuales solo 18 fueron ganadas por aspirantes independientes. Entre ellos se encuentran Celso Nieto Estrada, Eugenio de Jesús Jiménez López, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, Daniel Carrión, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, Pedro Alonso Casas Quiñones, Carlos Alberto Guevara Garza, Santana Martínez Peña, Jesús Plácido Rodríguez Treviño, Ruffo Eder Soriano González, Manuel Guzmán Carrasco, Javier Meneses Contreras, Florencio García Hernández, Belem Ledesma Ledesma, José Antonio Mejía Lira, Adrián Esper Cárdenas, Eduardo Quiroga Jiménez y Héctor Manuel de la Torre Valenzuela.

UNA RUTA POCO INDEPENDIENTE

En el actual proceso electoral, al menos 111 personas manifestaron su intención de ser candidatos independientes: 32 para presidencia, 11 senadurías y 68 diputaciones federales, pero solo en 59 casos su registro fue procedente. De ellos, hasta el momento, solo 11 han logrado las firmas requeridas, es decir, solo el 9.90 por ciento del total de los que quisieron ser candidatos independientes tienen hasta el momento asegurado su lugar en una boleta.

Hasta la fecha, de los 59 aspirantes cuyas solicitudes para candidaturas independientes fueron aceptadas, solamente once que buscan una diputación federal han logrado reunir el respaldo necesario para consolidar su postulación por este medio.

Jorge Arguelles Salazar, secretario de Trabajo y Conflictos de Secundaria Técnica de la Sección XV del SNTE, es el que más firmas recabó para ir por la candidatura por el distrito 1 de Hidalgo. De los 6 mil 607 apoyos que necesitaba, juntó 16 mil 677, un 252 por ciento más.

De la misma Sección magisterial, José María Alejandro Pérez Ramírez, titular de Carrera Administrativa, quien va por el distrito 3, de las 6 mil 495 firmas, recabó 10 mil 891, es decir, el 167.68 por ciento; María Magdalena Zavala Guzmán, secretaria de Orientación Ideológica, por el distrito 5, de las 6 mil 984 requeridas, juntó 8 mil 376, el 119.93 por ciento; el titular de Finanzas de la Sección XV del SNTE, Francisco Javier Pérez Salinas, quien busca el distrito 6, obtuvo 11 mil 132, de las 6 mil 719 requeridas, es decir, el 165.68 por ciento, y Mirna de la Luz Rubio Sánchez, secretaria de la Coordinación General de Trabajo y Conflictos de la misma sección, quien busca el distrito 7, obtuvo 11 mil 260 apoyos de los 6 mil 265 requeridos, es decir, el 179.73 por ciento.

En tanto que Francisca Berenice Resendiz Labra, quien busca el distrito 2, de los 7 mil 079 apoyos requeridos obtuvo 9 mil 359, es decir, el 132.21 por ciento, y la ciudadana, quien no aparece con alguna actividad política o sindical previa, Alí Deniss Martínez Romero, de las 6 mil 383 firmas que requiere para obtener la candidatura por el distrito 4 de Hidalgo, obtuvo 9 mil 034, es decir, el 141.53 por ciento.

Por otra parte, Jorge Amin Siman Estefan, quien va por el distrito 9 en Chiapas, de las 6 mil 674 firmas que requería, juntó 7 mil 855, es decir, el 117 por ciento; Guadalupe Araceli Mendoza Arias, quien busca el distrito 9 en Michoacán, de las 6 mil 333 firmas que necesitaba, el INE le validó 6 mil 554, un 103.49 por ciento.

En Morelos, Teresita Johalin Meza Gómez, quien requería 5 mil 117 firmas, logró validar un total de 7 mil 733, es decir, el 151.12 por ciento. Johalin Meza es la esposa del Diputado local y expresidente de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, quien llegó al cargo mediante la coalición PRD/PSD.

Meza ha sido vinculada como un eslabón en la red del exgobernador Graco Ramírez, y su esposo, el exedil, ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Aparece en informes de la Secretaría de Marina, revelados en los Guacamaya Papers, como parte de los presidentes municipales que supuestamente estuvieron vinculados con Guerreros Unidos y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

El deportista José Enrique Guerrero Colmero, de los dos aspirantes de Sinaloa, es el único en lograr juntar los apoyos necesarios. De las 6 mil 598 firmas requeridas, al menos 7 mil 402 de las que recabó le fueron validadas, es decir, un 112.19 por ciento.

DIPUTADO DE MORENA POR VÍA INDEPENDIENTE

En cuanto a los aspirantes que buscan una candidatura al Senado, ninguno ha logrado recabar las firmas suficientes; de hecho, ni siquiera se acercan. El aspirante que ha obtenido más apoyos es el diputado federal con licencia, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien pertenece a la bancada de Morena. Sorprendentemente, Manzo Rodríguez busca una senaduría por la vía independiente.

Según el reporte del INE, el legislador con licencia necesita juntar 73 mil 108 apoyos. Sin embargo, hasta el corte del 4 de diciembre, solo ha recabado 47 mil 651, de los cuales 43 mil 682 fueron validados, es decir, apenas el 59.75 por ciento.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, actualmente Diputado federal sin afiliación a Morena, podría enfrentar la posibilidad de ser expulsado de la bancada de dicho partido, según declaraciones de Jeanette Márquez Capíz, secretaria general de Morena en Michoacán, en una entrevista con el medio Quadratín.

De acuerdo con Márquez, la aspiración de Manzo por la vía independiente no tomó por sorpresa al partido, ya que el Diputado es identificado “como un personaje que desde siempre ha operado por su cuenta, separado de las decisiones del partido”. La secretaria general de Morena en Michoacán destacó que están evaluando la situación y que consultará con miembros de la bancada de la Cámara de Diputados, coordinada por el diputado Ignacio Mier Velazco.

Márquez informó que existen antecedentes que podrían llevar a la expulsión de Manzo Rodríguez de la bancada, aunque no del partido, ya que nunca se afilió a Morena. La consideración para la expulsión se basa en la decisión de Manzo de tomar su camino como independiente, considerándose separado de la 4T (Cuarta Transformación).

CUESTA ARRIBA

El analista electoral y parlamentario Jorge David Aljovín señaló que quienes buscan un escaño en el Congreso de la Unión por la vía independiente van cuesta arriba. Las candidaturas independientes en México experimentan complicaciones notables debido a la insuficiencia de recursos financieros y la carencia de la infraestructura, lo que los coloca en una clara desventaja con respecto a los aspirantes de los partidos políticos.

“Estas candidaturas independientes la tienen muy cuesta arriba porque participan muy limitadamente de los tiempos de radio y televisión, no tienen acceso a ellos. Por otro lado, hablamos de los temas del financiamiento, donde también no cuentan con las grandes estructuras ni el financiamiento ordinario y de campañas que reciben los partidos políticos, por el contrario, simplemente reciben una parte muy menor”, explicó.

En el ámbito financiero, especificó que las candidaturas independientes reciben un respaldo notablemente inferior en comparación con los partidos establecidos. Se les asigna solo el 2 por ciento de las actividades ordinarias de los partidos de nueva creación, resultando en un financiamiento limitado de 66 millones de pesos, dividido entre los candidatos a la Presidencia, Senado y Diputados.

Pero las dificultades no quedan solo en la candidatura; en caso de que llegaran a obtener una curul en el Congreso de la Unión, la falta de acceso al financiamiento y la limitación para formar Grupos Parlamentarios en el Congreso reducen su capacidad de influencia y financiamiento una vez en el poder.

“Los obstáculos no solamente se presentan de manera previa, sino también posterior a la elección. Aún en el supuesto caso de que un candidato independiente pudiera llegar, ya sea a la Cámara de Diputados o Senadores, el primer obstáculo con el que se van a encontrar es el de la representación a través de los grupos parlamentarios. En estos casos, habrá que recordar que los grupos parlamentarios no se pueden formar con una o dos personas, y habría que considerar el grupo plural que no ha alcanzado a un grupo parlamentario al interior del Senado de la República. Esto les limita también su financiamiento cuando accedan al poder, porque no podrán contar con las prerrogativas que tienen los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos”, dijo.