“No voy a caer en provocaciones”, responde Sheimbaum sobre las acusaciones de Monreal

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sostuvo que lo importante es debatir los proyectos de nación y lo que se ha hecho en la ciudad y no respecto a los dichos de su compañero de partido.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- En respuesta a los dichos del Senador Ricardo Monreal sobre que Claudia Sheinbaum habría intrigado en su contra con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en busca de liquidarlo políticamente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México rechazó caer en provocaciones con sus compañeros de Morena.

“No voy a caer en provocaciones”, declaró la mandataria en conferencia de prensa, “vamos a debatirlo, ¿queremos regresar a la corrupción del 18? y en términos del proyecto de nación, o sea ¿Qué es mejor, la cuarta transformación o el régimen de corrupción y privilegios?”, expuso.

“Debatir con nuestros propios compañeros no lo voy a hacer, hay que debatir sobre los proyectos de nación, sobre lo que ha significado lo que ha hecho el Presidente de la República, sobre lo que hemos hecho en la ciudad, con referencia en lo que había antes”, sostuvo.

Cuestionada sobre si la actitud del Senador podría tildarse de machista, Sheinbaum opinó que “puede verse así, pero la verdad no quiero entrar yo en un debate con ningún compañero de partido, porque hay otros que quieren entrar en un debate interno, a mí no me interesa”.

Ayer, Monreal, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta y Coordinador de la bancada de Morena, explicó que en su relación con el Presidente, lo “venció la intriga” porque se le acusó de haber sido el responsable de la pérdida de las alcaldías en la Ciudad de México durante las elecciones intermedias de 2021.

“Se me intrigó de que había sido el responsable de la pérdida de alcaldías en la Ciudad de México. Que yo había sido el que había perdido nueve alcaldías y que de hecho yo hoy había influido para que los nueve alcaldes y alcaldesas ganaran. Cosa falsa porque la Ciudad de México tiene un alto nivel de politización y de conciencia y no asistí a un sólo acto que influyera o que permitiera hacer esa valoración. La explicación más fácil para quien gobierna la ciudad era ‘Monreal es el responsable, yo no, sino Monreal nos hizo esta trampa’”, comentó el Senador en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

—¿Quién sostuvo ante al Presidente que eso habría ocurrido en la Ciudad de México? —lo cuestionó Aristegui.

—Los círculos cercanos y todavía lo sostienen. Por eso ahora los asesores extranjeros que tienen a su disposición insisten en eso. “Monreal es un traidor”. Ese es el mote de la campaña de ellos para liquidarme (rumbo a 2024) pero es una estrategia del Gobierno de la Ciudad.

—¿Es decir Claudia Sheinbaum y su equipo?

—Sí, es su equipo y el asesor extranjero —respondió el Senador Monreal en referencia al analista y consultor Antoni Gutiérrez-Rubí, quien este año llevó a Gustavo Petro a posicionarse como el primer Presidente de izquierda en Colombia, y que antes lo hizo con Alberto Fernández, en Argentina.

Estos no son los únicos roces entre Monreal y la probable candidata a próximo Presidente de la nación por parte de Morena. Apenas el mes pasado el Senador rechazó necesitar de publicistas extranjeros para asesorarlo de cara a la carrera por las elecciones de 2024, ya que es de “corazón nacionalista”.

Lo anterior en referencia a la integración del estratega político Antoni Gutiérrez-Rubí al equipo de campaña de la mandataria. El estratega político llevó a Gustavo Petro a posicionarse como el primer Presidente de izquierda en Colombia, y que antes lo hizo con Alberto Fernández, en Argentina.