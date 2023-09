Ebrard insiste que, junto a simpatizantes, definirá ruta a seguir el 11 de septiembre

El camino electoral de Ebrard queda en duda luego de que no se presentara como candidato independiente y asumiera que no tiene espacio dentro de Morena tras el resultado de la encuesta interna; militantes del partido exhortan a que se quede, la oposición lo invita a unirse.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón informó que el próximo lunes 11 de septiembre definirá con simpatizantes de todo el país qué ruta tomará rumbo al 2024, luego de que no fuera elegido Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

El equipo de campaña del también exjefe de Gobierno del Distrito Federal señaló esta tarde que no habrán conferencias de prensa o actos protagonizados por Ebrard durante el resto del día ni el fin de semana, sino que será la próxima cuando definirá el camino que tomará ante las proximidad de las elecciones presidenciales del siguiente año.

“El próximo lunes, Marcelo Ebrard sostendrá con su estructura en todo el país una asamblea nacional para definir la ruta estratégica y política de acción. No se tiene previsto que haya conferencias o actos hasta entonces”, señaló.

Ebrard contaba el día de hoy para acudir a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar su registro como candidato presidencial por la vía independiente; sin embargo, esto no ocurrió, por lo que permanece la interrogante sobre el porvenir de la posible postulación del exsecretario de Relaciones Exteriores en los comicios del 2024.

Esta mañana, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en el programa “Por la mañana” de Radio Fórmula, aseguró que ya no hay espacio para él ni para su equipo en Morena.

“Lo que nos queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo de ayer”, dijo al periodista casi a la par que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mostrara su apoyo a la exjefa de Gobierno para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

“No nos habíamos planteado ese escenario, que se usara ese talante tan autoritario. Hoy tomaremos decisiones y el lunes solicitamos una asamblea con Morena”, agregó Ebrard Casaubón.

En la conversación con el medio, el excanciller mexicano señaló que le mostrará al partido las irregularidades que vio su equipo en el proceso interno.

“Hoy vamos a presentar al partido los testimonios que tenemos, para que no se piense que simplemente estoy actuando porque estoy molesto por los resultados. […] Me parece que los testimonios que tenemos dan cuenta de que sí hubo una operación en favor de Claudia [Sheinbuam] evidente”, adelantó en la entrevista con Gómez Leyva.

Asimismo, Ebrard afirmó que estará en la boleta presidencial de 2024, aunque no dio más detalles de sus movimientos.

MILITANTES EXHORTAN UNIÓN DE EBRARD CON MORENA

Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, dijo este día que le escribió un mensaje a Marcelo Ebrard Casaubón para platicar acerca del proceso electoral de 2024.

En un acercamiento con los medios de comunicación desde su vehículo, Sheinbaum Pardo afirmó haberle mandado un mensaje a su compañero Ebrard para manifestarle que las puertas del partido están abiertas.

“Le mandé un mensaje diciéndole que las puertas de Morena están abiertas, y que cuando él quiera nos podemos sentar a platicar. Todavía no me responde”, confesó.

“Siempre van a estar las puertas abiertas aquí. Aquí no sobre nadie, al contrario, todos son parte de este movimiento y hay que esperar. Siempre hay que tener las puertas abiertas y tender la mano. Al mismo tiempo, continuar con lo que sigue porque no podemos detenernos”, agregó.

Por otra parte, Mario Delgado, dirigente morenista, consideró que si Marcelo compite por su cuenta en las elecciones del próximo año, no le daría una ventaja a Morena si llegara a dividir el voto de la oposición.

“No, yo no lo vería como una ventaja. No queremos que Marcelo se vaya. Marcelo es sin duda un integrante de este movimiento, que ha contribuido mucho al fortalecimiento del mismo. Entonces lo queremos ver de nuestro lado, ayudándonos a asegurar que esta transformación nos dure muchos años. Entonces no quisiéramos ver ese escenario. Mejor que esté de este lado, que nos ayude a sumar y a tener el triunfo en el 2024”, urgió.

Asimismo, dio a conocer que buscará al extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para hablar del problema que se suscitó ayer. “Yo voy a buscarlo porque es mi obligación como dirigente de partido, pero además para que haya mucha claridad en algo que mencionaba ayer la doctora: están las puertas abiertas. Yo he dicho que la casa de Marcelo es Morena y tiene gente extraordinaria, tiene un equipo muy valioso que le ha aportado mucho al movimiento”, reveló.

Por último, el presidente nacional de Morena hizo un llamado “a todos los militantes, a todos los simpatizantes que en estos 70 días estuvieron apoyando a la o el aspirante de su preferencia. Decirles que esa etapa ya pasó, todos somos integrantes de este movimiento, y ahora lo que nos convoca es la unidad, lo que nos convoca es el proyecto de Nación y lo que nos convoca es el nuevo liderazgo que tenemos en nuestro movimiento para unirnos en torno a la doctora Claudia Sheinbaum, organizarnos y ganar el futuro en el 2024”.

No conforme con ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador también comentó sobre las denuncias de irregularidades que señaló Ebrard ayer durante el conteo de las boletas.

Durante la conferencia matutina de este juevs, esperó que Ebrard decida “apoyar la transformación”, que continúe en ella y ponga por delante “el interés superior, el interés general”.

Ante el panorma de la incertidumbre sobre lo que hará el excanciller, López Obrador pidió esperar “lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad”. “Lo estimamos mucho. Es nuestro compañero, nuestro amigo, pero pues es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente. Yo sí quería dejar esto de manifiesto, que hay esa opción, hay esa posibilidad y sobre todo no es el cargo lo importante, sino el encargo, el proyecto”, resaltó.

OPOSICIÓN SEDUCE A EBRARD

Por el otro lado, mientras militantes de Morena piden a Ebrard que se mantenga dentro del movimiento, personajes políticos de la oposición han externado mensajes en los que lo invitan a formar parte de su coalición.

El día de ayer, durante el conteo de las boletas, la virutal candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, le abrió las puertas al excanciller Marcelo Ebrard Casaubón para integrarlo a la coalición opositora, luego de que éste denunciara “inconsistencias” en el conteo de boletas de la encuesta levantada para definir a quien representará a Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

A través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, la Senadora panista le preguntó a Ebrard, aunque sin referirse directamente a él, si a él tampoco le había “cumplido” el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿A ti tampoco te cumplió AMLO? Únete a los millones de decepcionados. En este Frente Amplio te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 6, 2023

“Únete a los millones de decepcionados. En este Frente Amplio te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública”, añadió.

Al día siguiente, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, subió un video donde también externó la invitación al extitular de la SRE.

El dirigente panista aseguró que el “pleito” entre la y los aspirantes de la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación fue “una farsa” con la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca “mantener el poder y debilitar a la oposición”.

Es falso el pleito de las corcholatas, todo es circo, morena y teatro.@m_ebrard, no te prestes a sus engaños y súmate al Frente Amplio Por México. En este proyecto son bienvenidos y necesarios quienes realmente quieren corregir el rumbo del país. pic.twitter.com/ZiaRzgVxoD — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 7, 2023

“Por un lado quiere imponer a Claudia Sheinbaum, y por el otro quiere habilitar a Marcelo Ebrard en el partido de MC [Movimiento Ciudadano], con acuerdos en lo oscurito con sus viejos aliados, buscando dividir a la oposición y mantener el poder tras el poder”, explicó.

Señaló que el aparato de Gobierno fue empleado en contra de Ebrard, a lo que le hizo un llamado a mostrar “grandeza y altura de miras”.

“Si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales, entonces muestra grandeza y altura de miras. […] No te prestes, súmate al Frente Amplio por México. En este proyecto son bienvenidos y necesarios todas y todos: los que realmente quieren corregir el rumbo del país, y quieren construir un cambio positivo para México. Aquí te esperamos”, invitó Cortés.