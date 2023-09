La 4T y oposición trazan su ruta al 24 con estudios de opinión que no están regulados

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).— Como nunca antes, los procesos de designación de candidatos presidenciales se adelantaron al Instituto Nacional Electoral (INE), y mientras que el Frente Amplio por México ya dio a conocer a su virtual candidata Xóchitl Gálvez —quien obtuvo el puesto como producto de un proceso lleno de quejas y declinaciones—, la alianza de Morena-PT-PVEM dará a conocer los resultados de su propio proceso interno el próximo miércoles.

La contienda que el bloque oficialista anunció desde julio se definirá por los resultados de cuatro encuestas, lo que ha provocado quejas entre los aspiracionistas: Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Manuel Velasco Coello; de los cuales algunos han pedido en diversos momentos “piso parejo”.

Después de la experiencia del Frente Amplio por México, donde surgieron cuestionamientos por las diferencias en puntajes entre los diversos sondeos de opinión realizados, analistas como Francisco Abundis de Parametría y Adriana Báez de Buró Parlamentario han considerado que sería óptimo, e incluso necesario, que exista una regulación nacional de las encuestas aplicadas en procesos electorales para garantizar mayor transparencia a los aspirantes y la ciudadanía.

“En general, el método funciona y si se regulara, sería mucho más transparente, por decir lo mínimo”, argumentó Abundis. “Debería de haber un requisito metodológico que se debería de cumplir para ver que se cumpla con ciertos parámetros (…) Como no tenemos elecciones primarias, es un poco como se está sustituyendo ese método, con encuestas, pero a mí me parece que no sería mala idea regular”.