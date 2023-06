Sheinbaum: México ya no se escribe con M de machismo, sino con M de madre y de mujer

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– Al destacar que es tiempo de las mujeres, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dejará su cargo el viernes como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para contender por la candidatura de Morena en la elección de 2024, hizo un balance de su gestión durante un encuentro ciudadano en el Monumento a la Revolución.

En su mensaje final, la aún Jefa de Gobierno de la Ciudad de México agradeció a los miles de simpatizantes reunidos.

“Amigos, amigas, somos orgullosamente un gobierno de la Cuarta Transformación, nos eligieron para erradicar la corrupción, los privilegios, el espionaje, la compra del voto, el moche, la autorización de desarrollos habitacionales a cambio de departamentos y nos eligieron para dejar atrás una ciudad de represión y desigualdad. Lo que está ocurriendo en México en estos ya casi cinco años bajo el liderazgo del Presidente es una ruptura con el viejo régimen, un cambio profundo, un modelo de desarrollo sustentado en la austeridad. Realicé un informe para que ustedes conozca el estado en que dejamos esta noble ciudad. Estoy agradecida con ustedes por permitirme servirles en cuerpo y alma. También les doy las gracias a mi Gabinete que se queda con ustedes; ninguna obra quedará inconclusa, se queda Martí Batres al frente del Gobierno, es un hombre honesto”, señaló.

Sheinbaum mencionó la etapa histórica que está viviendo México y en donde por primera vez una mujer puede competir por la Presidencia. “Quisiera decirles en este encuentro que no es un adiós, sino es el inicio de una decisiva etapa en el futuro de nuestra patria”, dijo al ser interrumpida con gritos de “Presidenta, Presidenta”.

“Como ustedes sabe dejo la jefatura de Gobierno para buscar ser la primera mujer que encabece los destinos de la nación, hago política desde hace mucho tiempo y la hago para transformar nuestro país, para que disminuya la desigualdad, para construir un país en paz, me siento confiada en cumplir con el objetivo de nuestro movimiento y darle continuidad a la transformación”, explicó.

“México ya no se escribe con M de machismo, se escribe con M de madre y M de mujer, en nuestra patria libre y soberana por voluntad de su pueblo se está escribiendo el capítulo de la igualdad y justicia; pido que digan conmigo: ‘Ni un paso atrás en la transformación, vamos al encuentro con el pueblo de México”, agregó Sheinbaum al preguntar a los presentes: “¿Me van a acompañar? Es tiempo de profundizar en el bienestar del pueblo de México, seguimos haciendo historia. Gracias”.

DESTACA AVANCES EN LA CDMX

La aún Jefa de Gobierno de la Ciudad de México recordó que hace cinco años se convirtió en la primera mujer electa en la capital. “Pasamos de la corrupción a la honestidad, de los privilegios a los derechos; de la frivolidad al mandar obedeciendo, de la entrega de la ciudad a los intereses de unos cuantos, al rescate; de la exclusión a la inclusión; de la represión a la libertad y del enojo a la alegría”.

Al hacer un balance de su mandato, Sheinbaum Pardo destacó los resultados de su gestión.

La Jefa de Gobierno enumeró entre sus avances los conciertos gratuitos en el Zócalo de la Ciudad de México y destacó la reconstrucción de las viviendas destruidas en el sismo de 2017.

Sobre la movilidad, destacó el servicio del cablebús, el trolebús elevado, la construcción de ciclovías, la modernización del Metro y Metrobús.

Sobre las obras públicas, dijo que se duplicó la inversión pública del anterior gobierno. “Este año hemos sido la entidad con más inversión extranjera directa, 38 por ciento de todo el país, y tres y cinco veces más de lo que captaron Nuevo Léon y Jalisco”.

La Jefa de Gobierno puntualizó que más empresas limpias están llegando a la zona de Vallejo y esto se traduce en más empleos.

En materia de turismo, detalló que la Ciudad de México es la segunda ciudad que recibe más turistas, sólo por debajo de Quintana Roo.

En materia de transparencia, dijo, “nos vamos sin ninguna observación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México”.

Sobre los resultados en educación, mencionó que cuando llegó al Gobierno existía una beca denominada “Niños Talento” y sólo la recibía el 10 por ciento, “pero la verdad es que la meritocracia no tiene sentido en niños y decidimos quitar la beca y hacerla universal porque para nosotros todas las niñas y niños de la ciudad tienen talento y ahora más de un millón reciben la beca”.

Sabemos que gobernar significa servir al pueblo.

Tenemos puesta la mirada en la esperanza y la utopía, pero con los pies bien puestos en la tierra. Nos regimos por los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. pic.twitter.com/ut7X4JkAPw

— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 15, 2023