Morena define a su abanderado presidencial luego de semanas ríspidas en el movimiento

Ni la decisión de extender un día más la aplicación de las encuestas libró a Morena de los señalamientos por “incidencias y problemas” en la última etapa con la que se eligió a la persona que representará a Morena en la elección presidencial de 2024.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).– Morena concluye este miércoles la selección de su representante para buscar la Presidencia en 2024 después de días de reclamos por cómo se aplicó la encuesta que determinará la candidatura conjunta con los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, así como por la supuesta imparcialidad de morenistas a cargo del proceso.

El partido oficialista anunciará esta tarde quién los representará en un momento de tensión entre los equipos en distintos estados de la y los aspirantes Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, quienes han intercambiado críticas en las últimas semanas. Como ellos, en el proceso también compitieron Manuel Velasco, representante del Partido Verde, y el exsenador Ricardo Monreal.

A este contexto adverso se suma que hace menos de un mes el excanciller Marcelo Ebrard abrió la puerta a una posible ruptura con Morena luego de denunciar supuestos desvíos de recursos desde dependencias como la Secretaría del Bienestar y gobiernos locales para, en sus dichos, beneficiar a Sheinbaum Pardo, puntera en las últimas encuestas publicadas en medios.

Con ese antecedente, el Senador Alejandro Rojas Durán, representante de Ricardo Monreal Ávila ante el Consejo Nacional de Morena, adelantó este martes que buscarán contribuir a la unidad del partido y al llegar al World Trade Center capitalino, donde Morena realizó este martes el conteo de las urnas, calificó como “una decisión acertada” sea quien sea el perfil electo.

En el mismo sentido se pronunció Carlos Zurita, coordinador regional en Estado de México de las actividades del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, quien aseguró que el partido “saldrá fortalecido del proceso”, aunque reconoció que detectaron al menos 120 incidencias durante el levantamiento de encuestas.

En Durango, expuso el delegado tlaxcalteca, documentaron que las personas no fueron citadas en el punto correcto; en el Estado de México, en algunas ocasiones no se informó las secciones donde de tomarían las encuestas o estas eran cambiadas una hora antes.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, dirigente del partido, defendió que el levantamiento de la encuesta de Morena y los sondeos espejo que recogieron las encuestadoras Mercaei, Buendía, De las Heras y Heliga forman parte del estudio demoscópico “más vigilado en la historia del país”.

Él ha asegurado que el procedimiento de selección está “totalmente blindado”, pero el martes reconoció que al menos 150 encuestas de las 12 mil 500 que esperaban recuperar no pudieron aplicarse en algunas secciones del país “por razones de seguridad u otras complicaciones logísticas”. Delgado Carrillo también detalló que alrededor de 30 paquetes se separaron porque estaban mal envueltos “o algunos porque, por ejemplo, había uno que tenía muchas firmas, y quisimos separarlos”.

Pese a estas afirmaciones, el excanciller Marcelo Ebrard insistió ayer en sus redes, antes del conteo de las encuestas, que ha sido representado “en condiciones muy adversas”; tan sólo un día antes reconoció estar “muy preocupado” por el proceso de la encuesta y advirtió que sus representantes seguirán exponiendo incidencias y problemas; Fernández Noroña, exlegislador del Partido del Trabajo (PT), se burló al opinar que las “preocupaciones” del exfuncionario federal están relacionadas con una ambición personal.

Estoy muy preocupado de que la ambición personal se anteponga a los intereses del pueblo y de nuestro movimiento. Les seguiré informando. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 5, 2023

Desde el 30 de agosto, cuando a nivel nacional comenzó a aplicarse la encuesta, Ebrard Casaubón acusó que integrantes de su equipo detectaron “un gran desorden” por la falta de boletas, urnas, de representantes y de datos específicos como los lugares donde se levantarían los sondeos; esos señalamientos llevaron a la dirigencia de Morena a ampliar un día más el levantamiento de las muestras.

Fernández Noroña criticó a Marcelo Ebrard ese mismo día por romper la veda impuesta por Morena y desde su cuenta en la red social X alertó que el extitular de Relaciones Exteriores intenta “descarrilar el proceso”. El exlegislador petista también ha acusado a Marcelo Ebrard de utilizar un call center para llamar a las zonas donde se realizaron encuestas para pedir votos a favor del excanciller, además de promover la versión de una supuesta declinación a favor de la exjefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum.

Mientras que la Senadora Martha Lucía Mícher, representante de Marcelo Ebrard ante el Consejo Nacional de Morena, respondió a Fernández Noroña evidenciando así las diferencias entre los equipos, pues lo acusó de faltar a las reuniones de supervisión, no enviar a representantes a las reuniones informativas, además de no presentar propuestas de casas encuestadoras, como sí hicieron los demás aspirantes. “Y todavía se atreve a cuestionarnos. ¡¡¡SI YA DECLINÓ, AVISE!!”, expuso en redes el 30 de agosto.

Compañero, qué preocupante papel el de usted. No registró encuestadoras, no asiste a ninguna reunión de supervisión, no fue capaz de sumar compas para obsevar, su representante no acude a las reuniones informativas y todavía se atreve a cuestionarnos. ¡¡¡SI YA DECLINÓ, AVISE!!! https://t.co/F96BbN910j — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) August 30, 2023

Además de las acusaciones por supuestos desvíos de recursos, simpatizantes de Marcelo Ebrard han señalado al equipo de Claudia Sheinbaum en otras entidades, como lo hicieron este fin de semana en Chiapas, donde denunciaron a la secretaria particular de la presidenta municipal de Arriaga por transportar sin justificación cajas con urnas y paquetería de las encuestas aplicadas, también denunciaron que la imagen de la exjefa de Gobierno capitalino se promocionó en Acámbaro, Guanajuato, un día antes de la aplicación de la encuesta.

Prueba contundente con periódico digital en mano y con la misma testigo, quien ratificó la operación del equipo de la compañera @Claudiashein un día antes de la aplicación de la encuesta en la comunidad de Parácuaro en el Municipio de Acámbaro Guanajuato. A pesar de las… pic.twitter.com/GWzCCcVyS3 — Emmanuel Reyes (@EmmanuelReyesC) September 5, 2023

Por su parte, en el mismo estado simpatizantes del equipo de Claudia Sheinbaum acusaron que funcionarios organizaron brigadas de salud en zonas que serían encuestadas con el fin de promocionar la imagen del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López.

A eso se suma que hasta hace dos semanas, el Diputado Miguel Torruco, coordinador del equipo de Sheinbaum Pardo calificó en entrevista con SinEmbargo como “patadas de ahogado” las quejas de Marcelo Ebrard por piso disparejo.

Sobre el proceso de Morena también pesan acusaciones contra la Comisión de Elecciones, encargada de vigilar el proceso de selección actual, donde se utiliza una boleta circular que no se había visto antes en los procesos internos del partido.

La Senadora Martha Lucía Micher alertó desde un evento en Puebla el 14 de agosto que la participación del escritor Pedro Miguel podría influir en el proceso de selección porque, según dijo, ha hecho públicas sus simpatías con Claudia Sheinbaum.

“Para nosotros es importante decirles y comunicarles a ustedes que hemos observado cierta parcialidad por parte de los integrantes de la Comisión de Elecciones de Morena porque uno de los integrantes abiertamente ha apoyado a una de las personas aspirantes”, dijo en esa ocasión.

Por su parte, en la última semana el aspirante Fernández Noroña hizo hecho señalamientos en el mismo sentido pero contra Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Elecciones.

“Lo mejor que podría hacer el compañero Pedro Miguel y la compañera Ivonne, secundando la solicitud del compañero Noroña, pues es de abstenerse, creo que en esto fue claro, el Consejo Nacional de Morena dejó claro que no podía haber cargadas, que no podía haber señalamientos, que los compañeros tenían que guardar la imparcialidad, que tienen que garantizar ser árbitros y si hay este tipo de señalamientos o el antecedente de que algún compañero o compañera en algún otro momento, aunque este no sea reciente, ya se haya manifestado a favor de algún aspirante, pues me parece que claro que prende alertas rojas en relación al desarrollo de la encuesta”, dijo el Diputado Emmanuel Reyes, del equipo de Marcelo Ebrard, a SinEmbargo hace dos semanas.

El levantamiento de la encuesta concluyó el lunes, y ayer comenzó y terminó el conteo de las boletas en un proceso vigilado por más de 50 observadores del partido y trabajadores de una empresa de seguridad. La o el morenista que resulte electo recibirá del Presidente Andrés Manuel López Obrador un “bastón de mando”, según ha confirmado el mandatario; además, competirá en 2024 con la Senadora Xóchitl Gálvez, elegida para representar al PRI-PAN-PRD después de un proceso marcado por declinaciones a su favor e irregularidades.

