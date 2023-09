“Espero que Marcelo ponga por delante el interés general”, dice el Presidente

Luego de un proceso acalorado, ensombrecido por denuncias de Marcelo Ebrard y su equipo, Claudia Sheinbaum Pardo, quien hace apenas tres meses gobernaba la Ciudad de México, ganó con el 39.4 por ciento de las preferencias, frente al 25.6 por ciento del excanciller, su principal contrincante y a quien le hizo un llamado a la unidad.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que él apoya a Claudia Sheinbaum como ganadora de la encuesta interna de la izquierda; se mostró contento de que cuatro de los cinco contrincantes de la exjefa de Gobierno hablaran de unidad y planteó que “hay que esperar a que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho y es nuestro compañero, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente”.

López Obrador fue contundente al decir que no está de acuerdo con la “reposición del proceso”, en respuesta directa a lo planteado por el exsecretario de Relaciones Exteriores. Consideró que la encuesta y el método fueron limpios.

“No, no estoy de acuerdo porque es muy claro. Es completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie. Yo tengo principios, tengo ideales, no tengo un doble discurso. La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y él lo sabe, como lo saben todos”, aseguró.

Anoche, Sheinbaum Pardo llamó a Marcelo Ebrard a la unidad y a caminar juntos en el proceso electoral de 2024, en el que competirá contra Xóchitl Gálvez (PRI-PAN-PRD), a quien señaló de “representar el pasado”. Sheinbaum ganó la encuesta de Morena y fue nombrada Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Tras recibir el respaldo de sus compañeros Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal Ávila y Manuel Velasco Coello, la exjefa de Gobierno habló con “Los Periodistas” en la primera entrevista que dio a un medio de comunicación, después de resultar victoriosa en el proceso interno del oficialismo.

“Siempre va a ser un mensaje de unidad. Ustedes me escucharon durante todo el proceso, un mensaje de unidad, pero el movimiento no se para, el movimiento sigue, y es el llamado a todos y todas a seguir caminando. Por eso mañana los convoqué ya a una reunión al Partido del Trabajo, al Partido Verde, a nuestro partido y, por supuesto, a los cuatro compañeros que participaron, para que ya, plan de trabajo porque inicia mañana formalmente el proceso electoral en nuestro país, se reúne el Instituto Nacional Electoral y pues no hay tiempo qué perder. Así que vamos para adelante. Cada quien toma sus decisiones en este proceso y de nosotros siempre va a estar la puerta abierta”, insistió Claudia Sheinbaum a SinEmbargo.

Esta mañana, el Presidente coincidió en el tono conciliador. “Creo que fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito. La costumbre por décadas, siglos, era la imposición, el ‘dedazo’. El Presidente en turno decidía sobre el sucesor. Eso se impuso durante mucho tiempo”, recordó después de que se le preguntó sobre la contienda morenista que culminó ayer.

En su intervención, señaló que “en muy pocos momentos hubo democracia”, pues “lo que se estableció fue una oligarquía con fachada de democracia porque no mandaba el pueblo”.

“La democracia es el Gobierno del pueblo. La oligarquía es el Gobierno de una minoría. Se usaba al pueblo, pero no se beneficiaba al pueblo. No se mandaba obedeciendo al pueblo. No se gobernaba para el pueblo. El Gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría. Y eso es lo que está cambiando”, destacó el mandatario.

Desde Palacio Nacional, explicó que en ese marco “se presentó este ensayo, muy importante para que mediante una encuesta o varias encuestas se decidiera quién iba a continuar como dirigente del movimiento de transformación que nosotros llevamos a cabo retomando la lucha de muchos mexicanos que iniciaron un movimiento para hacer del país una Nación próspera y justa”.

“A nosotros nos tocó consumar ese proceso y se le tiene que dar continuidad. Por eso se eligió a quien voy a entregar la dirección del movimiento de transformación y ayer se dio a conocer el resultado de las encuestas”, comentó el Jefe del Ejecutivo federal.

Posteriormente, pidió que se proyectara una tabla con los resultados de la encuesta realizada por Morena, así como de los cuatro sondeos que emprendieron las empresas propuestas por la y los aspirantes: Mercaei, De las Heras, Buendía y Heliga.

“Entonces ese es el resultado. Así quedaron y Claudia Sheinbaum en las cinco encuestas sale con más aceptación. Hay que aclarar que las empresas encuestadoras las propusieron los participantes. Creo que propusieron dos cada uno de los participantes. De modo que fueron seis y se hizo un proceso de insaculación, para que se entienda mejor, un sorteo. Y de esas 12, quedaron cuatro. O sea, cada uno propuso dos y luego de esas 12, se hizo un sorteo y quedaron cuatro. Y una que tiene que ver con la encuestadora de Morena. Por eso fueron cinco. Y coinciden bastante los resultados”, sostuvo el Presidente de México.

Frente a las y los representantes de los medios de comunicación, detalló que se aplicó la encuesta a 12 mil 500 ciudadanas y ciudadanos, y que cada encuestadora fue acompañada por un representante de la y los aspirantes a ser dirigentes de la transformación.

“Cada encuestadora iba a un domicilio y acompañaba al encuestador un representante de cada dirigente, pero hay algo también muy importante: se hacía la entrevista, pero había una pregunta, una, que es esta, que es la más importante de todas las preguntas y se entregaba al que se estaba encuestando una boleta y era preguntarle después de hacer otras preguntas abiertas a quién quieres y esa pregunta se hacía en secreto o respondían, votaban en secreto, se depositaba en una urna y este es el resultado”, expuso el político tabasqueño.

Claudia Sheinbaum Pardo, quien hace apenas tres meses gobernaba la Ciudad de México, ganó con el 39.4 por ciento de las preferencias, frente al 25.6 por ciento del excanciller, su principal contrincante. Más atrás, se estacionó Gerardo Fernández Noroña con 12.2 por ciento, seguido de Adán Augusto López Hernández con 10 por ciento. Luego quedó Ricardo Monreal Ávila con 6.5 por ciento y al final se posicionó Manuel Velasco con 6.3 por ciento.

Por ello, Andrés Manuel López Obrador finalmente dio su apoyo a Sheinbaum Pardo y confirmó que hoy deja de ser el dirigente de la Cuarta Transformación, ya que por la tarde-noche le entregaría el bastón de mando.

“Entonces como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Estoy haciendo aquí un paréntesis porque pues ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo se ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum por la tarde-noche”, anunció.

-¿En dónde, Presidente? -cuestionó un reportero.

-Todavía se está buscando -respondió.