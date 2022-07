Partidarios de Ebrard exigen a Morena “piso parejo” entre aspirantes rumbo al 2024

“Malú” Micher exigió al presidente de Morena, Mario Delgado, que se tomen las medidas necesarias para evitar la promoción de aspiraciones personales, se establezcan mecanismos y límites precisos que construyan bases equitativas para la realización de actividades con los militantes y simpatizantes.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- La organización “Progresistas por la unidad y piso parejo”, encabezada por la Senadora Martha Lucía “Malú” Mícher Camarena junto con simpatizantes del Canciller Marcelo Ebrard pidieron a la dirigencia nacional de Morena tomar medidas para evitar la promoción de aspiraciones personales y demandaron mecanismos y límites precisos para que haya bases equitativas hacia las candidaturas para el 2024.

“Vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos que no solamente atentan contra la equidad del proceso, sino que llegan a ser potenciales ilegalidades”, señaló la Senadora Mícher Camarena en un posicionamiento.

La legisladora por Guanajuato, “Malú” Micher exigió al presidente de Morena, Mario Delgado, que se tomen las medidas necesarias para evitar la promoción de aspiraciones personales, se establezcan mecanismos y límites precisos que construyan bases equitativas para la realización de actividades con los militantes y simpatizantes, y se convoque a una reunión con representantes de las y los interesados en participar en este proceso interno y se acuerden mecanismos “ordenados, equitativos y justos”.

“Vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos, que no solamente atentan contra la equidad del proceso, sino que llegan a ser potenciales ilegalidades […] y eso nos nos duele porque no es lo que nos enseñó el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, expuso.

Mícher Camarena advirtió que lo que está en juego es la consolidación del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, por lo que Morena se debe apegar a los principios establecidos por el Presidente de “no mentir, no robar, no traicionar y no simular en los procesos internos”.

Además, pidió que este mismo año se establezcan los mecanismos para la definición de quien encabezará el proyecto 2024-2030 en Morena.

¡La unidad es fruto de la justicia, hagámosle caso al Presidente! – Progresistas por la Unidad y Piso Parejo pic.twitter.com/npf2oHQoZm — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) July 24, 2022

La Senadora propuso que se tome como ejemplo el proceso de elección que se realizó en 2011, cuando compitieron por la candidatura Presidencial Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.

“Consistentes en encuestas abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para todas las ciudadanía tal y como sucedió en 2011 en un ejercicio pactado entre el actual Presidente López Obrador y Marcelo Ebrard, en aquel momento Jefe de Gobierno. Consideramos que este proceso debe ser acordado y definido en este mismo año”, dijo.

“Al igual que en aquella ocasión, cada aspirante deberá proponer una empresa encuestadora, y así mismo, se decida de mutuo acuerdo la empresa independiente que supervise los trabajos, y que las preguntas sean acordadas por consenso entre quienes aspiren a participar en el proceso interno tomando como modelo aquellas que acordaron nuestro Presidente y el actual Canciller”, agregó.

El pasado 23 de julio Marcelo Ebrard Casubón fue recibido con gritos de ¡Presidente, Presidente! durante un evento organizado para él por regidores y diputados mexiquenses en el municipio de Ecatepec.

El Canciller mexicano arribó a las 11:25 horas al Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte “Las Américas”, donde fue presentado como “el próximo Presidente de México”, ante un auditorio conformado también por personas de la Ciudad de México, Hidalgo, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Zacatecas Jalisco y Puebla.

El Diputado del Congreso del Estado, Daniel Sibaga, dio la bienvenida al Secretario Ebrard Casubón al “Encuentro de Ciudades”, un evento que promueve la seguridad y la promoción de las ciudades inteligentes.

Ebrard, aunque Canciller de México, puede participar en eventos proselitistas en sus fines de semana y días no hábiles, ya que así lo permite la ley a servidores públicos, siempre y cuando no utilicen dinero del erario para sus gastos en este tipo de viajes o presentaciones.

Marcelo Ebrard es uno de los posibles candidatos de Morena en las elecciones presidenciales de 2024 entre los que también se encuentra la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Senador Ricardo Monreal Ávila; y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.