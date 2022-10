ENTREVISTA | Estoy preparada para ser candidata o no; como sea, me quedo: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió en entrevista con SinEmbargo Al Aire que los ataques en su contra se deben a que ella representa la continuidad de la 4T, mientras que la oposición carece de doctrina, ideología, proyecto de nación y hasta de candidatos.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la candidatura presidencial vaya a originar una ruptura dentro de la Cuarta Transformación y al mismo tiempo se dijo preparada para ser la abanderada, o no serlo, de Morena para 2024, pues independientemente de lo que suceda, aclaró, permanecerá en el movimiento que fundó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nuestro objetivo es darle continuidad a esta transformación y si por alguna razón no se diera (la candidatura presidencial), obviamente nos vamos a quedar en el movimiento siempre apoyando a quien vaya a ganar la encuesta, esa es parte de nuestra esencia”, comentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

—¿Está preparada también para una eventual ruptura en Morena o en el movimiento lopezobradorista porque hay señales en ese sentido, de manera particular con el Senador Ricardo Monreal y no sé si sea el caso también del Canciller Marcelo Ebrard? —le cuestionó Álvaro Delgado.

—Yo no creo que haya ruptura, se puede llegar a tensar en cualquier momento, pero no creo que haya ruptura. Si alguien quisiera dejar el movimiento, yo creo que perdería mucho porque finalmente es lo que nos da identidad y eso lo sabemos todo, sobre todo en un momento donde el Presidente López Obrador ya no va a estar en la boleta, todos sabemos que nos necesitamos de todos, entonces yo por lo menos voy a trabajar para que siempre haya unidad y al mismo tiempo pues fortalecer el proyecto de nación que representamos.

Claudia Sheinbaum es una de las dos principales aspirantes presidenciales de Morena, el otro es Marcelo Ebrard, como coinciden todas las encuestas, en las cuales se coloca a la delantera a la Jefa de Gobierno de la capital. Ante estos números y el respaldo que le ha dado el Presidente Andrés Manuel López Obrador —que ayer dijo que ella, el Canciller y el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández eran sus “hermanos”— han surgido señalamientos en su contra dentro del partido, como los del Senador Ricardo Monreal que ha pedido “piso parejo” en la designación del candidato oficialista, a la que par que la ha acusado de supuestas campañas de desprestigio.

La Jefa de Gobierno ha señalado de tiempo atrás que dentro de Morena debe haber cabeza fría y tener confianza en el movimiento de la 4T. En la entrevista con Los Periodistas, indicó que el proyecto que ella trae entre manos implica la continuación del que ha puesto en marcha el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual explica que sea blanco de las críticas de la oposición.

“Lo que nosotros representamos es en cierta manera la continuidad de la transformación y eso pues le molesta mucho a la oposición, ¿y por qué le molesta?, la verdad es que si uno piensa en la oposición, qué proyecto representa, pues no sabemos porque su discurso está asociado a su golpeteo y a estar contra el Presidente de la República”, compartió.

Sheinbaum Pardo indicó que por parte de los partidos de oposición no ve mayor propuesta que estar en contra de todo lo que diga el Presidente y planteó que —desde su perspectiva— sólo los unen ”los negocios porque no hay doctrina, ideología, proyecto de nación, ni candidatos”.

“Tiene que ver con eso, con que en realidad no existe un proyecto ahí comparado con lo que representamos nosotros que es la ruptura con el modelo previo, el inicio de un nuevo modelo que yo llamo de economía moral del Presidente de la República y otras características que es la recuperación de Gobierno y bienestar social, comparado con lo otro que no representan nada”, añadió.

La Jefa de Gobierno sostuvo que esa postura de la 4T contrasta con la indefinición ideológica de la oposición y quienes en su momento promovieron el bloque opositor, como es el caso de Claudio X. González: “En algún momento dijeron que eran de centro, luego de izquierda, ahora ya no saben qué son, entonces la crítica a lo que yo represento es lo que hemos venido construyendo pues desde hace muchos años que es este proceso de transformación que ha enfrentado nuestro país”.

Con respecto al impedimento que puede tener para sus aspiraciones el machismo que persiste en el país, Claudia Sheinbaum dijo que hace unos años hubieran sido más las resistencia a tener una Presidenta, pero ahora esto ha cambiado con la participación de más mujeres en la vida pública.

“En la historia de México hasta 2018 si mal no recuerdo había habido seis gobernadoras previo a que yo entrara. Hoy somos 9 gobernadoras, 7 del movimiento, y eso también va generando que las mujeres no sólo tenemos el derecho sino que hacemos bien el trabajo y yo creo que además la participación de la mujer fortalece la democracia y una sociedad, y el que pudiera acceder una mujer a la Presidencia de la República cambiaría por completo esta visión machista que sigue existiendo y además sobre todo para las niñas y jóvenes, que cambia la perspectiva de vida”, expresó.

No obstante, se mostró preparada para lo que venga. “Yo lo veo como un debate político y en el debate finalmente se enfrentan proyectos que están contrapuestos, no en todo pero sí en una parte fundamental que es destinar los recursos públicos para el beneficio de la gente y recuperar el papel del pueblo. En muchas áreas donde prácticamente lo habían olvidado, incluso en el derecho a la educación y en el derecho a la salud”.

Y finalizó: “Si estoy preparada pues sí, cuando uno sabe por convicción por lo que estás luchando siempre”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado