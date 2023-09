Del café con AMLO en 2000 a abanderar la 4T. Sheinbaum se dirige, ahora, hacia el 24

Claudia Sheinbaum ha confesado que a diferencia de otros contendientes, como Marcelo Ebrard, quien ha señalado que tiene 42 años preparándose para ser Presidente, ella siempre pensó que se dedicaría a la academia, pero una invitación de López Obrador a su gabinete en el año 2000 le dio un vuelco a su vida. Ahora será la candidata de la izquierda en la elección de 2024.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– Era el 1 de julio de 2021 cuando Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México, 1962) entró al Auditorio Nacional para celebrar el tercer aniversario del triunfo de Morena en el 2018 y los gritos de “¡Presidenta, Presidenta!” la hicieron plantearse la posibilidad de competir por la candidatura de la izquierda en 2024. Ella misma lo compartió en una entrevista con SinEmbargo hace apenas tres meses. Ahora esa posibilidad se convirtió en realidad y la científica que a sus 38 años fue invitada en el 2000 por Andrés Manuel López Obrador a formar parte de su Gabinete, 23 años después será la Coordinadora de Defensa de la Transformación.

“Vamos al Auditorio Nacional a un evento de conmemoración del triunfo, el primero de julio, y ahí es la primera vez que me gritan Presidenta y ahí es cuando empiezo a plantear, pues que existe realmente esa posibilidad. Yo de todas maneras me tardo un año más en empezar a salir fuera y la primera vez que salgo fuera de la ciudad es para apoyar a los candidatos que se postulan en el 2022, a los gobernadores y gobernadoras, esa es la primera vez que yo salgo al país y a partir de ahí, pues ya esa posibilidad”, recordó Sheinbaum en una entrevista con “Los Periodistas” en SinEmbargo Al Aire publicada el pasado 13 de junio.

Así, después de poco más de dos meses de un intenso proceso ensombrecido con algunas denuncias de acarreos, desvíos e inconformidades, Morena presentó los resultados de su encuesta en donde la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se impuso a Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco —del Partido Verde Ecologista—, Gerardo Fernández de Noroña —del Partido del Trabajo— y Marcelo Ebrard, su principal contrincante, y quien estuvo ausente en el acto.

La contienda rumbo a 2024 ya está definida. Será entre dos mujeres con proyectos opuestos: Xóchitl Gálvez Ruiz (PRI-PAN-PRD) y Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PVEM), una mujer que pasó de la lucha estudiantil a la academia, y luego a la política.

Sheinbaum Pardo ha confesado que a diferencia de otros de sus contendientes, como el excanciller Marcelo Ebrard, quien ha señalado que tiene 42 años preparándose para ser Presidente, ella siempre pensó que su vida iba a estar dedicada a la academia y luchando por “las causas justas de México”, algo que se puede hacer desde distintos lugares, como lo ha demostrado ella, cuya posición ha sido la misma, ya sea como dirigente estudiantil en el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM o desde la propia academia.

“Yo nunca quise participar, por ejemplo, como Diputada, como Senadora del movimiento porque yo creía que le podía ayudar al Presidente también desde la universidad, en distintas tareas, y es hasta el 2015 que se forma Morena después del fraude o de la compra de votos del 2012 y hay una serie de asambleas, se forma Morena y la primera elección donde participa es en el 2015 y entonces sí era importante participar porque era el 2015 para el 2018. Entonces yo siempre trabajé para que Andrés Manuel López Obrador fuera Presidente de la República y no solamente por lo que es él y lo que representa como persona sino por el proyecto y lo que significa la transformación que está viviendo México”, compartió con “Los Periodistas” hace tres meses.

Y puntualizó: “Nunca pensé que yo iba a ser algo más. Entonces cuando fui Jefa Delegacional por supuesto que yo quiero a Tlalpan porque he vivido desde hace muchos años, pero políticamente mi interés era el 18, que en el 18 el Presidente pudiera ser el Presidente, y de ahí, pues me lleva la Jefatura de Gobierno y cuando llego a la Jefatura de Gobierno no pensé que iba a ir a la Presidencia de la República. Realmente es hasta el 2021 cuando el Presidente nos nombra”.

Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Es hija del químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y de la bióloga Annie Pardo Cemo, ambos participantes del Movimiento Estudiantil de 1968.

En febrero de 1989 obtuvo su título universitario como licenciada Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la tesis: “Estudio Termodinámico de una Estufa de Leña para una Comunidad Rural en México”, y en 1990 inició sus estudios de Maestría en ingeniería energética. Para 1994 obtuvo su doctorado en el mismo rubro.

En 1986 conoció a Carlos Imaz Gispert, con quien contrajo matrimonio en 1987 y de quien se divorció en 2016. En 2004, Imaz Gispert, fue uno de los entonces perredistas involucrados en la recepción de dinero por parte del empresario Carlos Ahumada Kurtz. Un señalamiento que la oposición ha buscado cargar a Sheinbaum, quien no tuvo ningún involucramiento con el caso.

“El tema es cuando tienes algo que esconder, yo no tengo nada que esconder, soy transparente y lo he enfrentado en distintos momentos de mi vida. Ahora, es curioso porque cuando se han escrito libros sobre los contendientes y en mi caso ponen a mi exmarido, pero en el caso de los hombres no ponen a sus mujeres o exmujeres. Y no entiendo por qué”, dijo en la misma entrevista con “Los Periodistas” al ser cuestionada sobre este tema.

UN CAFECITO EN EL SANBORNS

Sheinbaum siempre ha estado vinculada a la izquierda a través movimientos estudiantiles en la UNAM y luchas medioambientales ya como profesionista, por eso cuando en el año 2000 ingresó a la política tenía que ser a través de un gobierno que compartiera esos mismos ideales: el de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México.

En entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para el libro La Disputa por México (Harper Collins, 2022), Sheinbaum recordó que el primer encuentro que tuvo con el Presidente López Obrador fue en el Sanborns de San Ángel, el cual duró 15 minutos.

“Fue una conversación muy breve, me llamó y me dijo ‘yo lo que quiero es que bajes la contaminación atmosférica, tú sabes cómo hacer esas cosas. Quiero que me ayudes a eso y otros temas’”, mencionó Sheinbaum al destacar que fue invitada por López Obrador para ser Secretaria del Medio Ambiente capitalina gracias a una recomendación de José Barberán.

“Cuando gana Andrés Manuel López Obrador (la CdMx), él estaba buscando una persona que fuera de izquierda, pero tuviera el conocimiento científico y le pregunta el presidente López Obrador a una persona, que ya falleció, José Barberán, amigo de mi madre desde hace mucho tiempo. ‘Oye, ¿no conoces a una persona con estas características? de preferencia joven, tenía 38 años en ese entonces”, detalló.

López Obrador, quien es señalado de ser su mentor en la política, la nombró Secretaria del Patrimonio Nacional de su gobierno legítimo en 2006, luego de perder la elección presidencial en unos cuestionados comicios en donde Felipe Calderón Hinojosa ganó.

Cuando se fundó Morena, Sheinbaum Pardo decidió incorporarse al movimiento y con el partido ganó sus dos elecciones: Jefa de la Delegación de Tlalpan de 2015 a 2017 y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018).

SUS RECONOCIMIENTOS Y CONTROVERSIAS

Sheinbaum Pardo ha recibido distintos reconocimientos a lo largo de su trayectoria académica, como el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog; el Premio Joven Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, por “innovación tecnológica” y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

En el ámbito político, la Ciudad de México recibió en los primeros tres años de su Gobierno 18 reconocimientos nacionales e internacionales otorgados por distintas organizaciones. Se trata de 15 distinciones internacionales y tres nacionales, donde se reconocen los avances de la ciudad en materias como sustentabilidad, arquitectura, diseño, tecnología e igualdad.

No obstante, su trayectoria política se ha visto eclipsada por dos trágicos sucesos: el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México en mayo de 2021 y donde fallecieron 26 personas, y el colapso del Colegio Enrique Rébsamen tras el sismo de 2017.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos