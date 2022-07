ENTREVISTA | Sheinbaum: Hablar desde ahorita que no hay piso parejo... ¡Falta un año!

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo hoy, en entrevista con Romina Gándara y Daniela Barragán en el programa Café y Noticias, que falta un año para la encuesta que definirá al candidato presidencial en Morena como para hablar de que no hay piso parejo. “Yo confío en mi partido”, dijo, justo en momentos en que Mario Delgado, dirigente nacional de esa fuerza política, ha estado bajo fuego de los equipos de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo se dieron apenas unos minutos después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que hablar hoy de que no hay piso parejo en su partido “es menospreciar a la gente”. Que lo diga el líder moral del movimiento lopezobradorista es un balde de agua fría para el Senador Monreal, pero sobre todo para el Secretario de Relaciones Exteriores, el Canciller Ebrard, cuyo grupo de apoyo tiene justamente en el nombre el cuestionamiento al proceso interno. Se llama “Progresistas por la Unidad y Piso Parejo”.

En la entrevista para SinEmbargo Al Aire, Sheinbaum Pardo pareció llamar a la cordura cuando falta un año para que Morena realice la o las encuestas que definirán quién será el candidato o candidata de izquierda a la Presidencia 2024.

Luego enfatizó: “Y las encuestas finamente son una muestra representativa de lo que piensa el pueblo de México. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con lo que se presenta y además creemos que nuestro partido, nuestros dirigentes del partido van a hacer un buen papel como lo han hecho hasta ahora”.

El Senador Monreal, quien tiene roto el puente incluso con el Presidente López Obrador, ha dicho que no participará en el proceso interno si la selección de la candidata o el candidato es por encuesta.

–¿Y sobre las declaraciones del Presidente, doctora? –insistieron las periodistas.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien está en los primeros dos lugares (depende la encuesta) de las preferencias para precandidata presidencial, cerró: “Y ya se verá en su momento lo que piensa el pueblo de México, para poder honrar a un representante hombre o mujer de Morena”.

López Obrador aseguró esta mañana que sí existe igualdad de condiciones para los precandidatos presidenciales dentro de su partido y que “quienes apuestan a las trampas les va mal”. Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, estuvo en la “mañanera”, junto al Presidente.

“Tengan cuidado”, advirtió López Obrador. “No hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. No va a haber señal. La señal la va a dar la gente. Es muy sencillo. En el caso de los candidatos a la Presidencia, encuesta. Y lo que diga la gente. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta”.

“Y cuando se habla de que ‘no hay piso parejo’ es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve que el Presidente se está inclinando a favor de alguien, o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo está rechazando la gente. Tiene un efecto de búmeran. Pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que el pueblo es manipulable. Pues no. Esto cambió. Hay fraudes que se han cometido últimamente pero no les ha alcanzado, no les ha servido. La gente está muy consciente, y lo mismo: darle toda la confianza a los ciudadanos”, agregó el Presidente.